'Verstappen vandaag in Red Bull-fabriek voor belangrijke simulatortest'
  • Gepubliceerd op 26 aug 2025 07:36
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

De vakantieperiode zit erop voor de Formule 1-wereld. De zomerstop is ten einde, en aankomend weekend gaat het circus weer verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Ook voor Max Verstappen lijkt de vakantie over te zijn, en hij meldt zich waarschijnlijk vandaag op de fabriek van Red Bull.

Voor Verstappen wordt het raceweekend in Zandvoort zeer belangrijk. De Red Bull-coureur gaat zijn thuisrace rijden, en weet dat er tienduizenden oranjefans op de tribunes zullen zitten. Ze hopen op een wonder, want Verstappen en Red Bull hebben de eerste seizoenshelft niet op een goede manier afgesloten.

Red Bull kende in Hongarije een horrorweekend waarin ze niet wisten wat er aan de hand was. Verstappen kon zich amper naar voren werken, en hij baalde als een stekker. Direct na het raceweekend op de Hungaroring ging hij op vakantie en voegde hij zich bij zijn gezin in Portugal. Hij vierde daarna ook nog vakantie op zijn jacht, maar nu lijkt die rustige periode ten einde te komen.

Naar de fabriek

Het lijkt er namelijk sterk op dat Verstappen zich later vandaag weer meldt op de Red Bull-fabriek in het Britse Milton Keynes. Uit vluchtgegevens blijkt dat Verstappens privéjet later deze ochtend vertrekt naar het vliegveld van Cranfield. Dit vliegtuig ligt op ongeveer een kwartiertje rijden van de fabriek van Red Bull. Als Verstappen naar Milton Keynes gaat, landt hij dan ook op dit vliegveld.

Wat gaat Verstappen doen in Milton Keynes?

Wat Verstappen precies gaat doen, is niet duidelijk. Meestal werkt hij een simulatorsessie af als hij zich meldt in Milton Keynes. Het wordt in ieder geval een drukke dag voor Verstappen, want pas in de avond vliegt hij terug naar Nice. Dit is het vliegveld dat het dichtst bij Verstappens woonplaats Monaco ligt. Eén ding lijkt zeker te zijn: Verstappens vakantie is voorbij. De focus ligt weer volledig op het behalen van topprestaties.

Pietje Bell

Posts: 30.577

[i]Dan blijft het voor iedereen eerlijk .......[/i]

Hoezo? Alle coureur en teambazen verplaatsen zich op deze manier. Dan is het om het even als het bij iedereen onder de BC valt. En denk je nu werkelijk dat Red Bull Racing alle kosten die Max maakt met zijn jet vergoedt?! Ook Lando en Piastri v... [Lees verder]

  • 2
  • 26 aug 2025 - 08:54
Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Raye34

    Posts: 1.094

    ''landt hij dan ook op dit vliegtuig''
    Niet te hopen ;]

    • + 1
    • 26 aug 2025 - 07:47
    • Larry Perkins

      Posts: 59.385

      "Dit vliegtuig ligt op ongeveer een kwartiertje rijden van de fabriek van Red Bull."
      (één na laatste alinea)

      Als het vliegtuig goed plat blijft liggen moet het lukken @Raye34...

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 11:00
  • HermanInDeZon

    Posts: 98

    Offtopic, maar eigenlijk is de hoeveelheid kilometers dat rijders met privé jets maken en dergelijke toch een totaal verkeerd signaal in deze tijden ...

    Zou misschien geen slecht experiment zijn om verplaatsingen voor werk die gebeuren met "individueel vervoer" (van rijders, teambazen) en dergelijke mee te rekenen in de cost cap

    Dan blijft het voor iedereen eerlijk en lijkt me in deze tijd van bewustzijn voor milieu (waar autosport sowieso met hybriede motoren en sustainable fuel al een voortrekkersrol in probeert te spelen) een mooi signaal

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 08:08
    • Pietje Bell

      Posts: 30.577

      Dan blijft het voor iedereen eerlijk .......

      Hoezo? Alle coureur en teambazen verplaatsen zich op deze manier. Dan is het om het even als het bij iedereen onder de BC valt. En denk je nu werkelijk dat Red Bull Racing alle kosten die Max maakt met zijn jet vergoedt?! Ook Lando en Piastri vlogen vorige week in een privé jet met hun namen aan de buitenkant erop. En papa Stroll en zoon Stroll reizen elk in hun eigen vliegtuig. Ieder team bepaalt zelf wat ze aan reiskosten vergoeden, de rest betaalt de coureur zelf.

