Verstappen onthult belangrijke test op Red Bull-simulator
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 12:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Het nieuwe seizoen komt langzaam om de hoek kijken. Veel teams en coureurs zijn daarom bezig met de nieuwe reglementen. Zo is ook Max Verstappen bezig met simulatorwerk voor 2026. De Nederlander laat weten wat hij vindt van de eerste simulatorrondjes. 

GPToday.net meldde op dinsdag al dat Verstappen aanwezig was in Milton Keynes. De Nederlander heeft daar testwerk geleverd. Verstappen heeft daar al simulatorrondes gereden met de nieuwe auto. 

Verandering rangorde

De kans is groot dat de complete rangorde op zijn kop staat volgend seizoen. Ieder team start vanaf nul, dus is het nog onvoorspelbaar wie tijdens de eerste Grand Prix op pole position staat. Het is nog lang niet zeker of McLaren weer bovenaan staat. Voor de Formule 1-fans maakt dat komend seizoen nog spannender. 

"Stap voor stap. Je bent natuurlijk bezig met dit jaar, maar je bent ook al voor volgend jaar dingen aan het bekijken. En de teams zijn er sowieso druk mee bezig", zo vertelt Verstappen tegenover internationale media. 

Afhankelijk

"In het begin ben je afhankelijk van wat zij bouwen. Van daaruit ga je als coureur... Dan voel je dingen en zie je dingen die misschien anders kunnen. Ik zat dinsdag in de simulator. Maar op de simulator zijn er allemaal dingen... Je kunt het zo goed maken als je wilt, wat betreft hoe je het invult. Daar heb je op dit moment niet zoveel aan."

"Ik hou me liever op de vlakte. Het heeft toch geen zin om negatief of positief te zijn, laten we het maar gewoon afwachten", zo sluit de Nederlander af. Max Verstappen is dus al bezig met volgend seizoen. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap en wist dit jaar twee keer te winnen. Dit weekend rijdt Verstappen zijn thuisrace, dus alles is mogelijk voor de Nederlander. Verstappen mist momenteel 97 punten ten opzichte van Oscar Piastri, de leider in het kampioenschap.

schwantz34

Posts: 40.744

Geen onthulling te vinden👀

  • 4
  • 29 aug 2025 - 12:19
Reacties (2)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.744

    Geen onthulling te vinden👀

    • + 4
    • 29 aug 2025 - 12:19
    • DenniSNL1980

      Posts: 300

      Heb je het einde wel gelezen? Max staat 97 punten achter Oscar

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 12:49

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
