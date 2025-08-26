Cadillac ontkent komst van teambaas Christian Horner

Het team van Cadillac heeft vandaag een grote stap gezet door de komst van Sergio Perez en Valtteri Bottas wereldkundig te maken. Er gaan ook geruchten rond over de eventuele komst van Christian Horner als teambaas, maar daar klopt volgens Cadillac niets van.

De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de Formule 1. Ze zijn al maanden bezig met het project, en hebben fabrieken geopend in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ze trokken al meerdere grote namen aan, en presenteerden vandaag ook hun coureurs. Met Bottas en Perez halen ze twee ervaren coureurs binnen die het team kunnen helpen in de weg omhoog.

Geruchten over Horner

Vorig jaar werd Graeme Lowdon gepresenteerd als de teambaas van het nieuwe project. De voormalig Manor-man verscheen veelvuldig in de media, maar er werd getwijfeld aan zijn toekomst. Begin deze zomer ontsloeg Red Bull Racing namelijk teambaas Christian Horner. De Brit werd direct in verband gebracht met de positie van Lowdon, al bleef het bij geruchten.

Bij Cadillac zijn ze niet blij met deze verhalen. Voor de aankondiging van Perez en Bottas werd een speciale persconferentie georganiseerd. Dan Towriss, de baas van teameigenaar TWG Motorsport, maakte daar een einde aan de verhalen over Horner.

Wat is de reactie van Cadillac?

Towriss haalde hard uit en schaarde zich achter zijn teambaas Lowdon: "Er hebben geen gesprekken plaatsgevonden met Christian Horner, en er zijn geen plannen om dat te doen. Ik zou dus graag officieel een einde willen maken aan dit gerucht. Onze support en ons geloof ligt voor de volle honderd procent bij Greame Lowdon."

Of Horner gaat terugkeren in de Formule 1, blijft vooralsnog onduidelijk. Sinds zijn vertrek bij Red Bull heeft hij niets meer van zich laten horen, maar werd hij wel veelvuldig in verband gebracht met een comeback. Naast Cadillac werd hij ook genoemd bij Alpine.