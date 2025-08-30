Alpine-coureur zorgt voor groot oranjefeest in Zandvoort

Het eerste Nederlandse succes van het weekend van Zandvoort is een feit. In de eerste race van de F1 Academy stonden er zelfs twee Nederlanders op het podium. De zege ging naar Nina Gademan, terwijl haar landgenote Maya Weug als derde over de streep kwam.

Na afloop van de kwalificatie van de Formule 1 was het in Zandvoort de beurt aan de dames van de F1 Academy. De door Ferrari gesteunde Weug had de snelste tijd gereden in de kwalificatie, maar startte door de reversed grid als achtste. De pole voor de eerste race kwam hierdoor in handen van haar landgenote Nina Gademan, die wordt gesteund door Alpine.

Medische problemen

Dat Gademan mocht starten, is al een winst op zich. Op vrijdag mocht ze van de FIA niet meedoen aan de training, omdat ze niet door de medische checks was gekomen. Ze had te veel last van een blessure die ze had opgelopen bij een zware crash tijdens een testdag op het circuit van Jeddah in Saoedi-Arabië. Voor de zaterdag was ze wel fit verklaard, en mocht ze dus op pole starten.

Sterke race

Ze hield bij de start de leiding vast, en hield ook het hoofd koel toen er na één rondje een Safety Car de baan opkwam vanwege een crash van Aston Martin-talent Tina Hausmann. Gademans zege kwam daarna op geen enkel moment echt in gevaar, en ze reed aan het einde zelfs weg van de Amerikaanse Lia Block.

Dubbel Nederlands podium

Block, die wordt gesteund door Williams, kreeg in de slotfase nog te maken met de aanstormende Weug. De knalrode bolide werd steeds groter in Blocks spiegels, maar ze kreeg het voor elkaar om de tweede plek vast te houden. Hierdoor kwam Weug slechts als derde over de streep. Dit betekende dat er twee Nederlanders op het podium stonden, en het eerste Hollandse feestje in Zandvoort was een feit.