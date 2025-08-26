Red Bull kapot gemaakt: "Zonder Max kunnen ze het vergeten"

Het team van Red Bull Racing beleeft een rampzalig seizoen. De Oostenrijkse renstal profiteert van de genialiteit van Max Verstappen, maar kan McLaren niet uitdagen. Volgens Riccardo Patrese is het einde verhaal voor Red Bull, en zullen ze in de komende jaren ver terugvallen.

Red Bull heerste in de afgelopen jaren in de Formule 1. Ze waren het sterkste team, en veroverden vier wereldtitels met Max Verstappen. Vorig jaar werden ze echter ingehaald door McLaren, en dit jaar kunnen ze niet meer vechten met de Britse renstal. Verstappen weet nog te presteren, maar verder is de achterstand groot. De kans is klein dat ze dit jaar nog winnen, en alle alarmbellen gaan af.

Red Bull heeft een lastige periode achter de rug. Niet alleen op de baan hadden ze het zwaar, ook binnen het team ging er veel mis. Veel kopstukken vertrokken, en teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Begin deze zomer werd Horner uiteindelijk ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

Wat gaat er gebeuren met Red Bull?

Oud-coureur Riccardo Patrese denkt dat het verhaal voor Red Bull definitief voorbij is. Bij Mega List Casino is hij duidelijk: "Ik denk dat Red Bull klaar is. Ze kunnen niet terugkomen. Waarom zouden ze dat wel doen? Ik denk dat ze niet terugkomen. Als ze niet de juiste persoon hebben, dan kan elk team terugvallen, en dan kunnen ze niet terugkeren aan de top."

'Zonder Max kunnen ze het vergeten'

Patrese maakt een vergelijking met de situatie van Ferrari na het vertrek van Michael Schumacher: "Als je kijkt wanneer de goede mensen vertrekken bij de teams, bijvoorbeeld bij Williams, dat ze dan nog wel bestaan, maar niet meer winnen."

Patrese stelt dat hetzelfde nu gaat gebeuren met Red Bull: "Ik denk dat dit het los is van Red Bull. Ze hebben geen Horner, Newey en Wheatley meer, dus aan het einde van de dag zullen ze wegzakken. Misschien overleven ze volgend jaar nog door Verstappen, misschien met een zege, wat podiumplaatsen en een vijfde plaats. Maar als Max weggaat, dan kunnen ze het vergeten."