user icon
icon

Red Bull kapot gemaakt: "Zonder Max kunnen ze het vergeten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull kapot gemaakt: "Zonder Max kunnen ze het vergeten"
  • Gepubliceerd op 26 aug 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing beleeft een rampzalig seizoen. De Oostenrijkse renstal profiteert van de genialiteit van Max Verstappen, maar kan McLaren niet uitdagen. Volgens Riccardo Patrese is het einde verhaal voor Red Bull, en zullen ze in de komende jaren ver terugvallen.

Red Bull heerste in de afgelopen jaren in de Formule 1. Ze waren het sterkste team, en veroverden vier wereldtitels met Max Verstappen. Vorig jaar werden ze echter ingehaald door McLaren, en dit jaar kunnen ze niet meer vechten met de Britse renstal. Verstappen weet nog te presteren, maar verder is de achterstand groot. De kans is klein dat ze dit jaar nog winnen, en alle alarmbellen gaan af.

Meer over Red Bull Racing Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug
 Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug

Red Bull heeft een lastige periode achter de rug. Niet alleen op de baan hadden ze het zwaar, ook binnen het team ging er veel mis. Veel kopstukken vertrokken, en teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Begin deze zomer werd Horner uiteindelijk ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

Wat gaat er gebeuren met Red Bull? 

Oud-coureur Riccardo Patrese denkt dat het verhaal voor Red Bull definitief voorbij is. Bij Mega List Casino is hij duidelijk: "Ik denk dat Red Bull klaar is. Ze kunnen niet terugkomen. Waarom zouden ze dat wel doen? Ik denk dat ze niet terugkomen. Als ze niet de juiste persoon hebben, dan kan elk team terugvallen, en dan kunnen ze niet terugkeren aan de top."

'Zonder Max kunnen ze het vergeten'

Patrese maakt een vergelijking met de situatie van Ferrari na het vertrek van Michael Schumacher: "Als je kijkt wanneer de goede mensen vertrekken bij de teams, bijvoorbeeld bij Williams, dat ze dan nog wel bestaan, maar niet meer winnen."

Patrese stelt dat hetzelfde nu gaat gebeuren met Red Bull: "Ik denk dat dit het los is van Red Bull. Ze hebben geen Horner, Newey en Wheatley meer, dus aan het einde van de dag zullen ze wegzakken. Misschien overleven ze volgend jaar nog door Verstappen, misschien met een zege, wat podiumplaatsen en een vijfde plaats. Maar als Max weggaat, dan kunnen ze het vergeten."

Damon Hill

Posts: 19.239

Ik heb het al vaker gezegd, Max Verstappen is de Marc Marquez van de Formule 1, en Red Bull is de Honda van de Formule 1. Het is haast ironisch, maar alle gelijkenissen zijn er gewoon.

Marc Marquez reeg de titels aaneen op zijn Honda en verscheurde zijn teamgenoten. Maar de Honda werd uiteindel... [Lees verder]

  • 5
  • 26 aug 2025 - 13:06
F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.239

    Ik heb het al vaker gezegd, Max Verstappen is de Marc Marquez van de Formule 1, en Red Bull is de Honda van de Formule 1. Het is haast ironisch, maar alle gelijkenissen zijn er gewoon.

    Marc Marquez reeg de titels aaneen op zijn Honda en verscheurde zijn teamgenoten. Maar de Honda werd uiteindelijk slechter en slechter... zo slecht dat zelfs Marquez er geen kampioen meer op kon worden. Op gegeven moment vertrok Marquez naar Ducati en bleef Honda achter met twee degelijke rijders. En waar reed Honda... jawel... achteraan. Dat is precies wat er zou gebeuren als Max weg zou gaan bij Red Bull, dan heb je twee Red Bull rijders die achteraan rijden.

    Inmiddels op de Ducati wint Marquez race na race na race na race na race met twee vingers in de neus. Honda lijkt iets op te zijn gekrabbeld, maar mag vaal al heel blij zijn als ze een keer P5, P6 of P7 pakken.

    De gelijkkenissen zijn er en je kan exact uitstippelen wat er gaat gebeuren als Max het team verlaat.

    • + 5
    • 26 aug 2025 - 13:06
    • arone

      Posts: 1.121

      Ik snap wat je zegt maar het klopt niet helemaal, Ducati is dominant in de MotoGP en heeft ervoor gezorgd dat Honda Suzuki Yamaha op achterstand staan. Persoonlijk vind ik dat Ducati de sport overwoekert heeft.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 13:49
    • Phantom01

      Posts: 894

      Nu krabbelt Honda weer aardig omhoog, met 2 degelijke coureurs (Marini/Mir ondanks valpartij). Wat me opvalt is dat 2voudig WK Pecco, als figurant fungeert naast Marc Marquez, zegt inderdaad genoeg over de kwaliteit van Marc en die vergelijking met Max komt wel aardig overeen. Sorry dat ik uitweid over de MotoGP, maar ik ben iets meer een MotoGP fan dan F1 fan, meer spektakel, inhaalacties, vooral in de Moto2/Moto3 en dat allemaal te zien bij Ziggo (gratis), met deskundig analyses van Barry Veeneman en Wilco Zeelenberg, daar kunnen bij Viaplee wat van leren.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 13:51
    • Phantom01

      Posts: 894

      @arone
      Dominantie wordt gelukkig wel minder, met KTM en Aprilla op 2 en 3. Dat vindt ik nu het mooie van de moto2 en moto3, daar rijden ze bijna allemaal met hetzelfde chassis en motor, daar waar de coureur het verschil kan maken.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 13:55
    • winti

      Posts: 1.718

      Zo ging het ook met Benetton toen Schumacher naar Ferrari ging en Berger en Alesi naar Benetton. Vanaf dat moment zat Ferrari in de lift en ging Benetton ten onder, om tien jaar later met Alonso als Renault weer kampioen te worden (en van Ferrari en Schumacher te winnen).

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 13:55
  • jd2000

    Posts: 7.260

    Het is inderdaad zo dat Max RB er beter uit laat zien dan ze zijn. Neem niet weg dat de infrastructuur voor succes er is. Geld ook geen probleem. Net zo als RB in het begin alle goede mensen weg kocht is dit RB zelf ook overkomen dat goede mensen zijn weg gekocht. RB heeft diepe zakken, dus zij zullen ook weer achter goede mensen aangaan. Succes is nooit eeuwigdurend, maar verwacht toch wel dat ze weer terug komen.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 13:59

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×