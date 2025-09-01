Wolff deelt belangrijk nieuws over Mercedes-toekomst Russell

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen nieuws gedeeld over hun coureurs voor het komende seizoen. De kans is groot dat Andrea Kimi Antonelli en George Russell ook volgend jaar voor het team rijden, en teambaas Toto Wolff legt uit waarom de onderhandelingen zo lang duren.

De line-up van Mercedes is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Max Verstappen werd gelinkt aan een zitje, terwijl Wolff keer op keer stelde dat hij vertrouwen heeft in Russell en Antonelli. Russell heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij bij Mercedes wil blijven, al is er nog geen handtekening gezet onder een nieuwe deal.

Waarom duurt het zo lang?

Mercedes-teambaas Wolff legde in Zandvoort aan Motorsport.com uit hoe de vork in de steel steekt: "Met George zijn er een paar zaken die we willen optimaliseren. Denk aan het reizen en de marketingdagen. Hij is een ervaren coureur, en voor ons is het altijd belangrijk om erover te praten."

"We willen de beste performance van de coureurs zien, en ik denk dat we ze allebei flink onder druk hebben gezet met marketing- en media-activiteiten. Zo herijken we onze prestaties."

Hoe gaat Mercedes het nieuws brengen?

Wolff lijkt er ook geen zin in te hebben om met een ronkend persbericht naar buiten te komen: "Ik heb altijd gezegd dat er geen groot nieuws komt, want zo doen we het. We gaan natuurlijk met hen allebei door."

"Komt er een grote aankondiging in Monza? Nee, maar ik denk niet dat het iets van een grote aankondiging gaat worden. We zullen gewoon een soort heads-up gaan geven en we zullen even zeggen dat we een handtekening onder een contract hebben gezet."

Voor Mercedes eindigde het weekend in Zandvoort in een redelijke teleurstelling. Russell kwam uiteindelijk als vierde over de streep, terwijl Antonelli als zestiende werd geklasseerd na meerdere forse tijdstraffen.