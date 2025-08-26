'Red Bull vormt geen uitdaging meer voor McLaren'

Na een zomerstop van bijna een maand gaat het Formule 1-seizoen aankomend weekend verder in Zandvoort. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen gaat Red Bull op jacht naar eerherstel. Jolyon Palmer denkt dat dit onbegonnen werk is, en dat ze McLaren niet meer kunnen uitdagen.

Red Bull en kopman Max Verstappen kenden een rampzalig slot van de eerste seizoenshelft. In Hongarije kampten ze met grote problemen, die ze niet konden oplossen. Hierdoor had Verstappen het zeer zwaar, en bleef hij steken in het achterveld. De wereldtitel is voor hem definitief uit het zicht, en de achterstand op grote concurrent McLaren werd nog groter. Ze moeten hopen op een mindere dag van de papajakleurige renstal, anders is een topresultaat uitgesloten.

Red Bull geen uitdager meer?

Oud-coureur en analist Jolyon Palmer wordt in de F1 Nation Podcast gevraagd of er een nieuw intern McLaren-gevecht aanstaande is in Zandvoort: "Ik denk dat dat wel moet, niet? Elke race wordt nu meer en meer gedomineerd door McLaren. Ik denk dat de rivalen over het algemeen weg zullen vallen. Ik denk dat Red Bull nu ver wegzakt, en ik zie dat de komende races niet veranderen. En zijn waren in het begin echt de grote dreiging."

Wie kan McLaren nog uitdagen?

De andere topteams openden ook de aanval, maar ze konden op geen enkel moment écht een vuist maken. Palmer verwacht dan ook weinig spektakel in de strijd om de zege: "Je had af en toe een degelijke prestatie van Mercedes. Ferrari zat er soms bij. Charles Leclerc komt natuurlijk net terug van een pole position in Hongarije."

"Maar wat betreft de consistentie in de kwalificatie en de Grand Prix, hebben de twee McLarens echt een voordeel. Het zou me ook heel erg verbazen als ze in Zandvoort niet weer als eerste en tweede over de streep komen."