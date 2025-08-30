Stewards delen zware boete uit na gevaarlijke actie Russell

De stewards hebben een besluit genomen over het opmerkelijke incident tussen George Russell en Fernando Alonso in de derde vrije training. De stewards zijn streng en hebben Russell en zijn werkgever Mercedes een tik op de vingers gegeven.

Russell raakte aan het einde van de derde vrije training betrokken bij een opvallend moment. Hij leek de pitlane in te willen rijden, terwijl hij niet doorhad dat Aston Martin-coureur Fernando Alonso bezig was met een snelle ronde. De Spanjaard werd de pitlane in gedwongen en raakte de muur. Alonso reageerde furieus, en de stewards openden een onderzoek naar het moment.

Beide coureurs mochten zich melden bij de stewards, waar het incident werd besproken. Bij de stewards bleek dat Russell van zijn team te horen had gekregen om de pitlane in te gaan, en dat Alonso op dat moment aan zijn binnenkant reed. Volgens de stewards was het duidelijk dat Russell niet door Mercedes was gewaarschuwd dat Alonso er aankwam. Het team gaf toe dat ze dit niet hadden gedaan, dit zorgde voor een gevaarlijke situatie.

Zware boete voor Mercedes

De stewards accepteren dat Russell niet wist dat Alonso vlak achter hem reed. Wat ook meespeelde in deze situatie is dat bocht 14 een blinde bocht is, en dat de coureurs daardoor lastig kunnen zien of er een andere auto aankomt. Beter in de spiegels kijken had volgens de stewards niet geholpen, en ze hebben Mercedes daarom een boete van 7500 euro gegeven.

Tik op de vingers voor Russell

Russell is ook op zijn vingers getikt door de stewards. Volgens hen had hij meer aan de rechterkant moeten rijden, zeker gezien het feit dat hij bezig was met een langzame ronde. Ook het feit dat het circuit een blinde, laatste bocht heeft. Ze hebben daarom besloten om de Britse Mercedes-coureur een waarschuwing te geven.