user icon
icon

'Red Bull vormt geen uitdaging meer voor McLaren'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Red Bull vormt geen uitdaging meer voor McLaren'
  • Gepubliceerd op 26 aug 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Na een zomerstop van bijna een maand gaat het Formule 1-seizoen aankomend weekend verder in Zandvoort. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen gaat Red Bull op jacht naar eerherstel. Jolyon Palmer denkt dat dit onbegonnen werk is, en dat ze McLaren niet meer kunnen uitdagen.

Red Bull en kopman Max Verstappen kenden een rampzalig slot van de eerste seizoenshelft. In Hongarije kampten ze met grote problemen, die ze niet konden oplossen. Hierdoor had Verstappen het zeer zwaar, en bleef hij steken in het achterveld. De wereldtitel is voor hem definitief uit het zicht, en de achterstand op grote concurrent McLaren werd nog groter. Ze moeten hopen op een mindere dag van de papajakleurige renstal, anders is een topresultaat uitgesloten.

Meer over McLaren Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

24 aug
 Piastri doet nieuwe onthulling over band met titelrivaal Norris

Piastri doet nieuwe onthulling over band met titelrivaal Norris

25 aug

Red Bull geen uitdager meer?

Oud-coureur en analist Jolyon Palmer wordt in de F1 Nation Podcast gevraagd of er een nieuw intern McLaren-gevecht aanstaande is in Zandvoort: "Ik denk dat dat wel moet, niet? Elke race wordt nu meer en meer gedomineerd door McLaren. Ik denk dat de rivalen over het algemeen weg zullen vallen. Ik denk dat Red Bull nu ver wegzakt, en ik zie dat de komende races niet veranderen. En zijn waren in het begin echt de grote dreiging."

Wie kan McLaren nog uitdagen?

De andere topteams openden ook de aanval, maar ze konden op geen enkel moment écht een vuist maken. Palmer verwacht dan ook weinig spektakel in de strijd om de zege: "Je had af en toe een degelijke prestatie van Mercedes. Ferrari zat er soms bij. Charles Leclerc komt natuurlijk net terug van een pole position in Hongarije."

"Maar wat betreft de consistentie in de kwalificatie en de Grand Prix, hebben de twee McLarens echt een voordeel. Het zou me ook heel erg verbazen als ze in Zandvoort niet weer als eerste en tweede over de streep komen."

schwantz34

Posts: 40.726

Heeft Palmer 3 maanden onder een steen gelegen ofwat?

  • 1
  • 26 aug 2025 - 17:58
F1 Nieuws Jolyon Palmer McLaren Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.726

    Heeft Palmer 3 maanden onder een steen gelegen ofwat?

    • + 1
    • 26 aug 2025 - 17:58
  • Smirnie

    Posts: 39

    Wie houdt ze wel bij dan meneer Palmer ?? Helemaal niemand dus het is zoals het is

    • + 1
    • 26 aug 2025 - 18:26
  • Flexwing

    Posts: 115

    We gaan het zien.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 00:37

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Jolyon Palmer -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jan 1991 (34)
  • Geb. plaats Horsham, GB
  • Gewicht 78 kg
  • Lengte 1,79 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×