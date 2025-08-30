Horner stuurde na Red Bull-ontslag bijzonder berichtje naar Wolff

Voor het eerst sinds de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender is Christian Horner niet de teambaas van Red Bull. Hij werd aan het begin van de zomer ontslagen, en Toto Wolff mist hem stiekem wel een beetje. Hij onthult dat Horner hem een opvallend berichtje heeft gestuurd.

Horner en Wolff waren als water en vuur. De twee vlogen elkaar regelmatig in de haren, vooral tijdens het kampioensduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff haalden ook daarna regelmatig confrontaties. Na Horners ontslag liet Wolff regelmatig weten dat hij de Brit stiekem een beetje mist in de Formule 1.

Enorme klootzak

Ook in Zandvoort herhaalde hij die woorden, ditmaal in gesprek met de Nederlandse pers: "Christian was natuurlijk een enorme klootzak. Ik kan me van de afgelopen twaalf jaar maar weinig goede momenten herinneren. Maar goed, los van alle gekheid zijn we gewoon twee compleet verschillende persoonlijkheden."

"Ik wil altijd graag transparant zijn. En als ik iets niet wil zeggen, dan zeg ik dat ook niet. Maar goed, in zekere zin is je grootste vijand ook meteen je beste vriend!"

Horner stuurde berichtje naar Wolff

De twee 'vrienden' hebben ook na Horners ontslag nog wel eens contact. Wolff onthult dat hij een bijzonder berichtje kreeg van Horner: "Hij zei tegen me 'wat doe je nu eigenlijk? Je hield ervan om mij te haten, maar nu ben ik weg!' Ik moet zeggen dat het wel een beetje dubbel is, aangezien zijn track record erg goed is, zelfs één van de beste in de hele Formule 1."

"Hij heeft zeker dingen goed gedaan, ondanks dat we niet vaak dezelfde mening hadden. Hij is een geweldige tegenstander geweest door de jaren heen, maar mis ik hem? Het is in ieder geval vreemd om her aan te komen en te denken 'Christian is er niet meer'. Dat is wel gek hoor."

Kleine sneer

Wolff kan het niet laten om af te sluiten met een kleine sneer. Hij wijst naar Horners opvolger: "Nu heb je het pragmatisme van Laurent Mekies. Je kunt zowaar een gesprek voeren over de langere termijn!"