      • + 2
      • 26 aug 2025 - 08:54
    • HermanInDeZon

      Posts: 98

      Natuurlijk vergoeden teams de kosten niet (en daar pleit ik ook helemaal niet voor)

      Mijn voorstel is om een soort van "forfetair bedrag per kilometer" dat gereisd wordt met jets en dergelijke aan te rekenen en dat mee te laten tellen voor de cost cap.

      Om op die manier teams te stimuleren om toch iet-of-wat dit soort zaken binnen de perken te houden, dit vanuit een "voorbeeldfunctie" en milieuperspectief.

      En ik ben me er van bewust dat alle rijders, teambazen en ongetwijfeld ander key personeel het zo doen - daarom juist het idee om teams aan te moedigen er goed over na te denken of het wel nodig is

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 09:03
    • Pietje Bell

      Posts: 30.577

      "Mijn voorstel is om een soort van "forfetair bedrag per kilometer" dat gereisd wordt met jets en dergelijke aan te rekenen en dat mee te laten tellen voor de cost cap."


      Dan blijft het nog steeds om het even, want elk team reist naar dezelfde GP weekenden en tussendoor naar de fabriek en sponsoractiviteiten.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 09:49
    • HermanInDeZon

      Posts: 98

      Klopt, maar het geeft teams wel de mogelijkheid te optimaliseren in deze extreem vervuilende manier van reizen en de vrijgekomen fondsen voor andere zaken te gebruiken

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 09:53
    • HarryLam

      Posts: 4.826

      "In deze tijden" , wat bedoel je daarmee.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:46
    • HarryLam

      Posts: 4.826

      "Bewustzijn voor milieu" , milieu problemen worden ons aangepraat door wappies zoals jij die de ozin wat de pers en praattafels uitkraaien voor het evangelie aannemen.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:50
    • Piccachu

      Posts: 491

      Heel slecht idee om het onder de cost cap te doen, want je maakt het juist oneerlijker. Sommige teams zitten in Italie, de meesten in Engeland. Ook de coureurs wonen op verschillende plekken in de wereld.

      Daarbij kun je ook nog dingen omzeilen. Tussen de GP's ga ik vakantie vieren dicht bij de volgende GP en dan hoef ik enkel maar de verplaatsingskost van mijn vakantieadres naar het werkadres (waar de GP plaatsvindt) in te brengen bij de cost cap en zo houdt het team meer geld over dan andere teams om te ontwikkelen.

      Natuurlijk hebben coureurs ook andere verplichtingen tussen de GP's door, maar wil gewoon aantonen dat je voorstel niet zo simpel is in de praktijk en er dus allerlei trucjes gaan gebeuren om die kosten zo min mogelijk in te hoeven brengen.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:52
  • Pietje Bell

    Posts: 30.577

    13 augustus: "Been away from social media for most part of the past month
    because life is made to be lived offline."

    https://postimg.cc/vgcMrhYs

    14 augustus: "It is incomprehensible that people use social media to display their
    private lives.
    I can recomment to be offline because it is great for your mental health."

    16 augustus: Kelly post 14 foto's op haar IG Feed en tussendoor elke dag vanaf
    toen zo'n 10-20 berichten op haar story.

    23 augustus: Kelly post 19 foto's op haar IG Feed waaronder de volgende, kennelijk
    allemaal niet privé, want dat vindt ze onbegrijpelijk dat mensen dat doen.

    https://postimg.cc/5X8tjbpM

    https://postimg.cc/njp9nCt5

    25 augustus, alsof het nog niet privé genoeg was plaatste ze gisteren deze foto
    nog even apart als zijnde vergeten als nieuwe post op haar IG Feed:

    https://i.postimg.cc/SNwJCPFz/Schermafbeelding-2025-08-26-075523.png

    Eerst het ene verkondigen en daarna het tegenovergestelde doen. Zoals altijd.
    Maar goed, ze krijgt voor die foto's met Max weer de nodige clicks, likes en reacties.
    Op deze laatste foto lijken ze wel 2 acteurs die een kusscène aan het oefenen zijn.
    Zo statisch en emotieloos.

    Net als deze vorig jaar toen ze uit de wagen stapten in St Tropez, maar Kelly eerst
    een kus wou voor een foto. Hier is een video van:

    https://postimg.cc/jDpBWDtd

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 09:44
    • Piccachu

      Posts: 491

      Je bent echt geobsedeerd door Kelly.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

