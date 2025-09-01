Norris hoopte dat Verstappen op Piastri zou crashen

Max Verstappen pakte gisteren tijdens de Dutch Grand Prix de tweede plaats af van Lando Norris bij de start. Bij het uitkomen van bocht 2 kende Verstappen nog een momentje, en Norris grapte dat hij hoopte dat zijn Nederlandse vriend zou crashen.

Norris en Verstappen ervaarden na afloop van de race op het circuit van Zandvoort compleet verschillende emoties. Verstappen kwam als tweede over de streep en werd hartstochtelijk toegejuicht door de tienduizenden oranjefans op de tribunes. Norris had vlak daar voor ook voor gejoel gezorgd, want hij viel uit met een rokende McLaren. Hierdoor kon Verstappen zijn positie afpakken, en kreeg het Nederlandse publiek een cadeautje.

'Mooie actie!'

Nadat Norris even had zitten balen op een duin, meldde hij zich in de mediapen. Daar rondde Verstappen net zijn interview met Viaplay af, toen hij Norris in het vizier kreeg. De Brit begon met een dolletje: "Mooie actie in bocht twee!" Verstappen kwam lachend met een reactie: "Een kleine drift, er lag wat zand! Volgende week een nieuwe motor, meer vermogen..."

Wat was de wens van Norris?

De twee goede vrienden focussen zich daarna weer op het momentje van Verstappen in bocht twee. Verstappen herhaalt zijn woorden: "Er lag daar wat zand, dus ik had een momentje." Norris haakt direct in: "Ik hoopte eigenlijk dat je..." Hij maakt een gebaar waarmee hij duidelijk maakte dat hij hoopte dat Verstappen de muur zou raken. De regerend wereldkampioen reageert lachend: "Vol die kant op!" Norris reageerde weer gevat: "Blijft doorgaan, blijf doorgaan Max!" Verstappen sloot het dolletje af: "Ik probeerde het!"

Grote achterstand

Voor Norris was het in ieder geval een weekend om snel te vergeten. Door zijn uitvalbeurt kon zijn teamgenoot Oscar Piastri uitlopen in het wereldkampioenschap. De Australiër schreef de race op zijn naam en staat nu op 309 WK-punten, terwijl Norris volgt op 275 punten.