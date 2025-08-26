user icon
Red Bull gewaarschuwd richting Zandvoort: "Ik wil juichende Hollanders zien!"

Red Bull gewaarschuwd richting Zandvoort: "Ik wil juichende Hollanders zien!"
  Gepubliceerd op 26 aug 2025 16:46
  7
  Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voor thuisrijder Max Verstappen wordt het een belangrijk weekend, en volgens Ralf Schumacher moet Red Bull echt aan de bak. Hij stelt dat de fans anders worden teleurgesteld.

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft met een slecht gevoel af. In de laatste race voor de zomerstop in Hongarije wist hij geen potten te breken in zijn teleurstellende RB21. Na een paar weekjes vakantie ligt alle focus nu op Zandvoort, waar de tribunes weer oranje zullen kleren. Het is de verwachting dat er tienduizenden fans Verstappen naar voren zullen schreeuwen.

Wat kan Red Bull doen?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher heeft heel erg veel zin in de race. In de podcast Backstage Boxengasse waarschuwt hij Red Bull: "Zandvoort is echt spannend. Inhalen gaat een beetje moeilijk, dat moet je ook toegeven. Maar hoge foutmarges in de snelle bochten... Daarnaast is de pitstraat heel smal. Daar moet je voorzichtig zijn, want er is nauwelijks ruimte om naast elkaar te rijden."

"De monteurs moeten dan goed opletten en de wheelguns weghalen, anders is er het gevaar dat je ze ergens meepakt met het achterwiel."

'Liever feestende Hollanders dan teleurgestelde fans'

Volgens Schumacher moet Red Bull echt hun best gaan doen: "De sfeer in de duinen is ook iets bijzonders. Ik ben alleen wel benieuwd hoe Red Bull daar nu ligt, want ik zie liever feestende Hollanders in plaats van teleurgestelde fans, omdat Max niet vooraan kan rijden. Daar ben ik sowieso benieuwd naar."

"Ik denk dat de sfeer duidelijk is veranderd bij Red Bull met teambaas Laurent Mekies. Dat is al best goed. Maar natuurlijk, de druk is er ook nog steeds. De laatste race was lastig, om het zo uit te drukken. Als dat nu vaker gaat gebeuren, en dan vooral in Nederland, dan wordt de druk op het team natuurlijk nog groter. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan."

Starscreamer

Posts: 1.335

Sorry ben geen Hollander maar een Achterhoekse Tukker.

  • 1
  • 26 aug 2025 - 19:59
Reacties (7)

  • Onsje worst

    Posts: 119

    Wat kan red bull doen??
    En dan anglist Ralf Schumacher…….
    En door, te veel voor een dinsdag.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 17:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.172

    Er kan er maar ééntje voorop rijden....maar zal dat Max zijn?....of niet natuurlijk, dan zal het 'n ander zijn ....dat weet ik zeker....ik zeg 50% dat Max voorop rijd.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 17:12
    • f1 benelux

      Posts: 4.207

      Max rijdt ALTIJD voorop Ouw! Ook de laatste race! Er reden gewoon 8 achterblijvers voor hem. En als die dumbo tegen 't einde niet weet wanneer hij moet gaan zwaaien met z'n vlag, .. dan krijg je dit!! En da's al het hele seizoen zo bezig, ... op twee races na dan ...




      Zo ..

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 17:58
  • Starscreamer

    Posts: 1.335

    Sorry ben geen Hollander maar een Achterhoekse Tukker.

    • + 1
    • 26 aug 2025 - 19:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.172

      Het is 2025....jullie tellen ook mee.....niet als Hollander, maar als Nederlander.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 21:02
    • Larry Perkins

      Posts: 59.391

      Ligt Brabant ook in Nederland @Ouw?

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 23:36
  • meister

    Posts: 4.056

    Een echte Hollander (Zuid en Noord Hollander) juicht niet voor Max.
    Max zijn vader is Limburger zijn moeder Belg en hij woont in Monaco maar heeft een Nederlandse nationaliteit maar een Nederlander is geen Hollander en een Limburger is al helemaal geen Nederlander

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 23:40

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
