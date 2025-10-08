user icon
Titel voor Verstappen realistischer dan ooit: "Hij maakt nu echt kans!"
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 08:11
  • comments 13
  • Door: Jesse Jansen

De titelkansen van Max Verstappen zijn alleen maar groter geworden in Singapore, aldus Jolyon Palmer. De oud-Formule 1-coureur heeft geconcludeerd dat Red Bull Racing zelf iets heeft gevonden dat goed presteert. 

Max Verstappen is al enorm ingelopen op de McLaren-coureurs. De Nederlander scheelt momenteel 63 punten met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Volgens Max Verstappen werd hij benadeeld door Lando Norris

'Norris zat te ver voor Verstappen tijdens de kwalificatie'

Volgens Jolyon Palmer zat Lando Norris te ver voor Verstappen tijdens de kwalificatie: "Max vond dat Norris hem hier vuile lucht bezorgde, maar je kunt het duidelijk geen blokkeren noemen, want Norris rijdt ver voor Verstappen", zo vertelt Palmer tegenover F1TV.

"De vuile lucht speelt wel een rol, maar hier was naar mijn mening niks aan de hand. Max mist de apex, terwijl hij naar die laatste tiende zoekt. Het was duidelijk wat hij ervan vond, met zijn sarcastische duimpje", is Palmer het oneens met de viervoudig wereldkampioen. 

'Verstappen kon sowieso geen poleposition pakken'

Palmer is hard over Verstappen en denkt dat de Nederlander sowieso geen poleposition had kunnen pakken in Singapore: "Ik denk dat Max sowieso geen poleposition had kunnen pakken. Hij verbeterde zijn beste tijd wel, maar hij kwam nog een tiende tekort in die laatste bochten. Als Verstappen poleposition had gepakt, had hij de race ook gewonnen. Dat zou voor Red Bull geweldig geweest zijn, met Russell als buffer voor de McLarens."

Max Verstappen eindigde uiteindelijk als tweede achter George Russell en wist boven de McLarens te eindigen. Het is al de derde race op rij waar de Nederlander boven beide McLaren-coureurs staat. Sinds Italië heeft Red Bull deze goede vorm te pakken.

Verstappen maakt nog kans op de titel

Palmer denkt dan ook dat Verstappen nog een kans maakt op de titel: "Ja, er is nog een kans. Die kans is wat mij betreft groter dan voor Singapore. Het feit dat Red Bull competitief was op een heel ander circuit dan Bakoe en Monza, bewijst dat ze iets gevonden hebben met de auto. Max heeft hier nog nooit gewonnen, en Red Bull is hier de afgelopen jaren niet erg competitief geweest. Als ze hier voor de zege kunnen vechten, kunnen ze dat overal."

"Dit biedt Max een kans om echt voor de wereldtitel te vechten, maar hij heeft nog ergens een zetje in de juiste richting nodig. Als George Russell of misschien Kimi Antonelli snel is, of de Ferrari's, dan kan dat hem helpen. Als de McLarens steeds tweede en derde worden, eindigen ze nog altijd voor Verstappen in het kampioenschap. Max heeft de snelheid, maar hij heeft nog iets extra's nodig."

snailer

Posts: 30.080

Pole was zeker in de maak voor Verstappen. Voor de bocht zat Verstappen nog maar 0.057 (of 0.056, doe dit uit mij hoofd) achter de pole tijd van Russell. In de bocht zat hij er al onder.
Daarbij was in de p2 tijd van Verstappen te zien dat hij over dat laatste stukje ca 0.15 seconde sneller was.... [Lees verder]

  • 6
  • 8 okt 2025 - 08:27
Max Verstappen Jolyon Palmer Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.075

    Pole was zeker in de maak voor Verstappen. Voor de bocht zat Verstappen nog maar 0.057 (of 0.056, doe dit uit mij hoofd) achter de pole tijd van Russell. In de bocht zat hij er al onder.
    Daarbij was in de p2 tijd van Verstappen te zien dat hij over dat laatste stukje ca 0.15 seconde sneller was. Alles wees er op dat hij onderweg was naar pole.

    Alleen maakt dat niets uit. Het is anders gelopen..En Russell werd vrij dominant winnaar.

    • + 6
    • 8 okt 2025 - 08:27
    • Remco_F1

      Posts: 3.171

      Er staat nog een rekening open voor Norris, vroeg of laat zal die een keer komen 🍿

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 09:04
    • Pietje Bell

      Posts: 31.401

      Dat neemt niet weg dat de RB21 niet zo snel was als de wagen waar Norris in reed. Max zei zelf dat Norris sneller was, maar hij hem niet in kon halen op dit circuit, anders was Norris hem voorbij gegaan.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 09:08
    • snailer

      Posts: 30.075

      De grootste issue voor RBR is niet de gemiste pole. Of dat plots Mercedes snel was.

      Het is nog steeds de banden degradatie. Mogelijk is ook dat gefixed, maar in zowel Monza als in Baku, low deg banen, was de banden degradatie nog niet optimaal.
      Uiteraard zijn er nu weer updates gekomen. Dus mogelijk is dat nu beter. Echter is dat niet te controleren op Singapore, omdat hij in de race een flinke issue had. En bij Tsunoda is het ook niet te controleren omdat die de laatste update nog niet had. Niet voor mij in ieder geval.

      Cota wordt belangrijk. Daar zijn een paar high load bochten. Doet Verstappen daar weer mee, dan is er een kleine kans. Maar dan wel als er stinkers bij zowel Norris als Piastri komen. En zoals gezegd. De deg moet opgelost zijn.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 10:47
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 334

      In Monaco keek Verstappen voor de laatste sector nog a aantegen achterstand van drie tienden. We weten allemaal hoe dat magische rondje eindigde...

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 11:53
    • gridiron

      Posts: 2.850

      Verstappen had last van een auto die 3 seconden voor lag maar omgekeerd kan Norris ronden lang op minder dan 1 seconde blijven volgen.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 12:05
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 334

      @gridiron

      Een kwalificatieronde is dan ook totaal iets anders dan een race zelf...

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 13:48
  • Starscreamer

    Posts: 1.348

    Dan moet er wel hee wat gebeuren.
    Dit is gewoon niet meer realistisch.

    • + 2
    • 8 okt 2025 - 10:35
  • jd2000

    Posts: 7.338

    Als, als, als ..... Zo lust ik er nog wel een paar

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 10:44
    • LucaF1

      Posts: 455

      haha ja

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 10:53
    • F1jos

      Posts: 4.710

      Technisch directeur Pierre Waché denkt echter dat er meer in had gezeten
      "Ik ben blij met het potentieel van de auto", vertelt Waché. "Misschien hebben we dat niet volledig benut. Ik ben een beetje teleurgesteld over wat we hebben gedaan, over wat ik persoonlijk heb gedaan. Maar de auto is beter geworden. De coureur kan hem meer gebruiken. Ik denk dat we hier misschien een kans hebben gemist, maar het geeft wel een goed gevoel richting het einde van het jaar."
      We waren misschien niet agressief genoeg qua afstelling om echt het maximale potentieel uit de auto te halen

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 11:01
  • Jermaine

    Posts: 7.122

    Nog steeds te ver, er moet echt wat gebeuren

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 11:01

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

