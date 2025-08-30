Wolff lacht om Red Bull: "Ze zijn sowieso shit!"

In Zandvoort gaat dit weekend de tweede seizoenshelft van start. Alle ogen zijn gericht op de titelstrijd, terwijl de teams eigenlijk al naar 2026 kijken. Volgend jaar gaat Red Bull met eigen krachtbronnen rijden, en dat zorgt voor een cynische reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

In 2026 gaan de motorische en de aerodynamische regels op de schop. De nieuwe motorregels zijn ingrijpend, en heeft de interesse gewekt van veel fabrikanten. Vanaf volgend jaar is Audi een officiële motorleverancier, keert Honda terug en gaat Red Bull Racing samen met Ford eigen krachtbronnen ontwikkelen. Het is een grote stap, en ze willen direct gaan jagen op succes.

'Ze zijn sowieso shit'

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan hier wel om glimlachen. Als hij in gesprek met de internationale media naar Red Bull Powertrains wordt gevraagd, begint hij met een grapje: "Ze gaan sowieso shit zijn!" Daarna wordt hij serieuzer: "Je mag nooit iemand in deze sport onderschatten die de middelen heeft om iets van de grond af op te bouwen met nieuwe ideeën, misschien andere manieren van denken op het gebied van innovatie, en met een product te komen dat een verrassing kan zijn."

Wolff denkt overigens niet dat Red Bull met hun eigen krachtbronnen direct kan scoren: "De statistieken spreken wel tegen hen, maar het zou kunnen dat het om wat voor reden dan ook een succes wordt!"

Regels in het voordeel van Red Bull?

Wat een voordeel voor Red Bull kan zijn, is dat fabrikanten die meer dan twee procent achterlopen op de beste Power Unit meer testtijd krijgen op de dyno. Volgens Wolff is dit een doekje voor het bloeden: "Je kunt jezelf uit de problemen graven. Dat gebeurt natuurlijk niet in één of twee races, en ook niet in één seizoen. Het heeft tijd nodig om zich aan te passen. Het is een enorme uitdaging die ze zichzelf hebben gegeven door te zeggen: 'we doen onze eigen motor'."