Red Bull hijst de witte vlag: "Het is een catastrofe!"

Max Verstappen gaat over iets minder dan een halfuurtje op jacht naar de pole position in zijn thuisland. Red Bull is op Zandvoort zeker niet de favoriet, en Helmut Marko heeft er geen goed gevoel over. Hij noemt het een catastrofe.

Verstappen had in de derde vrije training ongeveer een seconde achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Ook in de eerste twee vrije trainingen was de achterstand op de papajakleurige bolides zeer groot. Bij Red Bull zoeken ze naar oplossingen, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Ze weten de in Woking gevestigde renstal simpelweg een klasse apart is.

Enorm verschil

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil geen grote voorspellingen doen. De Oostenrijker verwacht weinig van de kwalificatie, zo stelt hij bij Viaplay: "Het verschil is ongelooflijk groot. Ik zou het een catastrofe noemen. Acht tienden over een rondje van ruim een minuut. McLaren rijdt gewoon in een eigen klasse."

De magie van Verstappen

De enige manier om iets voor elkaar te krijgen, is als Verstappen één van zijn magische rondjes uit de RB21 weet te persen. Red Bull heeft ook wel wat geprobeerd, zo legt Marko uit: "We hebben vrijwel alles veranderd aan de auto. De auto reageert echter helemaal nergens op. We hebben dan ook nog steeds een groot probleem met onderstuur. De derde plaats is het maximaal haalbare als Max zijn magie laat zien en we iets van balans kunnen vinden."

Duidelijke conclusie

Marko's eindoordeel is dan ook glashelder: "We kunnen nu geen onderdelen meer aanpassen, maar we kunnen wel dingen proberen, bijvoorbeeld met de bandendruk. Iets meer bandendruk leidt mogelijk tot iets meer temperatuur in de voorbanden. Je startpositie zal namelijk ook je positie zijn in de Grand Prix."

Of Verstappen de top drie gaat bereiken, blijft een raadsel. In de drie vrije trainingen kreeg hij dat niet voor elkaar.