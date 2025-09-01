McLaren onthult oorzaak van dramatische uitvalbeurt Norris

Lando Norris kende gisteren een rampzalige race op het circuit van Zandvoort. Hij leek op weg te zijn naar een podiumplaats, totdat hij uitviel met een rokende wagen. Bij McLaren denken ze de oorzaak van de problemen te hebben gevonden, zo stelt teambaas Andrea Stella.

Norris kende een goede Nederlandse Grand Prix. Hij werd bij de start ingehaald door Max Verstappen, maar hield zijn hoofd koel en verschalkte de thuisrijder na een paar rondjes. Hij opende daarna de jacht op zijn teamgenoot Oscar Piastri, en kwam in de slotfase steeds dichter en dichter bij. Zijn race kwam vroegtijdig ten einde toen hij rook de cockpit in zag komen, waarna hij stil viel.

Wat ging er mis?

McLaren-teambaas Andrea Stella liet enkele uren na de Grand Prix aan The Race weten wat er aan de hand was: "We hebben een probleem bij het chassis geïdentificeerd, en we gaan een volledige review doen voordat we weer gaan racen in Monza. Dit is het eerste technische probleem waar wij tegen aanlopen na een lange reeks van races met goede betrouwbaarheid."

Vlak na de race bleef Stella vaag

Stella was opvallend open, want vlak na de race hield hij de haken nog stijf op elkaar: "We hebben een aantal indicaties op basis van de data. Maar om eerlijk te zijn, we weten niet precies wat er gebeurde bij de auto van Lando. Dus ik zou niet gaan speculeren of het probleem werd veroorzaakt door de krachtbron of het chassis."

"Om eerlijk te zijn maakt dat ook niet uit als je naar het resultaat kijkt. Zelfs als we kijken naar hoe dit is afgelopen, wil ik de kans grijpen om te zeggen dat we kunnen wijzen naar het chassis of de motor, maar dat we nog altijd één team zijn."

Voor Norris was het in ieder geval een teleurstellende dag. Hij zag Piastri uitlopen in de strijd om de wereldtitel, en staat nu op 275 WK-punten. Piastri voert het kampioenschap aan met 309 WK-punten.