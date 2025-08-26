'Verstappen vandaag in Red Bull-fabriek voor belangrijke simulatortest'

De vakantieperiode zit erop voor de Formule 1-wereld. De zomerstop is ten einde, en aankomend weekend gaat het circus weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Ook voor Max Verstappen lijkt de vakantie over te zijn, en hij meldt zich waarschijnlijk vandaag op de fabriek van Red Bull.

Voor Verstappen wordt het raceweekend in Zandvoort zeer belangrijk. De Red Bull-coureur gaat zijn thuisrace rijden, en weet dat er tienduizenden oranjefans op de tribunes zullen zitten. Ze hopen op een wonder, want Verstappen en Red Bull hebben de eerste seizoenshelft niet op een goede manier afgesloten.

Red Bull kende in Hongarije een horrorweekend waarin ze niet wisten wat er aan de hand was. Verstappen kon zich amper naar voren werken, en hij baalde als een stekker. Direct na het raceweekend op de Hungaroring ging hij op vakantie en voegde hij zich bij zijn gezin in Portugal. Hij vierde daarna ook nog vakantie op zijn jacht, maar nu lijkt die rustige periode ten einde te komen.

Naar de fabriek

Het lijkt er namelijk sterk op dat Verstappen zich later vandaag weer meldt op de Red Bull-fabriek in het Britse Milton Keynes. Uit vluchtgegevens blijkt dat Verstappens privéjet later deze ochtend vertrekt naar het vliegveld van Cranfield. Dit vliegtuig ligt op ongeveer een kwartiertje rijden van de fabriek van Red Bull. Als Verstappen naar Milton Keynes gaat, landt hij dan ook op dit vliegveld.

Wat gaat Verstappen doen in Milton Keynes?

Wat Verstappen precies gaat doen, is niet duidelijk. Meestal werkt hij een simulatorsessie af als hij zich meldt in Milton Keynes. Het wordt in ieder geval een drukke dag voor Verstappen, want pas in de avond vliegt hij terug naar Nice. Dit is het vliegveld dat het dichtst bij Verstappens woonplaats Monaco ligt. Eén ding lijkt zeker te zijn: Verstappens vakantie is voorbij. De focus ligt weer volledig op het behalen van topprestaties.