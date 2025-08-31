user icon
Wolff kondigt groot nieuws over toekomst Mercedes aan
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 08:11
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft nog altijd niet officieel bevestigd welke coureurs er in 2026 voor hen rijden. Het lijkt er sterk op dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli aanblijven, en Wolff doet daar ook niet geheimzinnig over in Zandvoort.

Mercedes werd in de afgelopen maanden in ontvangst gebracht met de komst van Max Verstappen. De Nederlander blijft echter bij Red Bull, en het lijkt er niet op dat Mercedes afscheid gaat nemen van Russell of Antonelli. Alhoewel er nog niets officieel bevestigd is, praten de hoofdpersonen over de zaak alsof alles al rond is. Verder heeft het team ook weinig andere opties.

Blijven Russell en Antonelli bij Mercedes?

In Zandvoort doet Wolff er niet geheimzinnig over als hij naar zijn coureurs voor 2026 wordt gevraagd door Viaplay: "Het zal worden bevestigd, zeker weten. Er is geen reden om niet met die twee door te gaan. Het gaat goed met ze. George presteert wat mij betreft beter dan de auto in de meeste races. Bij Kimi moeten we het vertrouwen gewoon weer opbouwen. Maar de snelheid is er zeker, dus het komt wel goed."

Respect voor Verstappen

Wolff wordt vanzelfsprekend ook gevraagd naar de situatie rondom Verstappen: "Ik respecteer Max als persoon en natuurlijk ook als coureur. We kunnen tijdens de vakanties wat ontspannen en tijd met elkaar doorbrengen. Het is ongeveer dezelfde leeftijd en daarom kun je nog steeds een gezonde relatie onderhouden. Maar op de baan is Max een concurrent, en er verandert voor ons niets in onze pogingen om hem of de anderen te verslaan."

Verstappen definitief een gesloten boek?

Heeft Wolff de komst van Verstappen definitief opgegeven? "Het gaat niet om opgeven. Ik heb het al eerder gezegd: de sterren moeten op dezelfde lijn staan, wil er iets gaan gebeuren. En vandaag de dag is hij op zijn pad en zijn wij op ons pad. Dat betekent niet dat we je kan zeggen dat je in de toekomst nooit hetzelfde pad gaat vinden. Maar op dit moment is dat niet het geval."

Pietje Bell

Posts: 30.642

Dit is inderdaad groot nieuws over toekomst Mercedes:

[i]"We kunnen tijdens de vakanties wat ontspannen en tijd met elkaar doorbrengen.
[b][u]Het[/u] is ongeveer dezelfde leeftijd[/b] en daarom kun je nog steeds een gezonde relatie onderhouden."[/i]

Slaat dat "het" op dezelfde leeftijd van Ma... [Lees verder]

  • 1
  • 31 aug 2025 - 08:55
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.642

    Dit is inderdaad groot nieuws over toekomst Mercedes:

    "We kunnen tijdens de vakanties wat ontspannen en tijd met elkaar doorbrengen.
    Het is ongeveer dezelfde leeftijd en daarom kun je nog steeds een gezonde relatie onderhouden."

    Slaat dat "het" op dezelfde leeftijd van Max (27) en Toto (53) ??

    Heeft Toto dit werkelijk gezegd?

    • + 1
    • 31 aug 2025 - 08:55
    • Pietje Bell

      Posts: 30.642

      Ja, Toto heeft dit werkelijk zo gezegd! "It" en de rest:

      www.instagram.com/p/DN_VQDqjMpm/

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 10:17
    • F1pret

      Posts: 10

      Pietje, elders las ik dat Toto bedoelt dat zijn zoon en Penelope ongeveer dezelfde leeftijd hebben.

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 10:21
    • Pietje Bell

      Posts: 30.642

      Hangt nog steeds in het filter. Dus maar haakjes.

      Ja, Toto heeft dit werkelijk zo gezegd! "It" en de rest:

      https://www.instagram(.)com/p/DN_VQDqjMpm/

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 10:49
    • F1pret

      Posts: 10

      Toto zegt 'kieds' are about the same age. Inderdaad wel lastig te horen.

      • + 1
      • 31 aug 2025 - 11:00
    • Pietje Bell

      Posts: 30.642

      Oké, bedankt @F1pret. "Kids are about the same age."
      Dat is dus iets anders als "het is ongeveer dezelfde leeftijd".

      • + 0
      • 31 aug 2025 - 11:56
  • snailer

    Posts: 29.421

    Laat me raden. Ze kunnen Verstappen niet krijgen en verlengen Antonelli en Russell.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 08:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.212

    Moet er nu bij elk item vakantiefoto's van Max te zien zijn?
    Of vragen zijn fans hierom zodat ze zich kunnen blijven afmoppen bij die foto's?
    Beetje vies eigenlijk wel toch?

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 09:59
  • SennaS

    Posts: 10.379

    Artikel 347 over hetzelfde
    Toto volgt ook de ontwikkelingen, hij heeft een topper in huis en ziet ook dat Max sterk afhankelijk is van een dominante auto.
    Lood om oud ijzer als je Russell door Max vervangt en een fortuin lichter.

    • + 0
    • 31 aug 2025 - 12:08

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

