user icon
icon

McLaren onthult oorzaak van dramatische uitvalbeurt Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren onthult oorzaak van dramatische uitvalbeurt Norris
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 09:26
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris kende gisteren een rampzalige race op het circuit van Zandvoort. Hij leek op weg te zijn naar een podiumplaats, totdat hij uitviel met een rokende wagen. Bij McLaren denken ze de oorzaak van de problemen te hebben gevonden, zo stelt teambaas Andrea Stella.

Norris kende een goede Nederlandse Grand Prix. Hij werd bij de start ingehaald door Max Verstappen, maar hield zijn hoofd koel en verschalkte de thuisrijder na een paar rondjes. Hij opende daarna de jacht op zijn teamgenoot Oscar Piastri, en kwam in de slotfase steeds dichter en dichter bij. Zijn race kwam vroegtijdig ten einde toen hij rook de cockpit in zag komen, waarna hij stil viel.

Meer over McLaren McLaren kondigt enorme deal aan en presenteert nieuwe teamnaam

McLaren kondigt enorme deal aan en presenteert nieuwe teamnaam

27 aug
 McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

29 aug

Wat ging er mis?

McLaren-teambaas Andrea Stella liet enkele uren na de Grand Prix aan The Race weten wat er aan de hand was: "We hebben een probleem bij het chassis geïdentificeerd, en we gaan een volledige review doen voordat we weer gaan racen in Monza. Dit is het eerste technische probleem waar wij tegen aanlopen na een lange reeks van races met goede betrouwbaarheid."

Vlak na de race bleef Stella vaag

Stella was opvallend open, want vlak na de race hield hij de haken nog stijf op elkaar: "We hebben een aantal indicaties op basis van de data. Maar om eerlijk te zijn, we weten niet precies wat er gebeurde bij de auto van Lando. Dus ik zou niet gaan speculeren of het probleem werd veroorzaakt door de krachtbron of het chassis."

"Om eerlijk te zijn maakt dat ook niet uit als je naar het resultaat kijkt. Zelfs als we kijken naar hoe dit is afgelopen, wil ik de kans grijpen om te zeggen dat we kunnen wijzen naar het chassis of de motor, maar dat we nog altijd één team zijn."

Voor Norris was het in ieder geval een teleurstellende dag. Hij zag Piastri uitlopen in de strijd om de wereldtitel, en staat nu op 275 WK-punten. Piastri voert het kampioenschap aan met 309 WK-punten.

Astfgl

Posts: 936

Titel: "McLaren onthult oorzaak"
McLaren: "we weten niet precies wat er gebeurde"

Ah ja, duidelijke taal.

  • 3
  • 1 sep 2025 - 09:34
F1 Nieuws Lando Norris Andrea Stella McLaren GP Nederland 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.656

    In ander nieuws;
    Herta naar de Formule 2, zal morgen bekend worden gemaakt.
    De reden is om genoeg superlicentie punten te verdienen om zijn Formule 1 debuut bij Cadillac te maken in 2027 of 2028.

    Will Power gaat zijn plek overnemen bij Andretti.

    Penske shortlist heeft ook een Hoofddorper er op staan.

    • + 1
    • 1 sep 2025 - 09:34
    • Beamer

      Posts: 1.775

      Ik dacht dat Malukas op pole stond voor Penske, maar zie natuurlijk liever een Hoofddorper daar.
      Best wel gek dat het seizoen nu al is afgelopen, nieuwe kalender is nog niet bekend.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.247

      @Beri,
      Wat een drama, echt. Herta is echt verschrikkelijk matig en hoort nooit maar dan ook nooit in de Formule 1 terecht te komen. We weten dat IndyCar coureurs hoogstwaarschijnlijk al een klap minder zijn dan Formule 1 coureurs, en Herta valt zelfs bij de IndyCars al zwaar tegen. Als er 1 IndyCar coureur is die een F1 stoeltje zou verdienen, dan is het Palou. En zelfs daarvan weet je niet of hij het F1 niveau aan zou kunnen, laat staan de ronduit matige Herta.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 10:00
  • Astfgl

    Posts: 936

    Titel: "McLaren onthult oorzaak"
    McLaren: "we weten niet precies wat er gebeurde"

    Ah ja, duidelijke taal.

    • + 2
    • 1 sep 2025 - 09:34
    • Franz Hermann

      Posts: 14

      Dat zijn tenminste onthullingen waar je wat mee kan.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 09:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.216

    Het is natuurlijk verschrikkelijk sneu als de wagen het loodje legt, vooral in deze positie.
    Maar het is al vaker gebeurt en zal nog weleens gebeuren....het blijft tenslotte 'n mechanische en motorische sport.
    Met dammen of schaken heb je dat niet hè.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 09:35

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 143
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×