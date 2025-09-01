Antonelli gaat diep door het stof na dramatische race

Andrea Kimi Antonelli was één van de grootste verliezers van de Dutch Grand Prix. De Italiaanse Mercedes-coureur ging meerdere keren volledig de mist in, en ramde Charles Leclerc uit de race. Na afloop ging Antonelli diep door het stof.

Antonelli speelde een negatieve hoofdrol in de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Mercedes besloot hem een voordeel te geven nadat George Russell schade had opgelopen bij een duel met Leclerc. Antonelli opende de jacht op Leclerc, en na de pitstops reden ze vlak achter elkaar.

Antonelli wilde aanvallen in de Hugenholtzbocht, maar dat ging helemaal mis. Hij dook naar de binnenkant, schoot te ver naar boven op de banking en ramde de Ferrari van Leclerc. De scharlakenrode bolide tolde over de baan en Antonelli hobbelde naar de pits. Daar reed hij ook nog eens te hard, want hem een extra tijdstraf opleverde.

Antonelli zegt sorry

De Italiaanse coureur wist dat de schuld volledig bij hem lag. Bij de internationale media ging hij diep door het stof: "Ik wist dat hij nog koude banden had en dat bocht de beste kans was om hem te passeren, want ik zat heel dicht bij hem. Ik plaatste direct de actie, maar het was te veel van het goede. Ik probeerde me nog in te houden, maar het was gewoon te laat."

Tweede tijdstraf

Antonelli werd als schuldige aangewezen, en kreeg een tijdstraf van de stewards. Vlak daarna kreeg hij een tweede straf toen hij te hard door de pitlane reed: "Ik moet ervoor zorgen dat dat niet vaker gebeurd. Ik weet alleen niet tijdens welke pitstop ik dat deed. Waarschijnlijk bij de eerste. De Safety Cars pakten ook verkeerd uit, want ik had al bijna een gat van 15 seconden op de auto's achter me en ik denk dat ik nog als zesde of zevende had kunnen eindigen."