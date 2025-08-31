user icon
icon

Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff haalt fel uit naar Hamilton na bizarre uitspraken
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 11:23
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog altijd een ijzersterke band heeft met Lewis Hamilton. De Oostenrijker neemt het op voor Hamilton, die momenteel niet lekker in zijn vel zit bij Ferrari.

Hamilton start de Dutch Grand Prix van vandaag vanaf de zevende plaats. Het is nog steeds niet het gewenste resultaat, maar het is al beter dan wat hij in Hongarije liet zien. Op de Hungaroring viel hij namelijk al af in Q2, waarna hij zichzelf de grond inpraatte. Hamilton stelde dat Ferrari hem maar moest vervangen, en dat hij volledig nutteloos is.

Meer over Lewis Hamilton 'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

19 aug
 Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

27 aug

Is Hamilton het kwijt?

Wolff wil in gesprek met Motorsport.com niet stellen dat Hamilton het kwijt is: "Je raakt je kwaliteiten niet zomaar van de ene op de andere dag kwijt. Als coureur of als sportman in het algemeen kun je een neerwaartse lijn in één aspect compenseren met overperformance in een ander aspect."

"Laten we zeggen dat ervaring kan compenseren voor iets minder snelheid over één ronde. Ik heb Alonso gezien, hij kan altijd compenseren. Ik denk dat Lewis met een auto die hem het vertrouwen geeft en goede feedback geeft nog altijd heel competitief kan zijn."

Michael Jordan

Wolff vindt dan ook dat Hamiltons uitspraken in Hongarije nergens op sloegen: "Ik vond het verkeerd van hem om dat te zeggen. Dat heb ik hem dezelfde avond nog laten weten, en de volgende dag nog een keertje. Uiteindelijk is hij nog steeds de GOAT."

"Ik zei tegen Lewis: heb je Michael Jordan ooit horen zeggen dat hij nutteloos is en dat ze de speler maar moeten vervangen? Nee. Het is goed dat Lewis het hart op de tong heeft en dat hij vanuit zijn emotie praat. Dat heeft hem de superster gemaakt die hij nu is. Hij verbergt zijn emoties niet, maar ik vond dat gewoon een slecht moment van hem, toen hij dat zei."

Larry Perkins

Posts: 59.504

Yep, spoel dat maar door de goatsteen...

  • 2
  • 31 aug 2025 - 11:48
F1 Nieuws Lewis Hamilton Toto Wolff Ferrari Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.504

    Toffe Toto tegen Suus: "Het is de goat waar ik mooi vanaf ben gekomen!"

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:36
  • Plextor

    Posts: 103

    GOAT..yeah right...

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:40
  • OfficialPradero

    Posts: 1.429

    Zolang Lewis in deze vorm verkeerd, is het iig een tegenstander minder voor mercedes.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 11:53

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×