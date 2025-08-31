Enorme teleurstelling bij Norris: "Wil een hamburger en naar huis"

Lando Norris was de grote verliezer van de Grand Prix van Nederland. De Britse McLaren-coureur leek op weg te zijn naar minimaal een tweede plaats, toen zijn auto stil viel. Na afloop maakte hij een rusteloze indruk en wilde hij eigenlijk alleen maar naar huis.

Norris reed een sterke race op het circuit van Zandvoort. Hij liet zich niet afleiden door het feit dat Max Verstappen hem inhaalde na de start, en ging op jacht naar zijn teamgenoot Oscar Piastri. In de slotfase sloeg het noodlot echter toe, en rook Norris een 'grappige' geur in de cockpit. Hij bleek met een lekkage te kampen, waardoor de rookwolken uit zijn McLaren sloegen. Balend stapte hij uit, en zag hij Piastri uitlopen in de strijd om de titel.

Wat gaat Norris doen?

Norris baalde als een stekker, en sprak zich na afloop uit bij Sky Sports: "Ik wil een hamburger en naar huis. Het tempo was er zeker, ik was snel. Inhalen was gewoon onmogelijk hier. Al met al was het een goede race. Mijn doel was vooral om binnen vijf seconden te blijven, en ik ben blij dat ik het grootste deel van de race binnen anderhalve tot twee seconden van Oscar kon blijven."

'Piastri verdiende vandaag de zege'

Volgens Norris is dit een geweldige prestatie op een circuit zoals Zandvoort: "Dat ziet er misschien niet indrukwekkend uit, maar op dit circuit staat dat eigenlijk garant voor een heel sterke race, zeker met alle vuile lucht en de problemen met de banden en de bandentemperatuur als je achter iemand rijdt. Van onze kant was het een positieve race, ook al leverde het uiteindelijk niets op. Ik kon Oscar ook gewoon niet inhalen, hij reed immers een sterke race en hij verdiende de zege."

Door zijn uitvalbeurt zag Norris Piastri verder weglopen in het wereldkampioenschap. Norris pakte geen punt, terwijl Piastri er 25 mocht bijschrijven.