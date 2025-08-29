Kimi Antonelli reageert op kritiek van Marko

Kimi Antonelli rijdt nu veertien races in de Formule 1. De rookie heeft het voor elkaar gekregen om een podium te behalen. Toch vraagt Red Bull-adviseur Helmut Marko zich af of Mercedes niet een te grote hype rondom de Italiaan heeft gemaakt. Antonelli reageert op Marko.

Kimi Antonelli staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 64 punten. Marko is niet onder de indruk van Antonelli. De Italiaan heeft zich nog niet bewezen volgens de Oostenrijker.

Verschil tussen Red Bull en Mercedes

Helmut Marko had tegen F1 Insider verteld over Antonelli. De Oostenrijker zei dat de coureur de hype niet waard is en duidt het verschil tussen Red Bull en Mercedes aan: "Het grote verschil is dat de jonge coureurs die we in F1 laten debuteren, eerst bij Racing Bulls rijden. Daar worden ze niet blootgesteld aan immense druk, of de druk van F1 in het algemeen. We creëren ook niet zo'n enorme hype rond een jonge coureur voordat die de Formule 1 bereikt."

Op Zandvoort reageert Antonelli op de bezwaren van Helmut Marko: "Natuurlijk is het niet altijd makkelijk als je meteen bij een topteam begint, want voor Mercedes racen is zeker een privilege, maar tegelijkertijd moet je ook meteen leveren", reageerde Antonelli tegenover de internationale media. "Soms voel je dan ook veel druk, maar ik ben heel blij dat ik bij Mercedes ben begonnen. Ik heb absoluut wat lastige momenten gehad, maar het team heeft me altijd enorm gesteund."

Niet het beste werk

"Ik ben me ervan bewust dat ik niet het beste werk heb geleverd op sommige momenten in het seizoen, maar dit jaar draait vooral om leren. Natuurlijk is het doel altijd om te winnen, maar tegelijkertijd is het belangrijk om ons voor te bereiden op volgend jaar. Als ik voor een juniorteam had geracet, was er zeker een stuk minder druk geweest, maar zoals gezegd ben ik heel blij dat ik bij Mercedes ben begonnen. Hier kan ik enorm veel leren."