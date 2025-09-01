user icon
Wolff deelt belangrijk nieuws over Mercedes-toekomst Russell

Wolff deelt belangrijk nieuws over Mercedes-toekomst Russell
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 12:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen nieuws gedeeld over hun coureurs voor het komende seizoen. De kans is groot dat Andrea Kimi Antonelli en George Russell ook volgend jaar voor het team rijden, en teambaas Toto Wolff legt uit waarom de onderhandelingen zo lang duren.

De line-up van Mercedes is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Max Verstappen werd gelinkt aan een zitje, terwijl Wolff keer op keer stelde dat hij vertrouwen heeft in Russell en Antonelli. Russell heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij bij Mercedes wil blijven, al is er nog geen handtekening gezet onder een nieuwe deal.

Waarom duurt het zo lang?

Mercedes-teambaas Wolff legde in Zandvoort aan Motorsport.com uit hoe de vork in de steel steekt: "Met George zijn er een paar zaken die we willen optimaliseren. Denk aan het reizen en de marketingdagen. Hij is een ervaren coureur, en voor ons is het altijd belangrijk om erover te praten."

"We willen de beste performance van de coureurs zien, en ik denk dat we ze allebei flink onder druk hebben gezet met marketing- en media-activiteiten. Zo herijken we onze prestaties."

Hoe gaat Mercedes het nieuws brengen?

Wolff lijkt er ook geen zin in te hebben om met een ronkend persbericht naar buiten te komen: "Ik heb altijd gezegd dat er geen groot nieuws komt, want zo doen we het. We gaan natuurlijk met hen allebei door."

"Komt er een grote aankondiging in Monza? Nee, maar ik denk niet dat het iets van een grote aankondiging gaat worden. We zullen gewoon een soort heads-up gaan geven en we zullen even zeggen dat we een handtekening onder een contract hebben gezet."

Voor Mercedes eindigde het weekend in Zandvoort in een redelijke teleurstelling. Russell kwam uiteindelijk als vierde over de streep, terwijl Antonelli als zestiende werd geklasseerd na meerdere forse tijdstraffen.

F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.520

    Wolff komt met helemaal GEEN nieuws, laat staan belangrijk nieuws!

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 13:17
    • Franz Hermann

      Posts: 19

      Maar hij heeft wel het stilzwijgen eindelijk doorbroken.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:19
    • snailer

      Posts: 29.454

      Is Herman nu de man die in Frankrijk in de zon op een terras zit? Je weet wel. Hij las daar in de krant dat iemand onder zijn naam in de krant stond.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.220

    Toto over z'n twee coureurs: "We gaan natuurlijk met hen allebei door."

    Lijkt mij sterk dat ze zitten te mierenneuken (haha, ik zei ne*ken) over iets onbelangrijks zoals marketingdagen.

    Zal wel over de duur van de contracten gaan en die kerels willen natuurlijk het onderste uit de kan hebben.

    Liever zie ik glibbervriend naar Aston Martin gaan.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 13:53
    • Damon Hill

      Posts: 19.261

      @Ouw,
      Waarom is hij eigenlijk jouw grote vriend geworden? Gister liep hij ook weer de Judas hond uit te hangen. Altijd maar anderen erbij willen lappen en straffen aanpraten, het glibbert en glijd inderdaad soepeltjes... maar of dat nou zo "lekker" is? Nee, ik vond die actie van Leclerc eigenlijk wel lekker. Gewoon vol geweld die auto ertussen gooien.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:30

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

