Met nog vier raceweekenden te gaan maakt Max Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel De Nederlander was al bijna afgeschreven, maar lijkt het tegendeel te bewijzen. Oud-coureur Jolyon Palmer is erg gecharmeerd van Verstappen en denkt dat als de Nederlander dit wereldkampioenschap wint, het de beste prestatie uit zijn leven is.

In de F1 Nation-podcast vertelt Jolyon Palmer over de kwaliteiten van de Nederlander en de reden waarom Verstappen dit seizoen vijfvoudig wereldkampioen kan worden. Het verschil met kampioenschapsleider Lando Norris is momenteel 36 punten.

'Verstappen maakt een grote kans'

Volgens Palmer kan Verstappen wonderen verrichten in Brazilië: "Als iedereen een perfecte ronde rijdt, zou je denken dat McLaren wellicht een klein voordeel heeft. Het is echt moeilijk te zeggen. Het is een kort rondje; er is slechts één uur vrije training. Je kunt het eerder vergelijken met Austin, waar Verstappen de sprintkwalificatie won en op pole position stond voor de race."

"Het gaat heel spannend worden tussen Verstappen en McLaren. De puntenkloof tussen Max Verstappen en Oscar Piastri is steeds kleiner geworden. Toch is het moeilijk om een raceweekend aan te wijzen waarin Red Bull met zekerheid de snelste auto had", vertelt Palmer in de podcast.

Op welke circuits was Red Bull beter?

Als Palmer wordt gevraagd waar Red Bull beter was, is hij duidelijk: "Monza zou het dichtst in de buurt komen. In Singapore versloeg Max de McLarens, maar de McLarens waren sneller. Dat kon je zien in de race. In Bakoe was het moeilijk te bepalen. Oscar crashte en Lando Norris zat vast in het verkeer. Het is lastig om Austin als voorbeeld te nemen voor Brazilië; Mexico is als circuit een outlier door de hoogte. Brazilië kent ook wel wat hoogteverschil. Op papier zou je zeggen dat de performance in het voordeel van McLaren is, maar het wordt spannend."

Verstappen maakt McLaren bang

Palmer denkt dat McLaren bang is voor Verstappen. De Nederlander kan het 'perfecte seizoen' van McLaren zo afpakken: "Het zou zijn grootste prestatie ooit zijn als hij dit WK nog wint. De McLarens weten dat als hij nog één of twee keer kan winnen vóór de laatste Grand Prix, hij dan het type coureur is dat die vorm gewoon kan doortrekken."

"Zelfs in Mexico werd hij bijna tweede: dat was ongelooflijk. Dat speelt in zijn voordeel: de mentaliteit van Max Verstappen is eng voor de McLarens", sluit Palmer af. De Nederlander verkeert in uitstekende vorm en kan daarom zomaar de Grand Prix van Brazilië winnen.