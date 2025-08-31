user icon
icon

McLaren huilt en lacht: "Hoort helaas bij de autosport"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren huilt en lacht: "Hoort helaas bij de autosport"
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 21:36
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kende in Zandvoort een race met een lach en een traan. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep, terwijl Lando Norris uitviel. Teambaas Andrea Stella is blij met de zege, maar baalt als een stekker van de uitvalbeurt van Norris.

McLaren begon als de absolute favoriet aan de race op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Piastri en Norris hadden de eerste startrij in handen, en er leek ook geen vuiltje aan de lucht te zijn voor beide heren. In de slotfase van de race rook Norris iets vreemds in zijn cockpit, en luttele seconden later stond hij naast de baan. 

Meer over McLaren McLaren kondigt enorme deal aan en presenteert nieuwe teamnaam

McLaren kondigt enorme deal aan en presenteert nieuwe teamnaam

27 aug
 McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

29 aug

Jantje lacht, Jantje huilt

McLaren-teambaas Andrea Stella sprak zich uit bij Sky Sports: "Vandaag kregen we te maken met twee kanten van de autosport. Aan de ene kant hebben we de vreugde van een nieuwe zege voor McLaren, een verdiende zege voor Oscar. Hij reed een heel sterk en clean weekend."

"Aan de andere kant hebben we de teleurstelling en de pijn van onze uitvalbeurt. Lando leek kans te maken op de zege. Het was zeker dat we een 1-2tje zouden pakken voor McLaren. We ervaren nu vreugde en pijn op hetzelfde moment, en dat hoort bij autoracen."

Wat ging er mis bij Norris?

Over de uitvalbeurt van Norris kan Stella nog weinig zeggen. Hij heeft geen idee wat de oorzaak was: "Dat weten we nog niet. Het zou oneerlijk zijn om te gaan speculeren of het een motor- of een chassisprobleem was. We zijn één team, we gaan overal samen heen, het maakt geen verschil als je kijkt naar waar de verantwoordelijkheden liggen. We gaan dit gewoon doornemen, we gaan kijken waar het probleem zit, we gaan het fiksen en dan gaan we er weer voor."

Voor Norris is dit een enorme dreun, want hij zag Piastri uitlopen in het wereldkampioenschap.

NicoS

Posts: 19.286

Het is een reactie van Stella……

  • 1
  • 31 aug 2025 - 22:42
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Nederland 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Schumi86

    Posts: 572

    Omdat de lieveling van Brown geen kampioen wordt......lijkt.wel rosberg/hamilton. Toto was ook niet zo blij toen Rosberg kampioen werd.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 22:33
    • NicoS

      Posts: 19.284

      Het is een reactie van Stella……

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 22:42
  • bvonk2

    Posts: 63

    Hoort er helaas bij, beide McLaren coureurs een sterk weekend met Piastri op zeterdag net wat sneller en dat maakte het verschil. Leuke inhaal actie gezien van Norris maar voor de rest voor hem een wekend om snel te vergeten en op naar de volgende ronde.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 23:21

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×