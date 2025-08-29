Verstappen onthult belangrijke test op Red Bull-simulator

Het nieuwe seizoen komt langzaam om de hoek kijken. Veel teams en coureurs zijn daarom bezig met de nieuwe reglementen. Zo is ook Max Verstappen bezig met simulatorwerk voor 2026. De Nederlander laat weten wat hij vindt van de eerste simulatorrondjes.

GPToday.net meldde op dinsdag al dat Verstappen aanwezig was in Milton Keynes. De Nederlander heeft daar testwerk geleverd. Verstappen heeft daar al simulatorrondes gereden met de nieuwe auto.

Verandering rangorde

De kans is groot dat de complete rangorde op zijn kop staat volgend seizoen. Ieder team start vanaf nul, dus is het nog onvoorspelbaar wie tijdens de eerste Grand Prix op pole position staat. Het is nog lang niet zeker of McLaren weer bovenaan staat. Voor de Formule 1-fans maakt dat komend seizoen nog spannender.

"Stap voor stap. Je bent natuurlijk bezig met dit jaar, maar je bent ook al voor volgend jaar dingen aan het bekijken. En de teams zijn er sowieso druk mee bezig", zo vertelt Verstappen tegenover internationale media.

Afhankelijk

"In het begin ben je afhankelijk van wat zij bouwen. Van daaruit ga je als coureur... Dan voel je dingen en zie je dingen die misschien anders kunnen. Ik zat dinsdag in de simulator. Maar op de simulator zijn er allemaal dingen... Je kunt het zo goed maken als je wilt, wat betreft hoe je het invult. Daar heb je op dit moment niet zoveel aan."

"Ik hou me liever op de vlakte. Het heeft toch geen zin om negatief of positief te zijn, laten we het maar gewoon afwachten", zo sluit de Nederlander af. Max Verstappen is dus al bezig met volgend seizoen. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap en wist dit jaar twee keer te winnen. Dit weekend rijdt Verstappen zijn thuisrace, dus alles is mogelijk voor de Nederlander. Verstappen mist momenteel 97 punten ten opzichte van Oscar Piastri, de leider in het kampioenschap.