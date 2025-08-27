McLaren kan historisch record evenaren in Zandvoort

McLaren is het gehele seizoen al dominant. Het team heeft dit seizoen elf van de veertien races gewonnen. Lando Norris en Oscar Piastri hebben het team dan ook al vier keer op rij een 1-2 bezorgt. Dat brengt het team dichtbij een nieuw record.

Het beste scenario voor een team is een auto die zo competitief is dat een auto zowel als eerste als tweede over de streep kan komen. Bij McLaren is dat momenteel vier keer op rij. Hiermee kan het team een mooi record evenaren.

Vijf keer vijf

Het is maar liefst vijf keer eerder gebeurd dat een team vijf races achter elkaar als 1-2 over de streep komt. Het record wordt echter maar door twee teams gedeeld. Ferrari en Mercedes zijn de twee teams die dit hebben behaald. Het lukte Ferrari 2002 met coureurs Michael Schumacher en Rubens Barrichello en in 1952. Het is Mercedes al drie keer gelukt: in 2014, 2015-2016 met Lewis Hamilton en Nico Rosberg en in 2019 met Valtteri Bottas en de zevenvoudig wereldkampioen.

McLaren kan, mochten ze de Grand Prix van Nederland als 1-2 over de streep komen, zich daarbij toevoegen. Lando Norris heeft de afgelopen vier races maar liefst drie keer gewonnen en kampioenschapsleider Oscar Piastri een keer.

Eerder behaald

Vier keer een 1-2 is al eerder behaald door McLaren. Het team behaalde dat ook al in 1988. Toen reed het befaamde duo Ayrton Senna en Alain Prost voor het team. Ook Mercedes en Williams behaalden eerder al vier keer op rij een 1-2.

De mogelijkheid op een 1-2 in Zandvoort is best groot. Vorig seizoen won Lando Norris de Grand Prix van Nederland, dus McLaren heeft al eerder goede prestaties behaald in Zandvoort. Het papaya-oranje team is heel dominant, dus de kans op een 1-2 is groot. Max Verstappen rijdt zijn thuisrace op Zandvoort, dus hij heeft een lichtelijk thuisvoordeel.