McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

Het team van McLaren geldt vandaag als de grote favoriet voor de zege in de Grand Prix van Nederland. De Britse renstal staat met Oscar Piastri en Lando Norris op de eerste startrij, en veel mensen zien de papajakleurige renstal als de favoriet. Bij McLaren denken ze daar iets anders over en maken ze zich enorme zorgen over Max Verstappen.

Verstappen start de Grand Prix in zijn thuisland vanaf de derde plaats. De Red Bull-coureur kende een goede kwalificatie, en dat zorgde voor tevredenheid. Bij Red Bull zijn ze regelmatig competitiever in de kwalificatie dan in de race, maar toch hoopt men vandaag op een wonder. Wat daarnaast ook nog een rol kan spelen, is de aanwezigheid van de tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes.

Wat gaat Verstappen doen?

McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich dan ook een klein beetje zorgen, zo liet hij weten aan de internationale media: "De strategie is één van de variabelen die de strijd tussen Lando en Oscar vorm kan geven. Maar laat ik één ding voorop stellen: We hebben te maken met Lando, we hebben te maken met Oscar én we hebben te maken met Max."

Het belang van McLaren

Stella legt dan ook uit waar McLaren op moet letten: "Het eerste wat we in het belang van het team moeten doen is Max verslaan. Hij is niet ver weg, en staat maar twee tienden achter ons. Inhalen is hier moeilijk en het weer kan ook een rol van betekenis gaan spelen. We moeten er, boven alles, voor zorgen dat we als team het best mogelijke resultaat behalen met Lando en Oscar, een resultaat dat de performance moet weerspiegelen. Op dit moment is qua snelheid de McLaren de beste auto."

Onderlinge strijd

Norris en Piastri mogen vechten van McLaren, maar Stella benadrukt dat ze zich wel aan bepaalde regels moeten houden: "Wat betreft de strategische opties die onze coureurs hebben, gelden er wel bepaalde regels. Ik ga niet delen wat die regels zijn, maar wat je tot op heden van ons op strategisch vlak hebt gezien, viel altijd binnen die regels."