Wolff lacht om Red Bull: "Ze zijn sowieso shit!"
  • Gepubliceerd op 30 aug 2025 14:14
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

In Zandvoort gaat dit weekend de tweede seizoenshelft van start. Alle ogen zijn gericht op de titelstrijd, terwijl de teams eigenlijk al naar 2026 kijken. Volgend jaar gaat Red Bull met eigen krachtbronnen rijden, en dat zorgt voor een cynische reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

In 2026 gaan de motorische en de aerodynamische regels op de schop. De nieuwe motorregels zijn ingrijpend, en heeft de interesse gewekt van veel fabrikanten. Vanaf volgend jaar is Audi een officiële motorleverancier, keert Honda terug en gaat Red Bull Racing samen met Ford eigen krachtbronnen ontwikkelen. Het is een grote stap, en ze willen direct gaan jagen op succes.

'Ze zijn sowieso shit'

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan hier wel om glimlachen. Als hij in gesprek met de internationale media naar Red Bull Powertrains wordt gevraagd, begint hij met een grapje: "Ze gaan sowieso shit zijn!" Daarna wordt hij serieuzer: "Je mag nooit iemand in deze sport onderschatten die de middelen heeft om iets van de grond af op te bouwen met nieuwe ideeën, misschien andere manieren van denken op het gebied van innovatie, en met een product te komen dat een verrassing kan zijn."

Wolff denkt overigens niet dat Red Bull met hun eigen krachtbronnen direct kan scoren: "De statistieken spreken wel tegen hen, maar het zou kunnen dat het om wat voor reden dan ook een succes wordt!"

Regels in het voordeel van Red Bull?

Wat een voordeel voor Red Bull kan zijn, is dat fabrikanten die meer dan twee procent achterlopen op de beste Power Unit meer testtijd krijgen op de dyno. Volgens Wolff is dit een doekje voor het bloeden: "Je kunt jezelf uit de problemen graven. Dat gebeurt natuurlijk niet in één of twee races, en ook niet in één seizoen. Het heeft tijd nodig om zich aan te passen. Het is een enorme uitdaging die ze zichzelf hebben gegeven door te zeggen: 'we doen onze eigen motor'."

ILMOP

Posts: 1.122

Kom op zeg! Er zit een verschil tussen: "ze zijn sh*t" en "ze gaan sowieso shit zijn!".

  • 2
  • 30 aug 2025 - 14:24
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 989

    is "shit" ook een boete waard? 😎

    • + 0
    • 30 aug 2025 - 14:15
  • ILMOP

    Posts: 1.122

    Kom op zeg! Er zit een verschil tussen: "ze zijn sh*t" en "ze gaan sowieso shit zijn!".

    • + 2
    • 30 aug 2025 - 14:24
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.260

      Maar als je dat beide bent, maakt het eigenlijk niet zo veel meer uit natuurlijk.

      • + 0
      • 30 aug 2025 - 16:14

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

