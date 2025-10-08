Titel voor Verstappen realistischer dan ooit: "Hij maakt nu echt kans!"

De titelkansen van Max Verstappen zijn alleen maar groter geworden in Singapore, aldus Jolyon Palmer. De oud-Formule 1-coureur heeft geconcludeerd dat Red Bull Racing zelf iets heeft gevonden dat goed presteert.

Max Verstappen is al enorm ingelopen op de McLaren-coureurs. De Nederlander scheelt momenteel 63 punten met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Volgens Max Verstappen werd hij benadeeld door Lando Norris.

'Norris zat te ver voor Verstappen tijdens de kwalificatie'

Volgens Jolyon Palmer zat Lando Norris te ver voor Verstappen tijdens de kwalificatie: "Max vond dat Norris hem hier vuile lucht bezorgde, maar je kunt het duidelijk geen blokkeren noemen, want Norris rijdt ver voor Verstappen", zo vertelt Palmer tegenover F1TV.

"De vuile lucht speelt wel een rol, maar hier was naar mijn mening niks aan de hand. Max mist de apex, terwijl hij naar die laatste tiende zoekt. Het was duidelijk wat hij ervan vond, met zijn sarcastische duimpje", is Palmer het oneens met de viervoudig wereldkampioen.

'Verstappen kon sowieso geen poleposition pakken'

Palmer is hard over Verstappen en denkt dat de Nederlander sowieso geen poleposition had kunnen pakken in Singapore: "Ik denk dat Max sowieso geen poleposition had kunnen pakken. Hij verbeterde zijn beste tijd wel, maar hij kwam nog een tiende tekort in die laatste bochten. Als Verstappen poleposition had gepakt, had hij de race ook gewonnen. Dat zou voor Red Bull geweldig geweest zijn, met Russell als buffer voor de McLarens."

Max Verstappen eindigde uiteindelijk als tweede achter George Russell en wist boven de McLarens te eindigen. Het is al de derde race op rij waar de Nederlander boven beide McLaren-coureurs staat. Sinds Italië heeft Red Bull deze goede vorm te pakken.

Verstappen maakt nog kans op de titel

Palmer denkt dan ook dat Verstappen nog een kans maakt op de titel: "Ja, er is nog een kans. Die kans is wat mij betreft groter dan voor Singapore. Het feit dat Red Bull competitief was op een heel ander circuit dan Bakoe en Monza, bewijst dat ze iets gevonden hebben met de auto. Max heeft hier nog nooit gewonnen, en Red Bull is hier de afgelopen jaren niet erg competitief geweest. Als ze hier voor de zege kunnen vechten, kunnen ze dat overal."

"Dit biedt Max een kans om echt voor de wereldtitel te vechten, maar hij heeft nog ergens een zetje in de juiste richting nodig. Als George Russell of misschien Kimi Antonelli snel is, of de Ferrari's, dan kan dat hem helpen. Als de McLarens steeds tweede en derde worden, eindigen ze nog altijd voor Verstappen in het kampioenschap. Max heeft de snelheid, maar hij heeft nog iets extra's nodig."