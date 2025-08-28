user icon
Overstap van Verstappen naar McLaren niet uitgesloten: "Wie weet!"

Overstap van Verstappen naar McLaren niet uitgesloten: "Wie weet!"
  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is dit jaar de grootste concurrent van het team van McLaren. Hij wist de papajakleurige bolides meerdere keren het leven zuur te maken, maar heeft wel een grote achterstand in het wereldkampioenschap. McLaren-CEO Zak Brown wil niet uitsluiten dat hij in de toekomst gaat samenwerken met Verstappen.

Vooral aan het begin van het seizoen waren de McLarens en Verstappen aan elkaar gewaagd. De regerend wereldkampioen kreeg het meerdere keren voor elkaar om te vechten op de baan met Lando Norris en Oscar Piastri. In de zomer zakte Verstappen steeds verder terug, en namen Norris en Piastri meer afstand in het wereldkampioenschap.

Het feit dat Verstappen de titelstrijd lijkt te verliezen van McLaren, zorgt er niet voor dat de Britse renstal gehaat is in Nederland. Sterker nog, er kwamen woensdagavond veel fans af op een fanevenement in Amsterdam. Daar werd de nieuwe titelsponsor Mastercard gepresenteerd, en sprak CEO Zak Brown met de media.

Nordschleife

Brown keek terug op zijn tijd als coureur in Nederland, en zijn strijd met Jos Verstappen. In gesprek met De Telegraaf krijgt hij de vraag of hij ook met Max Verstappen wil werken. Hij begint met een lach: "Nou, het liefst zou ik Max als mijn teamgenoot willen voor het langeafstandsracen! Want hij heeft recent op de Nordschleife onder een schuilnaam al laten zien hoe snel hij ook dáár is."

Gaat Brown echt samenwerken met Verstappen?

Brown gaat daarna iets serieuzer op de vraag in, en hij lijkt niets te willen uitsluiten. "Max is een geweldige coureur, hij is niet voor niets een viervoudig wereldkampioen. Het is voor mij sowieso een genot om met alle coureurs binnen het McLaren-programma te werken. En met Max? Wie weet, ooit..."

Flinke achterstand

Verstappen gaat dit weekend op jacht naar een goed resultaat in zijn thuisrace. De Red Bull-coureur staat derde in het wereldkampioenschap met 187 punten. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan eerste en tweede met 284 en 275 punten.

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Jan de Overbuurman

    Posts: 7

    Ik zou het wel willen zien..., Max in 't oranje (en weer in een goeie bolide).
    Maar ik acht de kans dat het daadwerkelijk gaat gebeuren, zeer klein.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 10:39
    • Pietje Bell

      Posts: 30.594

      Ben jij de overbuurman van @Larry bij wie hij in 2021 de hele Mercedes bekrast heeft? @Larry heeft het vaker over zijn overbuurman.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 10:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

