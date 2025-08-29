Uitzonderlijke Verstappen maakt verpletterende indruk op Red Bull-teambaas

Laurent Mekies is dit weekend voor het eerst in Zandvoort als de teambaas van Red Bull Racing. Het is een belangrijk weekend, want zijn superster Max Verstappen rijdt zijn thuisrace. Mekies is enorm onder de indruk, en stelt dat Verstappen een uitzonderlijke persoonlijkheid is.

Na een zeer onrustige zomer hoopt Red Bull dit weekend in Zandvoort goed voor de dag te komen. Het wordt in ieder geval een bijzonder weekend, want de oranjefans op de tribunes zullen er alles aan doen om Verstappen naar voren te schreeuwen. Hij heeft zelf geen hoge verwachtingen voor de race, maar met regen in de lucht kan er van alles gebeuren.

Mekies is sinds begin deze zomer de teambaas. Hij volgde Christian Horner op, die na twintig jaar werd ontslagen. Onder leiding van Mekies wist Verstappen de sprintrace in België te winnen, en lijkt de sfeer binnen het team beter te worden.

'Max is buiten de auto nog uitzonderlijker'

De Fransman is extreem onder de indruk van Verstappen, zo stelt hij in een interview met De Telegraaf: "Na vier weken dat we effectief met elkaar werken, kan ik je dit zeggen: Max is buiten de auto nog uitzonderlijker dan in de auto. Wat hij in de auto op de baan allemaal laat zien, dat staat buiten kijf."

"Maar als je dan deze gast daarbuiten leert kennen... Dan zie je het niveau van gevoeligheid dat hij heeft in de auto, de hoeveelheid extra capaciteit, maar ook hoe toegewijd hij is en hoe kritisch hij naar zijn eigen rijden kijkt."

Omgang met het team

Buiten het zicht van de camera's levert Verstappen ook geweldig werk, zo stelt Mekies: "En dan nog de manier waarop hij achter gesloten deuren communiceert met het team. Op een constructieve en positieve manier kan hij laten blijken wat we nodig hebben om de volgende stap te zetten."

"Dat is echt zo belangrijk voor het team. Een coureur die in goede, maar ook juist in moeilijke momenten, hetzelfde niveau qua discipline en toewijding vasthoudt. Dan wil je als teambaas alleen nog maar gebruikmaken van hem."