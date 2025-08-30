Norris baalt van mislopen van de pole: "Het was heel close"

Lando Norris was in alle drie de vrije trainingen het snelst in Zandvoort. In de kwalificatie kwam hij goed voor de dag, maar moest hij net iets te veel toegeven op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris reageerde na afloop sportief op het mislopen van de pole.

Norris was bezig met een snaarstrak weekend op het circuit van Zandvoort. In de trainingen was hij dominant, en voorafgaand de kwalificatie wist hij dat alleen zijn teamgenoot Oscar Piastri hem kon bijhouden. In de kwalificatie ontstond er dan ook een gevecht tussen beide mannen. Het werd een strijd om seconden, en het balletje viel uiteindelijk de kant op van Piastri.

Kleine verschillen

Norris wilde niet bij de pakken neer gaan zitten. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer sprak hij zich uit: "Het was close. Het is het hele weekend al heel erg close, dus het kon met gemak alle kanten opgaan. Ik denk dat ik wel een klein beetje baal dat ik niet op pole sta. Maar goed, het was close, we hebben ook een paar geweldige rondjes gereden en het was niet het einde van de wereld."

Wind zorgde voor problemen

Alhoewel het droog was op Zandvoort, had Norris wel last van de weersomstandigheden: "Met een wind zoals hier gaat geluk ook een factor spelen. Zelfs met al het geluk dat ik heb gehad. Het is best zwaar. Ik reed een goede ronde, mijn eerste run in Q3, maar ik had een kleine wind die recht op me blies op het rechte stuk, dus ik verloor daar een honderdste. Je kan dus wel zeggen dat er iets lag."

Norris mag morgen de aanval gaan openen op zijn teamgenoot in de Grand Prix. Het belooft een spannende strijd te worden, en bij het team van McLaren houden ze ook ernstig rekening met een mogelijke regenbui.