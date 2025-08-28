user icon
Wolff reageert op Mercedes-vertrek van Bottas
  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Valtteri Bottas maakte deze week bekend dat hij in 2026 terugkeert op de Formule 1-grid. Hij heeft een contract getekend bij Cadillac, en dat betekent dat hij na één seizoen weer afscheid neemt van Mercedes. Daar zijn ze blij voor hem, zo stelt teambaas Toto Wolff.

Bottas verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Sauber. Vlak na zijn vertrek bij de Zwitserse renstal tekende hij een contract als reservecoureur bij Mercedes. Bij de renstal waar hij van 2017 tot en met 2021 racete heeft hij een belangrijke rol, maar maakt hij weinig meters. Hij maakte er geen geheim van dat hij een comeback wilde maken, en dat gaat in 2026 dus gebeuren.

Nieuwe uitdaging

Hij neemt eind dit jaar afscheid van zijn reserverol bij Mercedes, en gaat aan de slag bij het nieuwe team van Cadillac. Bij de Amerikaanse renstal gaat hij een rijdersduo vormen met Sergio Perez, die ook gaat terugkeren in de koningsklasse van de autosport.

Hoe reageert Wolff?

Bij Mercedes zijn ze blij voor Bottas, zo stelt teambaas Toto Wolff in een persbericht: "Het is geweldig om te zien dat Valtteri zijn plekje op de grid voor volgend jaar weer terug heeft. Hij heeft nog steeds veel te bieden als coureur en hij verdient het om op de grid te staan in Melbourne voor het 2026-seizoen."

Teleurstelling voor Mercedes

Voor Mercedes betekent dit wel dat ze op zoek moeten gaan naar een nieuwe derde coureur. Wolff probeert de emoties van het team uit te leggen: "Wij balen natuurlijk dat hij weggaat. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld binnen ons team en zijn bijdrage als derde coureur dit jaar is voorbeeldig. Voor nu blijven we tot en met het einde van het jaar hard doorwerken, en wensen wij hem het beste voor volgend jaar en alles wat daarna volgt."

Reacties (4)

  • mario

    Posts: 14.024

    Prima reactie van Toto....
    Ik hoop ook dat Bottas en Checo van grote waarde zullen zijn voor Cadillac!!!

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 10:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.185

    "Voor Mercedes betekent dit wel dat ze op zoek moeten gaan naar een nieuwe derde coureur".

    "Ik weet wel iemand, ik heb toevallig 'n neefje dat staat te springen om te komen"....aldus tante Ralfina.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 10:29
  • jd2000

    Posts: 7.263

    Wolff heeft altijd nog de legendarische Mick als derde rijder .......

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 10:45
  • Joeppp

    Posts: 8.018

    Hoe oud is dat kind van Max inmiddels? Lijkt mij een prima keuze.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 11:14

