user icon
icon

Enorme teleurstelling bij Norris: "Wil een hamburger en naar huis"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Enorme teleurstelling bij Norris: "Wil een hamburger en naar huis"
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 19:51
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris was de grote verliezer van de Grand Prix van Nederland. De Britse McLaren-coureur leek op weg te zijn naar minimaal een tweede plaats, toen zijn auto stil viel. Na afloop maakte hij een rusteloze indruk en wilde hij eigenlijk alleen maar naar huis.

Norris reed een sterke race op het circuit van Zandvoort. Hij liet zich niet afleiden door het feit dat Max Verstappen hem inhaalde na de start, en ging op jacht naar zijn teamgenoot Oscar Piastri. In de slotfase sloeg het noodlot echter toe, en rook Norris een 'grappige' geur in de cockpit. Hij bleek met een lekkage te kampen, waardoor de rookwolken uit zijn McLaren sloegen. Balend stapte hij uit, en zag hij Piastri uitlopen in de strijd om de titel.

Meer over Lando Norris Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

24 aug
 McLaren-teambaas glundert: "Ze hadden allebei de pole mogen hebben!"

McLaren-teambaas glundert: "Ze hadden allebei de pole mogen hebben!"

30 aug

Wat gaat Norris doen?

Norris baalde als een stekker, en sprak zich na afloop uit bij Sky Sports: "Ik wil een hamburger en naar huis. Het tempo was er zeker, ik was snel. Inhalen was gewoon onmogelijk hier. Al met al was het een goede race. Mijn doel was vooral om binnen vijf seconden te blijven, en ik ben blij dat ik het grootste deel van de race binnen anderhalve tot twee seconden van Oscar kon blijven."

'Piastri verdiende vandaag de zege'

Volgens Norris is dit een geweldige prestatie op een circuit zoals Zandvoort: "Dat ziet er misschien niet indrukwekkend uit, maar op dit circuit staat dat eigenlijk garant voor een heel sterke race, zeker met alle vuile lucht en de problemen met de banden en de bandentemperatuur als je achter iemand rijdt. Van onze kant was het een positieve race, ook al leverde het uiteindelijk niets op. Ik kon Oscar ook gewoon niet inhalen, hij reed immers een sterke race en hij verdiende de zege."

Door zijn uitvalbeurt zag Norris Piastri verder weglopen in het wereldkampioenschap. Norris pakte geen punt, terwijl Piastri er 25 mocht bijschrijven.

Erik FW34

Posts: 3.714

Jammer van zijn uitval beurt. Gaat de spanning van het kampioenschap er wel een heel eind vanaf

  • 3
  • 31 aug 2025 - 20:04
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Nederland 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Erik FW34

    Posts: 3.713

    Jammer van zijn uitval beurt. Gaat de spanning van het kampioenschap er wel een heel eind vanaf

    • + 3
    • 31 aug 2025 - 20:04
    • MatsVerstsappen

      Posts: 168

      Ach, een volgende keer andersom en de spanning is terug.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 20:08
    • Wammes

      Posts: 216

      Welke spanning heb je het over? 1 team die ver voor de rest rijdt, dat is geen spanning

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 20:16
    • Larry Perkins

      Posts: 59.515

      Snap niet dat dit zoveel aandacht krijgt, neem nou Hadjar, hij beleefde na de race pas echt een gigantische nachtmerrie!

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 20:49
    • Erik FW34

      Posts: 3.713

      Wammes,

      spanning wie van de twee het wordt. Ik vind het leuk om te zien dat er twee rijders in dezelfde wagen aan elkaar gewaagd zijn en om het kampioenschap vechten.

      Mats,

      dan moet dat eerst wel gebeuren en technische uitval beurten zijn er maar weinig tegenwoordig

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 21:05
  • NicoS

    Posts: 19.272

    Blijft een mechanisme sport, dit gebeurt helaas. Dat dit voor Norris hard aankomt is begrijpelijk.
    Maar om de woorden van Wolff aan te halen, zit hij slechts één DNF verwijderd om weer in de strijd te zitten….;)
    Het haalt wel de enige “spanning” dit seizoen enigszins weg, maar je kon erop wachten dat iets dergelijks een keer zou gebeuren.
    Zoals ik al eerder schreef, ze zijn ook niet in staat om elkaar in te halen op de baan, dit beeld zie je bijna elke race.
    Alleen andere strategie kan soms werken. Of een tijdstraf natuurlijk….;)
    Wat een simpel één tweetje leek te worden, liep voor Lando net even anders.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 20:10
  • Wammes

    Posts: 216

    Sterke race? Hij heeft geen moment aanspraak gemaakt op de 1e plek terwijl hij in vergelijkbaar materiaal reed. Dan kun je uitvallen met een kapotte motor, maar je maakte geen moment aanspraak op de overwinning

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 20:15
    • NicoS

      Posts: 19.272

      Nee, als je gelijk materiaal hebt, en hetzelfde niveau qua snelheid hebt als je teamgenoot, dan kom je er ook nooit voorbij.
      Andersom is precies hetzelfde verhaal. Rijdt je op kop heb je een groot voordeel door vrije lucht, dat maakt het voor de achtervolger vrijwel onmogelijk om er nog voorbij te komen.
      Maar uitvallen is natuurlijk helemaal funest voor z’n titelkansen, achttien punten of niets is nogal een verschil.
      Het verschil tussen winnen of verliezen was dit weekend slechts 0.012 seconden……

      • + 3
      • 31 aug 2025 - 20:27
    • Wammes

      Posts: 216

      @NicoS, hij is geen moment binnen de seconde gekomen en kon Piastri bij vlagen gewoon niet bijhouden. Dat heeft niets te maken met een moeilijke baan om in te halen, dan ben je gewoon te langzaam

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 20:47
    • Erik FW34

      Posts: 3.713

      Wammes,

      just for the record. Lando heeft meerdere keren in de DRS gezeten van Oscar. Niet vaak en Oscar reed hem er weer om meer dan een seconde maar feitelijk "Geen moment binnen de seconde" niet juist

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 21:08
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.276

    Hij bedoelt natuurlijk een broodje kroket uit de muur.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 20:18
  • Larry Perkins

    Posts: 59.515

    Potverdorie, wordt opeens het puntenverschil niet meer vermeld in de laatste alinea!

    Maar goed Norris staat nu 35 punten achter Piastri en nog maar 68 punten voor op Verstappen.

    (graag ff narekenen of het klopt, want ik ben geen professionele stukjes aan elkaar plakkert)

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 20:43

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 143
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×