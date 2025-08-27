user icon
icon

McLaren kan historisch record evenaren in Zandvoort

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren kan historisch record evenaren in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

McLaren is het gehele seizoen al dominant. Het team heeft dit seizoen elf van de veertien races gewonnen. Lando Norris en Oscar Piastri hebben het team dan ook al vier keer op rij een 1-2 bezorgt. Dat brengt het team dichtbij een nieuw record. 

Het beste scenario voor een team is een auto die zo competitief is dat een auto zowel als eerste als tweede over de streep kan komen. Bij McLaren is dat momenteel vier keer op rij. Hiermee kan het team een mooi record evenaren. 

Meer over McLaren Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

24 aug
 Piastri doet nieuwe onthulling over band met titelrivaal Norris

Piastri doet nieuwe onthulling over band met titelrivaal Norris

25 aug

Vijf keer vijf

Het is maar liefst vijf keer eerder gebeurd dat een team vijf races achter elkaar als 1-2 over de streep komt. Het record wordt echter maar door twee teams gedeeld. Ferrari en Mercedes zijn de twee teams die dit hebben behaald. Het lukte Ferrari 2002 met coureurs Michael Schumacher en Rubens Barrichello en in 1952. Het is Mercedes al drie keer gelukt: in 2014, 2015-2016 met Lewis Hamilton en Nico Rosberg en in 2019 met Valtteri Bottas en de zevenvoudig wereldkampioen. 

McLaren kan, mochten ze de Grand Prix van Nederland als 1-2 over de streep komen, zich daarbij toevoegen. Lando Norris heeft de afgelopen vier races maar liefst drie keer gewonnen en kampioenschapsleider Oscar Piastri een keer. 

Eerder behaald

Vier keer een 1-2 is al eerder behaald door McLaren. Het team behaalde dat ook al in 1988. Toen reed het befaamde duo Ayrton Senna en Alain Prost voor het team. Ook Mercedes en Williams behaalden eerder al vier keer op rij een 1-2. 

De mogelijkheid op een 1-2 in Zandvoort is best groot. Vorig seizoen won Lando Norris de Grand Prix van Nederland, dus McLaren heeft al eerder goede prestaties behaald in Zandvoort. Het papaya-oranje team is heel dominant, dus de kans op een 1-2 is groot. Max Verstappen rijdt zijn thuisrace op Zandvoort, dus hij heeft een lichtelijk thuisvoordeel.

F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Nederland 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Padde1971

    Posts: 109

    "Het is Mercedes al drie keer gelukt: in 2014, 2015-2016 met Lewis Hamilton en Nico Rosberg en in 2019 met Valtteri Bottas en de zevenvoudig wereldkampioen"

    2014, 2015, 2016 en 2019 is in mijn ogen 4x.

    Geen zin om het na te kijken maar iets klopt er niet.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 15:59
  • JH56

    Posts: 332

    2015-2016: 1-2tje in de laatste 4 races van 2015 en in de éérste va n2016

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 17:26

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 142
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×