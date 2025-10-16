'Meedogenloze Verstappen vormt een bedreiging voor McLaren'

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Austin verder met zijn jacht op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen wil zelf niet aan de titel denken, maar veel kenners stellen dat het mogelijk is. Volgens Jolyon Palmer zal Verstappen een bedreiging blijven.

Lange tijd leek het er niet op dat Verstappen dit jaar zijn vijfde wereldtitel kon pakken. De Nederlander worstelde met zijn Red Bull, en zag zijn achterstand op McLaren-coureurs Piastri en Norris groeien. Na de zomerstop lijkt Red Bull echter herboren, en wist Verstappen al twee races te winnen. In de overige twee races kwam hij als tweede over de streep, terwijl ze bij McLaren pech hadden en foutjes maakten.

'Max blijft een bedreiging'

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer verwacht veel van Verstappen. In de F1 Nation Podcast geeft hij zijn mening: "Ik denk dat Max een bedreiging zal blijven. Kijk naar de manier waarop Red Bull zich in de afgelopen races heeft verbeterd. Vergeet ook Silverstone niet, dat qua karakter vrij vergelijkbaar is met Austin. In Austin zijn er meer langzame bochten, maar Max stond op pole in Silverstone met de getrimde Red Bull."

Meedogenloos

Palmer stelt dat Red Bull een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt, en dat die niet snel zal stoppen: "We moeten er nu van uitgaan dat Max en Red Bull er in de komende races constant bij zullen staan. Alleen omdat het Max is, toch? Je kunt hem gewoon niet uitsluiten. Hij weet de weekenden aan elkaar te knopen. Zijn polerondjes... Er is maar een kleine kans. Toch lukt het elke keer door het meedogenloze niveau van de coureur."

Is de titel realistisch?

De vraag die blijft liggen, is of Palmer gelooft in de titel van Verstappen: "Het is gewoon moeilijk voor te stellen dat het gaat gebeuren. Mocht er iets met Max gebeuren in één van de zes Grands Prix, dan is het direct voorbij. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij constant zal domineren."