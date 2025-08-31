Wolff kondigt groot nieuws over toekomst Mercedes aan

Het team van Mercedes heeft nog altijd niet officieel bevestigd welke coureurs er in 2026 voor hen rijden. Het lijkt er sterk op dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli aanblijven, en Wolff doet daar ook niet geheimzinnig over in Zandvoort.

Mercedes werd in de afgelopen maanden in ontvangst gebracht met de komst van Max Verstappen. De Nederlander blijft echter bij Red Bull, en het lijkt er niet op dat Mercedes afscheid gaat nemen van Russell of Antonelli. Alhoewel er nog niets officieel bevestigd is, praten de hoofdpersonen over de zaak alsof alles al rond is. Verder heeft het team ook weinig andere opties.

Blijven Russell en Antonelli bij Mercedes?

In Zandvoort doet Wolff er niet geheimzinnig over als hij naar zijn coureurs voor 2026 wordt gevraagd door Viaplay: "Het zal worden bevestigd, zeker weten. Er is geen reden om niet met die twee door te gaan. Het gaat goed met ze. George presteert wat mij betreft beter dan de auto in de meeste races. Bij Kimi moeten we het vertrouwen gewoon weer opbouwen. Maar de snelheid is er zeker, dus het komt wel goed."

Respect voor Verstappen

Wolff wordt vanzelfsprekend ook gevraagd naar de situatie rondom Verstappen: "Ik respecteer Max als persoon en natuurlijk ook als coureur. We kunnen tijdens de vakanties wat ontspannen en tijd met elkaar doorbrengen. Het is ongeveer dezelfde leeftijd en daarom kun je nog steeds een gezonde relatie onderhouden. Maar op de baan is Max een concurrent, en er verandert voor ons niets in onze pogingen om hem of de anderen te verslaan."

Verstappen definitief een gesloten boek?

Heeft Wolff de komst van Verstappen definitief opgegeven? "Het gaat niet om opgeven. Ik heb het al eerder gezegd: de sterren moeten op dezelfde lijn staan, wil er iets gaan gebeuren. En vandaag de dag is hij op zijn pad en zijn wij op ons pad. Dat betekent niet dat we je kan zeggen dat je in de toekomst nooit hetzelfde pad gaat vinden. Maar op dit moment is dat niet het geval."