Red Bull gewaarschuwd richting Zandvoort: "Ik wil juichende Hollanders zien!"

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Voor thuisrijder Max Verstappen wordt het een belangrijk weekend, en volgens Ralf Schumacher moet Red Bull echt aan de bak. Hij stelt dat de fans anders worden teleurgesteld.

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft met een slecht gevoel af. In de laatste race voor de zomerstop in Hongarije wist hij geen potten te breken in zijn teleurstellende RB21. Na een paar weekjes vakantie ligt alle focus nu op Zandvoort, waar de tribunes weer oranje zullen kleren. Het is de verwachting dat er tienduizenden fans Verstappen naar voren zullen schreeuwen.

Wat kan Red Bull doen?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher heeft heel erg veel zin in de race. In de podcast Backstage Boxengasse waarschuwt hij Red Bull: "Zandvoort is echt spannend. Inhalen gaat een beetje moeilijk, dat moet je ook toegeven. Maar hoge foutmarges in de snelle bochten... Daarnaast is de pitstraat heel smal. Daar moet je voorzichtig zijn, want er is nauwelijks ruimte om naast elkaar te rijden."

"De monteurs moeten dan goed opletten en de wheelguns weghalen, anders is er het gevaar dat je ze ergens meepakt met het achterwiel."

'Liever feestende Hollanders dan teleurgestelde fans'

Volgens Schumacher moet Red Bull echt hun best gaan doen: "De sfeer in de duinen is ook iets bijzonders. Ik ben alleen wel benieuwd hoe Red Bull daar nu ligt, want ik zie liever feestende Hollanders in plaats van teleurgestelde fans, omdat Max niet vooraan kan rijden. Daar ben ik sowieso benieuwd naar."

"Ik denk dat de sfeer duidelijk is veranderd bij Red Bull met teambaas Laurent Mekies. Dat is al best goed. Maar natuurlijk, de druk is er ook nog steeds. De laatste race was lastig, om het zo uit te drukken. Als dat nu vaker gaat gebeuren, en dan vooral in Nederland, dan wordt de druk op het team natuurlijk nog groter. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan."