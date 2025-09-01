user icon
Antonelli gaat diep door het stof na dramatische race

Antonelli gaat diep door het stof na dramatische race
  Gepubliceerd op 01 sep 2025 10:46
  24
  Door: Bob Plaizier

Andrea Kimi Antonelli was één van de grootste verliezers van de Dutch Grand Prix. De Italiaanse Mercedes-coureur ging meerdere keren volledig de mist in, en ramde Charles Leclerc uit de race. Na afloop ging Antonelli diep door het stof.

Antonelli speelde een negatieve hoofdrol in de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Mercedes besloot hem een voordeel te geven nadat George Russell schade had opgelopen bij een duel met Leclerc. Antonelli opende de jacht op Leclerc, en na de pitstops reden ze vlak achter elkaar.

Antonelli wilde aanvallen in de Hugenholtzbocht, maar dat ging helemaal mis. Hij dook naar de binnenkant, schoot te ver naar boven op de banking en ramde de Ferrari van Leclerc. De scharlakenrode bolide tolde over de baan en Antonelli hobbelde naar de pits. Daar reed hij ook nog eens te hard, want hem een extra tijdstraf opleverde.

Antonelli zegt sorry

De Italiaanse coureur wist dat de schuld volledig bij hem lag. Bij de internationale media ging hij diep door het stof: "Ik wist dat hij nog koude banden had en dat bocht de beste kans was om hem te passeren, want ik zat heel dicht bij hem. Ik plaatste direct de actie, maar het was te veel van het goede. Ik probeerde me nog in te houden, maar het was gewoon te laat."

Tweede tijdstraf

Antonelli werd als schuldige aangewezen, en kreeg een tijdstraf van de stewards. Vlak daarna kreeg hij een tweede straf toen hij te hard door de pitlane reed: "Ik moet ervoor zorgen dat dat niet vaker gebeurd. Ik weet alleen niet tijdens welke pitstop ik dat deed. Waarschijnlijk bij de eerste. De Safety Cars pakten ook verkeerd uit, want ik had al bijna een gat van 15 seconden op de auto's achter me en ik denk dat ik nog als zesde of zevende had kunnen eindigen."

Damon Hill

Posts: 19.260

Antonelli wordt dit jaar toch wel flink gesloopt door Russell. Dat betekent dat Russell enerzijds wordt onderschat, en Antonelli zwaar wordt overschat. En nee, ik heb niets met Russell. Wat een jankerd continu. Maar het is wel degelijk een bloedsnelle en constante coureur.

  • 5
  • 1 sep 2025 - 11:00
Reacties (24)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.298

    Eerst Verstappen uit de race getikt, en nu Leclerc…., gaat lekker met Kimi…
    Zal in z’n thuisland niet erg populair zijn op dit moment….;)

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 10:53
  • HermanInDeZon

    Posts: 115

    Die Russell is zowaar nog een grotere carriere breker dan Verstappen

    Eerst Hamilton, nu Antonelli - het grootste talent van de afgelopen 20 jaar ...

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 10:58
    • NicoS

      Posts: 19.298

      Uit op reacties zeker?….;)

      • + 3
      • 1 sep 2025 - 11:48
    • snailer

      Posts: 29.454

      Herman is duidelijk de broer van SennS. Betovergrootvader Ouw sjag heeft heel veel nazaten verwekt.

      Hamilton is overigens gebroken door Verstappen. Logisch ook. Hamilton in de absoluut beste auto wordt geen kampioen in de mooiste ronde ooit in F1.

      Prachtig.

      Antonelli is vooral nog jong. Heb hem vorig jaar gevolgd. Viel zeer positief op in een regen race in F2. Was verder gemiddeld niet opvallend beter dan een handvol andere rijders. Degene die er wel echt uit sprong was Bortoleto.

      Antonelli is altijd gewend geweest de teamgenoten het snot in de haren te rijden. En nu hij een teamgenoot in zijn prime heeft, Russell is 27 jaar, wint hij even niet van de teamgenoot. Gezien het leeftijdverschil meer dan logisch. Antonelli is nog te wild. Maakt zelfde soort fouten als de 17 en 18 harige Verstappen. Hoewel Verstappen niet zo veel crashte als 17 jarige als hier wordt beweerd.

      Antonelli komt er wel, maar heeft wel een rijderscoach nodig.

      Uit bepaalde uitspraken is te horen, dat Russell zich wel degelijk zorgen maakt over Antonelli. Onder ander: Ik rij veel harder. Waar maar onnodig.

      Vanaf nu gaat Russell alleen maar zwakker worden. En Antonelli heeft nog een jaar of 8 voor die in zijn prime komt.

      • + 2
      • 1 sep 2025 - 12:06
    • snailer

      Posts: 29.454

      Ik heb effe de reactie geplaatst, NicoS. Heeft Herman daar in de zon in Frankrijk ook eens een goede dag.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 12:07
    • John6

      Posts: 10.991

      Als Lewis de titel won in 2021 dan was hij gestopt, van ellende ging hij door, die 8ste titel gaat nooit meer komen.

      Het wordt steeds slechter wat hij laat zien, ik denk wel dat hij wil racen in 2026, verwacht er maar niet teveel van.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:11
    • Damon Hill

      Posts: 19.262

      @John6,
      Volgens mij heeft Hamilton gezegd dat hij altijd een titel zou verdedigen. Maar het zou bijvoorbeeld dan wel zo kunnen zijn dat hij na 2022 was gestopt.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 115

      Da manier waarop 2021 is geëindigd heeft Hamilton waarschijnlijk grotendeels gebroken.

      Neemt niet weg dat ik er eigenlijk best wel overtuigd van ben dat Russell alsnog minstens gelijkwaardig aan hem had geweest.


      @NicoS ja, deels geplaatst wegens uit op reacties. En ook de reacties gekregen die ik hier had verwacht - met de focus op de "zwakten" van Hamilton/Antonelli ipv de sterkte van Russell . Dat geeft aan dat sommige mensen het hier bij momenten enorm moeilijk hebben om nog objectief naar de sport te kijken, wat jammer is.

      Ook deels geplaatst uit sort van cynisme omdat ik altijd een slecht idee heb gevonden hem bij een topteam te laten debuteren (waar ze Russell gewoon wel netjes een aantal jaren bij Williams hebben gegeven om hem te laten wennen) - en daar de parallel met Red Bull die met ook die neiging hebben rijders al te vroeg voor de leeuwen te gooien

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 13:44
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.982

      En Bottas 😉

      Toen Russell in 2020 Lewis een race mocht vervangen reed hij Bottas ook naar de galemiezen

      Helaas was de pitstop dramatisch...

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:08
    • Damon Hill

      Posts: 19.262

      @Herman,
      In sommige gevallen heeft het heel goed uitgepakt om een groot talent vroeg in een topzitje te zetten. Zomaar even een rijtje:

      - Kimi Raikkonen: na 1 jaartje bij Sauber direct in de McLaren, en meteen leverde hij.

      - Lewis Hamilton: debuteerde bij McLaren naast Alonso, en scoorde in dat debuutseizoen direct evenveel punten als Alonso. De rest is historie.

      - Vettel: mocht in 2007 invallen bij BMW, reed een goede race en werd daarna gekocht door Toro Rosso. Na een sterk 2008 mocht hij in 2009 direct naar Red Bull waar hij vice-kampioen werd, en de jaren erop 4 titels pakte.

      - Leclerc: mocht net als Kimi Raikkonen na 1 jaartje Sauber meteen naar Ferrari, waar hij direct sneller was dan Vettel.

      Als coureur echt speciaal zijn blijven ze vaak wel drijven als je ze in het diepe gooit. En ik vind dat ze Russell juist te lang bij Williams hebben laten rijden. In 2021 had Russell misschien wel een belangrijke rol kunnen spelen bij Mercedes. Natuurlijk weten we nooit hoe het gelopen zou zijn, maar men is imo te "voorzichtig" geweest met Russell. Die hadden ze echt eerder mogen promoveren.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:43
  • Damon Hill

    Posts: 19.262

    Antonelli wordt dit jaar toch wel flink gesloopt door Russell. Dat betekent dat Russell enerzijds wordt onderschat, en Antonelli zwaar wordt overschat. En nee, ik heb niets met Russell. Wat een jankerd continu. Maar het is wel degelijk een bloedsnelle en constante coureur.

    • + 5
    • 1 sep 2025 - 11:00
    • Piccachu

      Posts: 519

      Antonelli is flink overschat. Hadjar en Bortoleto doen het in mijn ogen veel beter.

      • + 4
      • 1 sep 2025 - 11:40
    • Joeppp

      Posts: 8.029

      @ Damon, vorig jaar schreef je dit: "Dat Kimi veel talent heeft staat buiten ter discussie lijkt me. Maar hij zal echt tijd nodig hebben (misschien wel 2 seizoenen) om op stoom te komen. Je ziet het ook aan Piastri, die ook in zijn tweede seizoen nog steeds zijn meerdere in Norris moet erkennen over een heel seizoen... maar er wél steeds dichterop zit (en er volgend jaar misschien wel voorbij gaat)."

      Ik ben van mening dat Antonelli alles heeft om een topper te worden behalve ervaring. Er komt nogal wat op je af als je een fout maakt in de F1. De hele periode tot de volgende gp word je gefileerd. De vraag is of hij daarmee om kan gaan. Bortoletto of hij je het ook schrijft) is goed maar zit niet bij een topteam. Die heeft het gezeur niet van de media. Het verschil tussen bij sauber rijden en bij Mercedes is dat Antonelli afgemaakt wordt als hij niet top6 rijdt. Bij Sauber gaat men ervan uit dat het altijd slecht is dus elke goede prestatie wordt de hemel in geprezen. Antonelli zit in een positie dat hij alleen maar kan falen en om daarmee om te gaan heb je wel even nodig. Gisteren was even balen en dom maar Max heeft heeft ook een periode gehad waarin hij ongeluk na ongeluk had.

      • + 2
      • 1 sep 2025 - 12:16
    • snailer

      Posts: 29.454

      Wacht even, Damon. Zet de 17-jarige Verstappen naast de 27 jarige (prime leeftijd) Russell en Russell zou ook Verstappen dik hebben verslagen.

      Antonelli heeft nog 8 jaar voor hij in zijn prime zit.

      Er wordt echt te weinig waarde gehecht aan ervaring hier.

      Russell is erg snel, maar nog steeds maakt hij grote fouten op de momenten dat het er toe doet. Kijk maar naar zijn kwalificatie op Zandvoort. Was onderweg naar p1, p2, maar zeker naar p3. Halverwegen de laatste poging lag hij voor op Norris. Echter eind sector 2 maakte hij echt een zeer slordige fout die hem achter Hadjar deed uitkomen.

      Russell was gezien het verloop P2 geworden met een goede kwalificatie. Er viel niet in te halen

      Ik heb die actie gezien op Leclerc. Overduidelijk een te jonge rijder die een uitstekende uitslag voor zich ziet liggen. Geen geduld. Pak nu de jaren van Verstappen tot zeg 2017.
      Het is echt niet altijd een goede zaak om zo jonge rijders in een top team te zetten. Dat Verstappen het heeft gered is een klein wonder.
      Antonelli heb ik gevolgd in F2, omdat hij werd aangekondigd als de nieuwe grote rijder. Dan heb ik altijd dat soort rijders gevolgd.
      Hij reed 1 zeer opvallende race in positieve zin. Was een regen race. Voor de rest viel hij niet meer op dan veel andere rijders. Hadjar ditto. Voor bij viel Bortoleto vooral op vorig jaar.
      Maar sterk rijden in de regen is voor mij een kwaliteit die ik zwaar mee laat wegen.

      Mercedes is gewoon te snel gekomen voor Antonelli. Wolff had beter een zitje kunnen regelen bij een ander minder groot team.

      Ik denk dat hij een blijver is. De issues die hij nu veroorzaakt is dat hij te veel wil en dat hij naast iemand zit die een top rijder is en ook nog eens in zijn prime zit.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 12:19
    • Damon Hill

      Posts: 19.262

      @Snailer,
      Het verschil tussen de jonge Verstappen en jonge Antonelli zit hem in pure snelheid. Verstappen was meteen bloedsnel toen hij in de F1 kwam, maar Antonelli is dat lang niet altijd en laat eigenlijk veel te veel tijd liggen t.o.v. Russell. Ik had nooit gedacht dat hij Russell zou verslaan, maar wel dat hij er dichter op zou zitten.

      En ze moeten Antonelli ook de tijd blijven gunnen. Je investeert in iets, en Mercedes investeert in Antonelli, dus moeten ze daar ook op door gaan. Maar nee, alhoewel Antonelli veel talent heeft zie ik in hem niet de nieuwe Schumacher, Hamilton of Verstappen. En dat is ook niet raar want zo iemand kom je echt eens in de tien jaar tegen of zo.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:12
    • The Apex

      Posts: 424

      Russell heeft in de F2 iedereen op hoopje gereden. Sloopte LH ook steeds meer. Ik heb nooit GR of KA onderschat of overschat.
      Kimi had goede race, zelfs zonder SC door Lando gewoon punten.
      Piastri had ook 2 jaar nodig om Norris echt partij te geven.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:41
  • oale

    Posts: 777

    Antonelli, talent nummer zoveel dat wegkwijnt onder onrealistische verwachtingen van teambaas en media. Doodzonde.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 11:08
    • Damon Hill

      Posts: 19.262

      Dat vind ik voorbarig, om een aantal redenen.

      1. Mercedes lijkt geen team (zoals Red Bull of Alpine) dat hem na korte tijd uit de auto schopt. Ze blijven hun vertrouwen uitspreken en ook volgend jaar zit Antonelli gewoon weer in die auto. Alhoewel de druk dus hoog is, krijgt Antonelli meer dan genoeg tijd om te groeien.

      2. Ik vind het ook onzin om te zeggen dat de druk TE hoog is. Er zijn ook genoeg talenten die wel meteen goed presteerden bij een top team. Wat te denken van Hamilton in 2007 die meteen in de McLaren zat naast Alonso. Maar ook mannen als Raikkonen en Verstappen kwamen na zeer korte tijd terecht bij een topteam en presteerden direct. Het is geen thee-kransje. Antontelli, hoe jong hij ook is, hoort uiteindelijk wel met normale druk om te kunnen gaan.

      Allicht is Antonelli niet het mega talent weer men op hoopte, maar gewoon een NORMAAL talent. Een sub-topper in wording. Het is niet de nieuwe Verstappen of de nieuwe Hamilton of nieuwe Alonso.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 11:35
    • Franz Hermann

      Posts: 19

      Grotendeels met Damon eens, en de vergelijking met huidige talenten/rookies is ook terecht. Die zien er momenteel beter uit.

      De vergelijking met talenten uit het verleden vind ik wel oneerlijk, omdat die tot in de treure mochten testen met de toen actuele wagens. Raceafstand na raceafstand.
      Nu worden coureurs na F2 na tweeënenhalve testdag in een F1 wagen gezet en wordt er verwacht dat ze leveren, en dat is niet hetzelfde.
      Juist daarom is het ook zo knap wat Hadjar en Bortoletto laten zien.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 11:57
  • jd2000

    Posts: 7.274

    Antonelli als wonderkind de F1 in gekomen en ondertussen allang gepasseerd door andere rookies. Ondertussen voorbij gestreefd door Hadjar, Bearman en Bortoleto

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 11:33
  • dumdumdum

    Posts: 2.656

    Het grappige is dat Williams hem 2 jaar wilde lenen, maar Toto vond dat Kimi klaar was voor Mercedes.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 11:37
    • Damon Hill

      Posts: 19.262

      Maar het ironische is ook dat Antonelli het waarschijnlijk niet eens slechter gedaan zou hebben dan Sainz. Wat een rukjaar heeft Sainz zeg, niet normaal. Ik had dit zelf ook totaal niet verwacht.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 11:48
    • The Apex

      Posts: 424

      Volgens mij wilde Williams geen opleidingsteam zijn

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 11:49
  • The Apex

    Posts: 424

    Zijn pace was prima en sneller als Charles. Op weg naar P5/P6. Hadjar is nu de hype maar in Silverstone ramde die gewoon Kimi eraf. Bortoleto ook kleurloos, kortgeleden op een voetstuk geplaatst. Kimi heeft twee grove fouten gemaakt, Oostenrijk en Monaco. Deze in Z'voort viel relatief mee, maar gevolgen waren groter.

    Die vergelijking met Max. Wie heeft dat ooit verzonnen. Ik snap dat fans zwaarder teleurgesteld zijn over Kimi als bijv Bearman als je die theorie in je achterhoofd houdt
    Max was bij Red Bull ook grillig, maar Max is gewoon speciaal. Echt speciaal.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 11:48

