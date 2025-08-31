Harde klap voor Hamilton: forse gridstraf voor thuisrace Ferrari

Voor Lewis Hamilton is de Nederlandse Grand Prix in een enorme teleurstelling geëindigd. Hij crashte uit de race, en moest zich na afloop ook melden bij de stewards. Daar heeft hij een flinke straf ontvangen, en dat heeft gevolgen voor Ferrari's thuisrace in Monza.

Hamilton begon vol goede moed aan de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De zevenvoudig wereldkampioen had zijn aanpak aangepast, en hij reed een redelijke openingsfase. Vlak voor zijn eerste pitstop ging hij de fout in in bocht 3. Bij het afrijden van de banking raakte hij een stuk geschilderd asfalt waardoor hij de macht over het stuur verloor en de muur raakte.

Wat had Hamilton verkeerd gedaan?

Daar bleef het niet bij voor Hamilton, want hij mocht zich ook nog melden bij de stewards. Voorafgaand de race had hij namelijk meerdere overtredingen begaan. Tijdens zijn rondjes naar de grid was hij niet van zijn gas gegaan onder dubbele gele vlaggen, en hield hij zich ook niet aan de gewenste snelheid bij het inrijden van de pitlane.

Het zijn serieuze zaken, en de stewards riepen Hamilton op het matje. De wedstrijdleider had de coureurs voor de race een aantal documenten opgestuurd. Daarin stond ook dat vanwege de lay-out van de baan, er met dubbele gele vlaggen zou worden gezwaaid bij het uitkomen van de laatste bocht tijdens de rondjes naar de grid. Hamilton leek dit niet door te hebben gehad.

Hamilton ging niet van zijn gas af

Uit de opgevraagde data bleek dat Hamilton zijn snelheid wel verminderde. Volgens de stewards ging hij twintig kilometer per uur langzamer rijden, maar dit was niet genoeg. De stewards stellen dat de coureurs volgens de sportieve reglementen significant snelheid moeten minderen bij dubbele gele vlaggen. Hamilton had dit volgens hen niet goed gedaan, en dat levert hem een straf op.

Aangezien Hamilton niet uit had gereden, kond er geen straftijd worden uitgedeeld. Hamilton heeft van de stewards een gridstraf van vijf plaatsen ontvangen voor de Italiaanse Grand Prix op Monza van volgende week. Het maakt het raceweekend van Hamilton alleen maar pijnlijker.