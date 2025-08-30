Marko doet geheimzinnig over Red Bull-zitje Hadjar

Red Bull-talent Isack Hadjar maakte in de kwalificatie in Zandvoort veel indruk met een goede prestatie. De Fransman noteerde de vierde tijd, en hij wordt gezien als de toekomstige teamgenoot van Max Verstappen. Helmut Marko wil daar helemaal niets over zeggen.

Racing Bulls-talent Isack Hadjar maakt dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Franse debutant is vooral rap in de kwalificaties, en heeft zelfs in al zijn raceweekenden Q1 overleefd. In Zandvoort liet hij geen steekje vallen in de kwalificatiesessies. Alleen McLaren-coureurs Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen waren sneller dan Hadjar. Hij was zelf enorm blij met zijn resultaat, en dat waren ze ook in het kamp Red Bull.

Knoop doorhakken

Bij zijn team Racing Bulls waren ze trots op Hadjar, en ook Red Bull-adviseur Helmut Marko grijnsde van oor tot oor. Marko werd na afloop door Viaplay gevraagd of Hadjar nu de grootste kanshebber is voor het zitje naast Verstappen in 2026: "We zullen onze beslissingen na de komende paar races nemen. Als we die keuze hebben gemaakt, dan laten we jullie dat weten!"

Grote grijns van Marko

Marko sprak zijn woorden uit met een grote, geheimzinnige glimlach op zijn gezicht. Gevraagd of zijn grote glimlach verraadde dat Red Bull een besluit had genomen, reageerde Marko ontkennend: "Nee, jullie stellen gewoon altijd dezelfde vragen! Het hangt gewoon allemaal af van de performance."

Op jacht naar het beste resultaat

Hadjars vierde tijd was zijn beste resultaat in een kwalificatie tot nu toe. Hij staat momenteel op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap met 22 WK-punten achter zijn naam. Zijn beste resultaat in een Grand Prix tot nu toe was een zesde plaats in de race in de straten van Monaco. Hadjar krijgt morgen de kans om zijn beste resultaat in zijn nog korte Formule 1-loopbaan op zijn naam te schrijven.