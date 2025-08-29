user icon
icon

Uitzonderlijke Verstappen maakt verpletterende indruk op Red Bull-teambaas

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Uitzonderlijke Verstappen maakt verpletterende indruk op Red Bull-teambaas
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 14:18
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Laurent Mekies is dit weekend voor het eerst in Zandvoort als de teambaas van Red Bull Racing. Het is een belangrijk weekend, want zijn superster Max Verstappen rijdt zijn thuisrace. Mekies is enorm onder de indruk, en stelt dat Verstappen een uitzonderlijke persoonlijkheid is.

Na een zeer onrustige zomer hoopt Red Bull dit weekend in Zandvoort goed voor de dag te komen. Het wordt in ieder geval een bijzonder weekend, want de oranjefans op de tribunes zullen er alles aan doen om Verstappen naar voren te schreeuwen. Hij heeft zelf geen hoge verwachtingen voor de race, maar met regen in de lucht kan er van alles gebeuren.

Meer over Red Bull Racing Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug
 Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

24 aug

Mekies is sinds begin deze zomer de teambaas. Hij volgde Christian Horner op, die na twintig jaar werd ontslagen. Onder leiding van Mekies wist Verstappen de sprintrace in België te winnen, en lijkt de sfeer binnen het team beter te worden.

'Max is buiten de auto nog uitzonderlijker'

De Fransman is extreem onder de indruk van Verstappen, zo stelt hij in een interview met De Telegraaf: "Na vier weken dat we effectief met elkaar werken, kan ik je dit zeggen: Max is buiten de auto nog uitzonderlijker dan in de auto. Wat hij in de auto op de baan allemaal laat zien, dat staat buiten kijf."

"Maar als je dan deze gast daarbuiten leert kennen... Dan zie je het niveau van gevoeligheid dat hij heeft in de auto, de hoeveelheid extra capaciteit, maar ook hoe toegewijd hij is en hoe kritisch hij naar zijn eigen rijden kijkt."

Omgang met het team

Buiten het zicht van de camera's levert Verstappen ook geweldig werk, zo stelt Mekies: "En dan nog de manier waarop hij achter gesloten deuren communiceert met het team. Op een constructieve en positieve manier kan hij laten blijken wat we nodig hebben om de volgende stap te zetten."

"Dat is echt zo belangrijk voor het team. Een coureur die in goede, maar ook juist in moeilijke momenten, hetzelfde niveau qua discipline en toewijding vasthoudt. Dan wil je als teambaas alleen nog maar gebruikmaken van hem."

MLTG

Posts: 1.090

Die Mekies heeft wel een flinke crush op Max? Of heeft hij te horen gekregen , je voornaamste taak, max complimenten geven.
Binnenkort Mekies die vind dat Max echt heel goed zijn veters strikt? Kan die man niet beter zich met die hele goede auto bezig houden?

  • 3
  • 29 aug 2025 - 14:25
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • MLTG

    Posts: 1.090

    Die Mekies heeft wel een flinke crush op Max? Of heeft hij te horen gekregen , je voornaamste taak, max complimenten geven.
    Binnenkort Mekies die vind dat Max echt heel goed zijn veters strikt? Kan die man niet beter zich met die hele goede auto bezig houden?

    • + 3
    • 29 aug 2025 - 14:25
    • NyckVrieskast

      Posts: 904

      Hij kan zich beter bezig houden om die top ontwerper, Peter Waché, eruit te mieteren. Ik zou al bezig zijn met zijn ontslagbrief.

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 14:26
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.968

    Max is de nieuwe Lewis

    • + 0
    • 29 aug 2025 - 14:31
    • Skoda F1

      Posts: 260

      Max is juist de ouwe Lewis. De nieuwe Lewis is net badoer

      • + 1
      • 29 aug 2025 - 14:35
    • LucaF1

      Posts: 436

      hahahahaha

      • + 0
      • 29 aug 2025 - 14:56
  • Phantom01

    Posts: 899

    Gaat dit over die proefstart in 1e vrije training? Vond ik ook verpletterend.

    • + 2
    • 29 aug 2025 - 15:33

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×