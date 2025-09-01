Norris ziet titelkansen verdwijnen: "Moet alle races winnen"

Lando Norris kende een rampzalig weekend op het circuit van Zandvoort. Hij was op weg naar een prachtige podiumplaats, maar viel uit met een rokende bolide. Norris baalde, en stelt dat hij nu alle races moet winnen om kans te maken op de wereldtitel.

Norris verloor bij de start een positie aan Max Verstappen, maar raakte niet in paniek. De Brit pakte de positie terug, en ging op jacht naar zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. In de slotfase leek er een mooi duel te ontstaan, maar Norris rook een vreemde geur in zijn cockpit. Er kwam rook uit zijn wagen, en de Brit kwam tot stilstand in het gras. Balend zat hij een aantal minuten op een duin, waarna hij zichzelf bij elkaar raapte en naar de paddock vertrok.

Wat ging er allemaal mis?

Toen hij arriveerde in de paddock sprak hij zich uit bij de internationale media: "Ik kon er helemaal niets aan doen, ik heb namelijk geen fouten gemaakt. Het was gewoon niet mijn weekend. In de kwalificatie had ik al pech met die windvlaag, en vandaag zit het weer tegen. Dat is natuurlijk heel erg frustrerend, en dat doet een beetje pijn. Zeker voor het kampioenschap."

'Alle races winnen'

Zijn teamgenoot en titelrivaal Piastri wist de race namelijk te winnen. Hierdoor heeft hij nu een voorsprong van 34 WK-punten, en dat betekent dat Norris een klein wonder nodig heeft in de resterende races.

De Brit wil de aanval gaan openen, en weet wat hem nu te doen staat: "Ik kan nu alleen nog maar proberen alles te winnen. Dat wordt natuurlijk erg lastig, maar ik ga er wel alles voor doen. Ik dacht ook echt dat ik een goed weekend had. Ik zat er ook gewoon dicht bij en zonder die windvlaag had ik op pole gestaan. Dan was het een ander verhaal geweest."