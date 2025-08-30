user icon
Stewards delen zware boete uit na gevaarlijke actie Russell

  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 13:51
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

De stewards hebben een besluit genomen over het opmerkelijke incident tussen George Russell en Fernando Alonso in de derde vrije training. De stewards zijn streng en hebben Russell en zijn werkgever Mercedes een tik op de vingers gegeven.

Russell raakte aan het einde van de derde vrije training betrokken bij een opvallend moment. Hij leek de pitlane in te willen rijden, terwijl hij niet doorhad dat Aston Martin-coureur Fernando Alonso bezig was met een snelle ronde. De Spanjaard werd de pitlane in gedwongen en raakte de muur. Alonso reageerde furieus, en de stewards openden een onderzoek naar het moment.

Beide coureurs mochten zich melden bij de stewards, waar het incident werd besproken. Bij de stewards bleek dat Russell van zijn team te horen had gekregen om de pitlane in te gaan, en dat Alonso op dat moment aan zijn binnenkant reed. Volgens de stewards was het duidelijk dat Russell niet door Mercedes was gewaarschuwd dat Alonso er aankwam. Het team gaf toe dat ze dit niet hadden gedaan, dit zorgde voor een gevaarlijke situatie.

Zware boete voor Mercedes

De stewards accepteren dat Russell niet wist dat Alonso vlak achter hem reed. Wat ook meespeelde in deze situatie is dat bocht 14 een blinde bocht is, en dat de coureurs daardoor lastig kunnen zien of er een andere auto aankomt. Beter in de spiegels kijken had volgens de stewards niet geholpen, en ze hebben Mercedes daarom een boete van 7500 euro gegeven.

Tik op de vingers voor Russell

Russell is ook op zijn vingers getikt door de stewards. Volgens hen had hij meer aan de rechterkant moeten rijden, zeker gezien het feit dat hij bezig was met een langzame ronde. Ook het feit dat het circuit een blinde, laatste bocht heeft. Ze hebben daarom besloten om de Britse Mercedes-coureur een waarschuwing te geven.

skibeest

Posts: 1.866

Hoewel ik niet bepaald fan ben van gluiperige George (en wel van Alonso) Kan ik me wel vinden in het niet straffen van hem. Alonso kwam aanzienlijk harder aanrijden voor de pitlane waardoor hij in de blinde bocht niet te zien was. En gluiperd lette wel degelijk op anders hadden beide in de muur... [Lees verder]

  • 9
  • 30 aug 2025 - 14:03
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Nederland 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • StompyChar

    Posts: 7

    Deze was tien keer erger dan Qatar vorig jaar.
    Toen een plaats griddrop en penalty point op de licensie, nu een tik op de vingers.
    Belachtelijk.

    • + 3
    • 30 aug 2025 - 13:56
    • NyckVrieskast

      Posts: 910

      Heeft het goede paspoort he. Wordt maar eens duidelijk dat fia mensen van dat eiland erg beschermen en voortrekken.

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 13:58
    • NicoS

      Posts: 19.246

      Had je anders verwacht?
      Dit kon je al invullen….

      • + 2
      • 30 aug 2025 - 14:01
    • skibeest

      Posts: 1.866

      Hoewel ik niet bepaald fan ben van gluiperige George (en wel van Alonso) Kan ik me wel vinden in het niet straffen van hem. Alonso kwam aanzienlijk harder aanrijden voor de pitlane waardoor hij in de blinde bocht niet te zien was. En gluiperd lette wel degelijk op anders hadden beide in de muur gehangen


      Ben er wel een beetje beduusd van dat ik gluiperd verdedig …

      • + 9
      • 30 aug 2025 - 14:03
    • zoefroef

      Posts: 1.523

      Logisch dat sjors vrijuit gaat, ze konden helaas geen strafpunten uitdelen aan alonso,.

      • + 1
      • 30 aug 2025 - 14:31
    • hupholland

      Posts: 9.186

      dit is in kwalficatie idd altijd een straf en in vrije training meestal een boete of reprimande. Vanaf 3 uur gaat het om de echte knikkers. De tijden van vanmorgen en gisteren tellen dan ook niet meer mee. Dat waren trainingen. Welkom op het forum.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 14:40
    • ILMOP

      Posts: 1.122

      Mooie en eerlijke reactie @skibeest👏👍. Helemaal mee eens (op dat 'Gluiperd' na🤔).

      • + 3
      • 30 aug 2025 - 14:42
  • El Maximo

    Posts: 281

    Ik start hierbij een crowd funding actie voor George en Mercedes, zodat ze die klap van 7.500 euro niet alleen hoeven te dragen...

    • + 1
    • 30 aug 2025 - 14:57
    • AUDI_F1

      Posts: 3.266

      In de F1 is €7500,- geen zware boete, maar een van de lagere straffen. De titel had moeten zijn "boete Mercedes een schijntje en Russel tikje op zijn vingers".

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 15:47

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

