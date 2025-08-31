McLaren huilt en lacht: "Hoort helaas bij de autosport"

Het team van McLaren kende in Zandvoort een race met een lach en een traan. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep, terwijl Lando Norris uitviel. Teambaas Andrea Stella is blij met de zege, maar baalt als een stekker van de uitvalbeurt van Norris.

McLaren begon als de absolute favoriet aan de race op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Piastri en Norris hadden de eerste startrij in handen, en er leek ook geen vuiltje aan de lucht te zijn voor beide heren. In de slotfase van de race rook Norris iets vreemds in zijn cockpit, en luttele seconden later stond hij naast de baan.

Jantje lacht, Jantje huilt

McLaren-teambaas Andrea Stella sprak zich uit bij Sky Sports: "Vandaag kregen we te maken met twee kanten van de autosport. Aan de ene kant hebben we de vreugde van een nieuwe zege voor McLaren, een verdiende zege voor Oscar. Hij reed een heel sterk en clean weekend."

"Aan de andere kant hebben we de teleurstelling en de pijn van onze uitvalbeurt. Lando leek kans te maken op de zege. Het was zeker dat we een 1-2tje zouden pakken voor McLaren. We ervaren nu vreugde en pijn op hetzelfde moment, en dat hoort bij autoracen."

Wat ging er mis bij Norris?

Over de uitvalbeurt van Norris kan Stella nog weinig zeggen. Hij heeft geen idee wat de oorzaak was: "Dat weten we nog niet. Het zou oneerlijk zijn om te gaan speculeren of het een motor- of een chassisprobleem was. We zijn één team, we gaan overal samen heen, het maakt geen verschil als je kijkt naar waar de verantwoordelijkheden liggen. We gaan dit gewoon doornemen, we gaan kijken waar het probleem zit, we gaan het fiksen en dan gaan we er weer voor."

Voor Norris is dit een enorme dreun, want hij zag Piastri uitlopen in het wereldkampioenschap.