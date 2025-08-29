Marko deelt eerste reactie op F1-comeback Perez

In de dagen voorafgaand het raceweekend in Zandvoort maakte Sergio Perez bekend dat hij gaat terugkeren in de Formule 1. De Mexicaanse coureur gaat rijden voor Cadillac, en bij zijn oude werkgever Red Bull zijn ze blij voor hem. Dat geldt ook voor Helmut Marko.

Perez vormde tot en met vorig jaar samen met Max Verstappen het rijdersduo van Red Bull Racing. Hij was echter steeds minder vaak in staat om het tempo van de Nederlander te volgen, en werd uiteindelijk vervangen door Liam Lawson. Perez trok zich terug, maar bleef op de achtergrond werk maken van zijn comeback.

Hoe denkt Marko over de rijderskeuze?

Hij vormt vanaf volgend jaar samen met Valtteri Bottas de line-up van het nieuwe team Cadillac. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd in gesprek met Kleine Zeitung gevraagd naar de rijderskeuze van Cadillac. De ervaren Oostenrijker reageerde schouderophalend op het grote nieuws: "Ze hebben voor de conservatieve route gekozen. Je weet wat je hebt."

Marko heeft altijd prettig samengewerkt met Perez. De man uit Graz is dan ook blij dat Perez weer gaat rijden in de koningsklasse van de autosport. Het lijkt er niet op dat Cadillac direct een rivaal wordt van Red Bull, maar met de nieuwe regels van 2026 is niets echt uitgesloten.

Wat zijn de verwachtingen van Marko?

Marko heeft Perez persoonlijk gefeliciteerd met zijn nieuwe stap. De Oostenrijker is heel enthousiast, en legt uit wat zijn verwachtingen zijn van Perez bij Cadillac: "Ik heb hem aan de telefoon gehad, en hij is heel erg gemotiveerd. Als hij gemotiveerd is, en zijn auto ook nog eens goed is, dan komt hij zeker terug op het niveau dat hij vroeger wist te bereiken."

Perez heeft tot nu toe 281 Grands Prix verreden, en brengt een enorme bak aan ervaring mee. In zijn loopbaan wist hij 39 keer het podium te betreden, en schreef hij zes Grands Prix op zijn naam.