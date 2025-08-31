Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog altijd een ijzersterke band heeft met Lewis Hamilton. De Oostenrijker neemt het op voor Hamilton, die momenteel niet lekker in zijn vel zit bij Ferrari.

Hamilton start de Dutch Grand Prix van vandaag vanaf de zevende plaats. Het is nog steeds niet het gewenste resultaat, maar het is al beter dan wat hij in Hongarije liet zien. Op de Hungaroring viel hij namelijk al af in Q2, waarna hij zichzelf de grond inpraatte. Hamilton stelde dat Ferrari hem maar moest vervangen, en dat hij volledig nutteloos is.

Is Hamilton het kwijt?

Wolff wil in gesprek met Motorsport.com niet stellen dat Hamilton het kwijt is: "Je raakt je kwaliteiten niet zomaar van de ene op de andere dag kwijt. Als coureur of als sportman in het algemeen kun je een neerwaartse lijn in één aspect compenseren met overperformance in een ander aspect."

"Laten we zeggen dat ervaring kan compenseren voor iets minder snelheid over één ronde. Ik heb Alonso gezien, hij kan altijd compenseren. Ik denk dat Lewis met een auto die hem het vertrouwen geeft en goede feedback geeft nog altijd heel competitief kan zijn."

Michael Jordan

Wolff vindt dan ook dat Hamiltons uitspraken in Hongarije nergens op sloegen: "Ik vond het verkeerd van hem om dat te zeggen. Dat heb ik hem dezelfde avond nog laten weten, en de volgende dag nog een keertje. Uiteindelijk is hij nog steeds de GOAT."

"Ik zei tegen Lewis: heb je Michael Jordan ooit horen zeggen dat hij nutteloos is en dat ze de speler maar moeten vervangen? Nee. Het is goed dat Lewis het hart op de tong heeft en dat hij vanuit zijn emotie praat. Dat heeft hem de superster gemaakt die hij nu is. Hij verbergt zijn emoties niet, maar ik vond dat gewoon een slecht moment van hem, toen hij dat zei."