Norris hoopte dat Verstappen op Piastri zou crashen
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen pakte gisteren tijdens de Dutch Grand Prix de tweede plaats af van Lando Norris bij de start. Bij het uitkomen van bocht 2 kende Verstappen nog een momentje, en Norris grapte dat hij hoopte dat zijn Nederlandse vriend zou crashen.

Norris en Verstappen ervaarden na afloop van de race op het circuit van Zandvoort compleet verschillende emoties. Verstappen kwam als tweede over de streep en werd hartstochtelijk toegejuicht door de tienduizenden oranjefans op de tribunes. Norris had vlak daar voor ook voor gejoel gezorgd, want hij viel uit met een rokende McLaren. Hierdoor kon Verstappen zijn positie afpakken, en kreeg het Nederlandse publiek een cadeautje.

'Mooie actie!'

Nadat Norris even had zitten balen op een duin, meldde hij zich in de mediapen. Daar rondde Verstappen net zijn interview met Viaplay af, toen hij Norris in het vizier kreeg. De Brit begon met een dolletje: "Mooie actie in bocht twee!" Verstappen kwam lachend met een reactie: "Een kleine drift, er lag wat zand! Volgende week een nieuwe motor, meer vermogen..."

Wat was de wens van Norris?

De twee goede vrienden focussen zich daarna weer op het momentje van Verstappen in bocht twee. Verstappen herhaalt zijn woorden: "Er lag daar wat zand, dus ik had een momentje." Norris haakt direct in: "Ik hoopte eigenlijk dat je..." Hij maakt een gebaar waarmee hij duidelijk maakte dat hij hoopte dat Verstappen de muur zou raken. De regerend wereldkampioen reageert lachend: "Vol die kant op!" Norris reageerde weer gevat: "Blijft doorgaan, blijf doorgaan Max!" Verstappen sloot het dolletje af: "Ik probeerde het!"

Grote achterstand

Voor Norris was het in ieder geval een weekend om snel te vergeten. Door zijn uitvalbeurt kon zijn teamgenoot Oscar Piastri uitlopen in het wereldkampioenschap. De Australiër schreef de race op zijn naam en staat nu op 309 WK-punten, terwijl Norris volgt op 275 punten.

snailer

Posts: 29.454

https://youtu.be/1uYWYWPc9HU?list=RD1uYWYWPc9HU


Je moet er van houden. Ik hou er van.
Ook van de grap die Norris maakte trouwens.
Karma police.... radiohead....

Zelf om 1 reden happy. Een rookie haalde na een ijzersterke race en regelmatig onder druk een podium er door.

  • 3
  • 1 sep 2025 - 10:36
Reacties (2)

  • Skoda F1

    Posts: 262

    Haha Karma..

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 10:19
    • snailer

      Posts: 29.446

      https://youtu.be/1uYWYWPc9HU?list=RD1uYWYWPc9HU


      Je moet er van houden. Ik hou er van.
      Ook van de grap die Norris maakte trouwens.
      Karma police.... radiohead....

      Zelf om 1 reden happy. Een rookie haalde na een ijzersterke race en regelmatig onder druk een podium er door.

      • + 3
      • 1 sep 2025 - 10:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

