Mekies onthult bijzondere belofte van Verstappen
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 12:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Laurent Mekies werken nu ruim een maand samen bij het team van Red Bull Racing. Teambaas Mekies geniet van de samenwerking met de wereldkampioen, en hij onthult welke opvallende belofte Verstappen aan hem deed op de eerste dag.

Red Bull besloot vlak na de Britse Grand Prix teambaas Christian Horner de laan uit te sturen. Hij werd opgevolgd door Mekies, die binnenstapte bij een team dat midden in een storm zat. De prestaties vielen enorm tegen, de RB21 functioneerde niet naar wens en er bestond onduidelijkheid over de toekomst van superster Verstappen. De Nederlander maakte in Hongarije een einde aan de twijfel door te stellen dat hij bij Red Bull blijft.

De belofte van Verstappen

Mekies is heel erg tevreden met zijn samenwerking met Verstappen. De Fransman onthult in een interview met Bild welke belofte Verstappen aan hem deed: "Max en ik hebben nooit over zijn toekomst gesproken. Dat was ook helemaal niet nodig. Hij kwam op mijn eerste werkdag naar me toe en zei: 'Vergeet alles wat je hebt gelezen. Ik ben en blijf bij Red Bull en ik kijk uit naar de tijd die we samen tegemoet gaan."

Iedereen tevreden houden

Samenwerken met een superster van het kaliber van Verstappen, is niet helemaal nieuw voor Mekies. Voordat hij bij Red Bull aan de slag ging was hij teambaas van Racing Bulls, maar in de jaren daarvoor was hij werkzaam voor de FIA en Ferrari.

Als Mekies wordt gevraagd hoe hij iedereen tevreden kan houden, reageert hij duidelijk: "Ik kan die vraag heel erg simpel beantwoorden: we moeten echt een snelle auto voor Max gaan bouwen. Als Max de beschikking heeft over een snelle auto, dan zal iedereen tevreden zijn. Dat geldt voor Max en zijn entourage, en uiteraard ook voor onszelf!"

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull.

Belvedere98

Posts: 77

Wat een gaaf artikel, ik ben bij dat ik dit heb kunnen lezen.

  • 3
  1 sep 2025 - 12:51
  • Belvedere98

    Posts: 77

    Wat een gaaf artikel, ik ben bij dat ik dit heb kunnen lezen.

    • + 3
    • 1 sep 2025 - 12:51
    • Rocks

      Posts: 995

      Ik heb ook genoten 😎

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 13:09
    • Franz Hermann

      Posts: 17

      Ja, ik ben ook gek op onthullingen. Ik ben er echt even voor gaan zitten!

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:21
  • Larry Perkins

    Posts: 59.518

    Ik wist het als eerste, ruim voor de eerste werkdag van Mekies bij RBR!

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 13:21
  • Cicero

    Posts: 1.515

    Ik ben ook tevreden als max een snelle auto heeft

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 13:36

