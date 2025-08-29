user icon
Kimi Antonelli reageert op kritiek van Marko

Kimi Antonelli reageert op kritiek van Marko
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 14:39
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Kimi Antonelli rijdt nu veertien races in de Formule 1. De rookie heeft het voor elkaar gekregen om een podium te behalen. Toch vraagt Red Bull-adviseur Helmut Marko zich af of Mercedes niet een te grote hype rondom de Italiaan heeft gemaakt. Antonelli reageert op Marko. 

Kimi Antonelli staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap met 64 punten. Marko is niet onder de indruk van Antonelli. De Italiaan heeft zich nog niet bewezen volgens de Oostenrijker. 

Verschil tussen Red Bull en Mercedes

Helmut Marko had tegen F1 Insider verteld over Antonelli. De Oostenrijker zei dat de coureur de hype niet waard is en duidt het verschil tussen Red Bull en Mercedes aan: "Het grote verschil is dat de jonge coureurs die we in F1 laten debuteren, eerst bij Racing Bulls rijden. Daar worden ze niet blootgesteld aan immense druk, of de druk van F1 in het algemeen. We creëren ook niet zo'n enorme hype rond een jonge coureur voordat die de Formule 1 bereikt."

Op Zandvoort reageert Antonelli op de bezwaren van Helmut Marko: "Natuurlijk is het niet altijd makkelijk als je meteen bij een topteam begint, want voor Mercedes racen is zeker een privilege, maar tegelijkertijd moet je ook meteen leveren", reageerde Antonelli tegenover de internationale media. "Soms voel je dan ook veel druk, maar ik ben heel blij dat ik bij Mercedes ben begonnen. Ik heb absoluut wat lastige momenten gehad, maar het team heeft me altijd enorm gesteund."

Niet het beste werk

 "Ik ben me ervan bewust dat ik niet het beste werk heb geleverd op sommige momenten in het seizoen, maar dit jaar draait vooral om leren. Natuurlijk is het doel altijd om te winnen, maar tegelijkertijd is het belangrijk om ons voor te bereiden op volgend jaar. Als ik voor een juniorteam had geracet, was er zeker een stuk minder druk geweest, maar zoals gezegd ben ik heel blij dat ik bij Mercedes ben begonnen. Hier kan ik enorm veel leren."

ScuderiaSjonno

Posts: 2.035

Dan is het maar goed voor Antonelli dat Marko geen beslissingen maakt bij Mercedes. Verder geen aandacht aan besteden Kimi. (Natuurlijk leest hij hier mee) 😉

  • 1
  • 29 aug 2025 - 16:26
Reacties (4)

  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.035

    Dan is het maar goed voor Antonelli dat Marko geen beslissingen maakt bij Mercedes. Verder geen aandacht aan besteden Kimi. (Natuurlijk leest hij hier mee) 😉

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 16:26
  • delange

    Posts: 2.536

    Jaja Marko .......jou 2de rijders doen het ook niet goed.
    Ik hoor je trouwens nog roepen dat Yuki wereldkampioen zou gaan worden.
    Met andere woorden......kijk maar in je eigen team ipv andere teams te dirigeren

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 16:55
  • NicoS

    Posts: 19.226

    Uiteraard zal Marco van de goegemeente de wind van voren krijgen, maar hij heeft helemaal gelijk.
    Ik dacht dat Kimi het ook beter zou doen, maar het valt toch wel wat tegen.
    Hij zakt steeds verder weg, dit heeft puur met mentale druk te maken. F1 komt simpelweg nog te vroeg voor hem, beter had hij nog een jaartje F2 gedaan, en dan net als Russell een paar jaar ergens anders rijpen.

    • + 1
    • 29 aug 2025 - 17:14
    • HarryLam

      Posts: 4.838

      In de F1 zit je ook niet om te leren.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 18:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

