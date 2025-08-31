user icon
McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen
  Gepubliceerd op 31 aug 2025 12:46
  10
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren geldt vandaag als de grote favoriet voor de zege in de Grand Prix van Nederland. De Britse renstal staat met Oscar Piastri en Lando Norris op de eerste startrij, en veel mensen zien de papajakleurige renstal als de favoriet. Bij McLaren denken ze daar iets anders over en maken ze zich enorme zorgen over Max Verstappen.

Verstappen start de Grand Prix in zijn thuisland vanaf de derde plaats. De Red Bull-coureur kende een goede kwalificatie, en dat zorgde voor tevredenheid. Bij Red Bull zijn ze regelmatig competitiever in de kwalificatie dan in de race, maar toch hoopt men vandaag op een wonder. Wat daarnaast ook nog een rol kan spelen, is de aanwezigheid van de tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes.

Wat gaat Verstappen doen?

McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich dan ook een klein beetje zorgen, zo liet hij weten aan de internationale media: "De strategie is één van de variabelen die de strijd tussen Lando en Oscar vorm kan geven. Maar laat ik één ding voorop stellen: We hebben te maken met Lando, we hebben te maken met Oscar én we hebben te maken met Max."

Het belang van McLaren

Stella legt dan ook uit waar McLaren op moet letten: "Het eerste wat we in het belang van het team moeten doen is Max verslaan. Hij is niet ver weg, en staat maar twee tienden achter ons. Inhalen is hier moeilijk en het weer kan ook een rol van betekenis gaan spelen. We moeten er, boven alles, voor zorgen dat we als team het best mogelijke resultaat behalen met Lando en Oscar, een resultaat dat de performance moet weerspiegelen. Op dit moment is qua snelheid de McLaren de beste auto."

Onderlinge strijd

Norris en Piastri mogen vechten van McLaren, maar Stella benadrukt dat ze zich wel aan bepaalde regels moeten houden: "Wat betreft de strategische opties die onze coureurs hebben, gelden er wel bepaalde regels. Ik ga niet delen wat die regels zijn, maar wat je tot op heden van ons op strategisch vlak hebt gezien, viel altijd binnen die regels."

snailer

Posts: 29.436

Echt. Verstappen reed een puike 2de sector. EN de McLaren rijders hadden bij de tweede poging niet de beste ronde. Gat is enorm.

Ze kunnen beter naar Russell kijken. Die zat bij de laatste poging halverwegen nog onder de tijd van Norris. Alleen maakte hij een grote fout aan het eind van sector 2... [Lees verder]

  • 3
  • 31 aug 2025 - 12:54
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.436

    Echt. Verstappen reed een puike 2de sector. EN de McLaren rijders hadden bij de tweede poging niet de beste ronde. Gat is enorm.

    Ze kunnen beter naar Russell kijken. Die zat bij de laatste poging halverwegen nog onder de tijd van Norris. Alleen maakte hij een grote fout aan het eind van sector 2. ALs het wat kouder is met de race, dan is Russell wel een rijder die mee kan doen met McLaren.

    • + 3
    • 31 aug 2025 - 12:54
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.858

      21 graden en aan het einde kans op regen.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 13:00
    • snailer

      Posts: 29.436

      Bewolkt dus. Koud asvalt. Het is niet dat McLaren slechter wordt. De andere teams kunnen wat meer pushen voor de banden oververhitten.

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 13:29
    • Robin

      Posts: 2.804

      Gaat allemaal over 1 ronde dit…
      Ik denk dat ze zich meer zorgen maken om Max z’n mogelijke racepace.

      • + 2
      • 31 aug 2025 - 13:36
    • snailer

      Posts: 29.436

      Tuurlijk, mario. Die Red Bull is echt geweldig op de banden. Nottttt.

      In vt2 was de long run van Russell ijzersterk. Zelfs een tandje beter dan Piastri. Vergelijkbare temperaturen.

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 13:54
    • mario

      Posts: 14.076

      Wie is mario hierboven???????

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 13:57
    • mario

      Posts: 14.076

      Ik zie geen mario hoor....

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 14:19
  • Cherokee

    Posts: 5.320

    Piastri vindt het prima. Laat Max maar Lando aanvallen en zelfs passeren, dan neemt Oscar ondertussen de kuierlatten.

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 13:32
  • mario

    Posts: 14.076

    Net natuurlijk ook weer DC gezien en Coulthard is in hart en nieren natuurlijk ook een McLaren mannetje en hij heeft ook daar z'n grootste successen behaald.....
    Ondanks dat ie het nooit gehaald heeft, is hij ook wel soms de angstgegner (hopelijk goed gespeld) van Schumacher geweest.... En een toffe peer!

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 13:56
  • da_bartman

    Posts: 6.047

    In Hongarije maakte ( het team van) Piastri de fout zich te veel te richten op het winnen van de race. Hij wilde Leclerc verslaan maar het enige dat hij moet soen is Norris verslaan. Hoop dat hij zich vanaf nu 100% op Norris richt. Voor Oscar zelf maar ook voor Max.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 14:40

