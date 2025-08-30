user icon
Red Bull hijst de witte vlag: "Het is een catastrofe!"

Red Bull hijst de witte vlag: "Het is een catastrofe!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 14:42
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat over iets minder dan een halfuurtje op jacht naar de pole position in zijn thuisland. Red Bull is op Zandvoort zeker niet de favoriet, en Helmut Marko heeft er geen goed gevoel over. Hij noemt het een catastrofe.

Verstappen had in de derde vrije training ongeveer een seconde achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Ook in de eerste twee vrije trainingen was de achterstand op de papajakleurige bolides zeer groot. Bij Red Bull zoeken ze naar oplossingen, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Ze weten de in Woking gevestigde renstal simpelweg een klasse apart is.

Enorm verschil

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil geen grote voorspellingen doen. De Oostenrijker verwacht weinig van de kwalificatie, zo stelt hij bij Viaplay: "Het verschil is ongelooflijk groot. Ik zou het een catastrofe noemen. Acht tienden over een rondje van ruim een minuut. McLaren rijdt gewoon in een eigen klasse."

De magie van Verstappen

De enige manier om iets voor elkaar te krijgen, is als Verstappen één van zijn magische rondjes uit de RB21 weet te persen. Red Bull heeft ook wel wat geprobeerd, zo legt Marko uit: "We hebben vrijwel alles veranderd aan de auto. De auto reageert echter helemaal nergens op. We hebben dan ook nog steeds een groot probleem met onderstuur. De derde plaats is het maximaal haalbare als Max zijn magie laat zien en we iets van balans kunnen vinden."

Duidelijke conclusie

Marko's eindoordeel is dan ook glashelder: "We kunnen nu geen onderdelen meer aanpassen, maar we kunnen wel dingen proberen, bijvoorbeeld met de bandendruk. Iets meer bandendruk leidt mogelijk tot iets meer temperatuur in de voorbanden. Je startpositie zal namelijk ook je positie zijn in de Grand Prix."

Of Verstappen de top drie gaat bereiken, blijft een raadsel. In de drie vrije trainingen kreeg hij dat niet voor elkaar.

Pfff… stop maar met aandacht besteden aan de wagen van dit jaar. Het heeft toch geen zin. Ik denk dat ze de komende jaren niet meer meetellen. Ze hebben er namelijk voor gekozen hun eigen motoren te maken en volgens 'anonieme bronnen', verloopt die ontwikkeling niet goed. Tegen de tijd dat alle... [Lees verder]

Reacties (3)

    Pfff… stop maar met aandacht besteden aan de wagen van dit jaar. Het heeft toch geen zin. Ik denk dat ze de komende jaren niet meer meetellen. Ze hebben er namelijk voor gekozen hun eigen motoren te maken en volgens 'anonieme bronnen', verloopt die ontwikkeling niet goed. Tegen de tijd dat alle problemen zijn opgelost, zijn we waarschijnlijk al een paar seizoenen verder. Als je dit zo bekijkt, lijkt het logisch dat Max in 2027 waarschijnlijk bij een ander team gaat rijden. Dat zou ook logisch zijn, want bij een team als RBR dat achterblijft, kun je gewoon geen races of titels winnen.

      Bij welk team buiten McLaren wel dan?

      "Ze hebben er namelijk voor gekozen hun eigen motoren te maken en volgens 'anonieme bronnen', verloopt die ontwikkeling niet goed. ". RBPT heft allemaal mensen aangetrokken die in het verleden hebben ook de huidige motor bij Ferrari, Honda en Mercedes hebben ontwikkeld. De ICE van volgend jaar iseen versimpelde versie van de huidige ICE dus dat is niet zo spannend. De grote verschiilen gaan volgend jaar zitten in het electrische gedeelte die 50% van het vermogen moet gaan leveren. Dus wie kan het beste zijn ES opladen is king. Voor alle mororleveranciers zal dat dezelfde uitdaging zijn en het is niet te zeggen wie dat het beste en wie sat het minste zal doen. Bovendien kun je een raketmotor bouwen maar de FIA is van plan om per circuit een powerlimiet in te stellen.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

