Norris baalt van mislopen van de pole: "Het was heel close"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 16:37
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris was in alle drie de vrije trainingen het snelst in Zandvoort. In de kwalificatie kwam hij goed voor de dag, maar moest hij net iets te veel toegeven op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris reageerde na afloop sportief op het mislopen van de pole.

Norris was bezig met een snaarstrak weekend op het circuit van Zandvoort. In de trainingen was hij dominant, en voorafgaand de kwalificatie wist hij dat alleen zijn teamgenoot Oscar Piastri hem kon bijhouden. In de kwalificatie ontstond er dan ook een gevecht tussen beide mannen. Het werd een strijd om seconden, en het balletje viel uiteindelijk de kant op van Piastri.

Kleine verschillen

Norris wilde niet bij de pakken neer gaan zitten. Bij interviewer van dienst Jolyon Palmer sprak hij zich uit: "Het was close. Het is het hele weekend al heel erg close, dus het kon met gemak alle kanten opgaan. Ik denk dat ik wel een klein beetje baal dat ik niet op pole sta. Maar goed, het was close, we hebben ook een paar geweldige rondjes gereden en het was niet het einde van de wereld."

Wind zorgde voor problemen

Alhoewel het droog was op Zandvoort, had Norris wel last van de weersomstandigheden: "Met een wind zoals hier gaat geluk ook een factor spelen. Zelfs met al het geluk dat ik heb gehad. Het is best zwaar. Ik reed een goede ronde, mijn eerste run in Q3, maar ik had een kleine wind die recht op me blies op het rechte stuk, dus ik verloor daar een honderdste. Je kan dus wel zeggen dat er iets lag."

Norris mag morgen de aanval gaan openen op zijn teamgenoot in de Grand Prix. Het belooft een spannende strijd te worden, en bij het team van McLaren houden ze ook ernstig rekening met een mogelijke regenbui.

Lando Norris McLaren GP Nederland 2025

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

