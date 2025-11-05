user icon
Verstappen maakt indruk met titeljacht: "Beste prestatie uit zijn leven"

Verstappen maakt indruk met titeljacht: "Beste prestatie uit zijn leven"
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 08:11
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Met nog vier raceweekenden te gaan maakt Max Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel De Nederlander was al bijna afgeschreven, maar lijkt het tegendeel te bewijzen. Oud-coureur Jolyon Palmer is erg gecharmeerd van Verstappen en denkt dat als de Nederlander dit wereldkampioenschap wint, het de beste prestatie uit zijn leven is. 

In de F1 Nation-podcast vertelt Jolyon Palmer over de kwaliteiten van de Nederlander en de reden waarom Verstappen dit seizoen vijfvoudig wereldkampioen kan worden. Het verschil met kampioenschapsleider Lando Norris is momenteel 36 punten. 

'Verstappen maakt een grote kans'

Volgens Palmer kan Verstappen wonderen verrichten in Brazilië: "Als iedereen een perfecte ronde rijdt, zou je denken dat McLaren wellicht een klein voordeel heeft. Het is echt moeilijk te zeggen. Het is een kort rondje; er is slechts één uur vrije training. Je kunt het eerder vergelijken met Austin, waar Verstappen de sprintkwalificatie won en op pole position stond voor de race."

"Het gaat heel spannend worden tussen Verstappen en McLaren. De puntenkloof tussen Max Verstappen en Oscar Piastri is steeds kleiner geworden. Toch is het moeilijk om een raceweekend aan te wijzen waarin Red Bull met zekerheid de snelste auto had", vertelt Palmer in de podcast. 

Op welke circuits was Red Bull beter?

Als Palmer wordt gevraagd waar Red Bull beter was, is hij duidelijk: "Monza zou het dichtst in de buurt komen. In Singapore versloeg Max de McLarens, maar de McLarens waren sneller. Dat kon je zien in de race. In Bakoe was het moeilijk te bepalen. Oscar crashte en Lando Norris zat vast in het verkeer. Het is lastig om Austin als voorbeeld te nemen voor Brazilië; Mexico is als circuit een outlier door de hoogte. Brazilië kent ook wel wat hoogteverschil. Op papier zou je zeggen dat de performance in het voordeel van McLaren is, maar het wordt spannend."

Verstappen maakt McLaren bang

Palmer denkt dat McLaren bang is voor Verstappen. De Nederlander kan het 'perfecte seizoen' van McLaren zo afpakken: "Het zou zijn grootste prestatie ooit zijn als hij dit WK nog wint. De McLarens weten dat als hij nog één of twee keer kan winnen vóór de laatste Grand Prix, hij dan het type coureur is dat die vorm gewoon kan doortrekken."

"Zelfs in Mexico werd hij bijna tweede: dat was ongelooflijk. Dat speelt in zijn voordeel: de mentaliteit van Max Verstappen is eng voor de McLarens", sluit Palmer af. De Nederlander verkeert in uitstekende vorm en kan daarom zomaar de Grand Prix van Brazilië winnen.

Flying Dutchman

Posts: 2.817

Beste prestatie van Verstappen was waarschijnlijk toch 2021 en dan met name onder druk in Abu Dhabi.

  • 1
  • 5 nov 2025 - 09:45
    • Robin

      Posts: 2.895

      Je was met net voor….
      Met afstand een grotere prestatie , dat hele seizoen trouwens.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 11:51
    • schwantz34

      Posts: 41.236

      Nou, als Max dit huzarenstukje weet te voltooien en alsnog de titel weet te pakken is het imo nycks meer of minder dan het 8e wereldwonder!

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 13:02
    • snailer

      Posts: 30.613

      Voor mij is dat niet zijn absoluut beste prestatie.

      Geef Verstappen een flink bandenvoordeel bij een herstart en hij is er voorbij. Dat doet hij zelfs met een iets minder groot verschil. Zie Cota ik dacht 2019. Daar had hij 11 rondes jongere banden. Banggg

      En om op Cota terug te komen.

      Er zijn verschillende momenten die echt geweldig waren.

      Maar twee springen bij mij altijd direct naar boven in mijn hoofd. Waarschijnlijk ook omdat niemand het er over heeft.

      De eerste:
      Cota 2015.
      Nee. Geen overwinning. Zelfs geen podium. Maar het manneke net uit de race luiers begint gewoon in een middenmoot auto te knokken met de top teams. Het is dat het droog werd, want dan zou hij wel podium hebben gehaald.

      De tweede:
      Zandvoort 2013. De eerste stint op inters. Heb niemand de teamgenoot zien oprollen met gemiddeld 3 seconde per ronde sneller. Zonder enig bandenvoordeel. HIj reed in verkeer 14 seconde dicht in 4 rondes.
      Ook niet specifiek de overwinning, hoewel de stint wel leidde tot een vrij eenvoudige overwinning. Noem het maar vrij eenvoudig in zulke wisselende omstandigheden.

      Tot slot niets met race craft te maken. Maar wel zijn mentale gesteldheid.
      Baku 2013. Ja. De race die Verstappen van teamgenoot Perez verloor. DIe had wat geluk met de safety car. Verstappen kwam er achte ren kon alleen op ca 3 seconde voglen. Inhalen was er niet bij verder. Wat doet Verstappen terwijl hij op een stratencircuit rijdt? 360 km/uur. Hij gaat experimenteren met de rijder tools.
      Moet je voorstellen. Paar weken later bij een inteview Verstappen:
      Baku was zeer belangrijk voor me. Misschien wel de belangrijkste race van 2013 (tot dan toe) Ik heb daar zoveel geleerd van de RB auto. Het was te laat in de race voor me om nog Sergio aan te vallen. Maar ik heb hier voor de rest vna het seizoen zoveel voordeel van gehad.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 13:04

