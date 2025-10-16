user icon
icon

'Meedogenloze Verstappen vormt een bedreiging voor McLaren'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Meedogenloze Verstappen vormt een bedreiging voor McLaren'
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 08:11
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Austin verder met zijn jacht op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen wil zelf niet aan de titel denken, maar veel kenners stellen dat het mogelijk is. Volgens Jolyon Palmer zal Verstappen een bedreiging blijven.

Lange tijd leek het er niet op dat Verstappen dit jaar zijn vijfde wereldtitel kon pakken. De Nederlander worstelde met zijn Red Bull, en zag zijn achterstand op McLaren-coureurs Piastri en Norris groeien. Na de zomerstop lijkt Red Bull echter herboren, en wist Verstappen al twee races te winnen. In de overige twee races kwam hij als tweede over de streep, terwijl ze bij McLaren pech hadden en foutjes maakten.

Meer over McLaren Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt

'Max blijft een bedreiging'

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer verwacht veel van Verstappen. In de F1 Nation Podcast geeft hij zijn mening: "Ik denk dat Max een bedreiging zal blijven. Kijk naar de manier waarop Red Bull zich in de afgelopen races heeft verbeterd. Vergeet ook Silverstone niet, dat qua karakter vrij vergelijkbaar is met Austin. In Austin zijn er meer langzame bochten, maar Max stond op pole in Silverstone met de getrimde Red Bull."

Meedogenloos

Palmer stelt dat Red Bull een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt, en dat die niet snel zal stoppen: "We moeten er nu van uitgaan dat Max en Red Bull er in de komende races constant bij zullen staan. Alleen omdat het Max is, toch? Je kunt hem gewoon niet uitsluiten. Hij weet de weekenden aan elkaar te knopen. Zijn polerondjes... Er is maar een kleine kans. Toch lukt het elke keer door het meedogenloze niveau van de coureur."

Is de titel realistisch?

De vraag die blijft liggen, is of Palmer gelooft in de titel van Verstappen: "Het is gewoon moeilijk voor te stellen dat het gaat gebeuren. Mocht er iets met Max gebeuren in één van de zes Grands Prix, dan is het direct voorbij. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij constant zal domineren."

Paulie

Posts: 4.703

ik zie dat samen crashen eigenlijk wel gebeuren, dat Lando soms een rijdende snelkookpan is wisten we al, maar ook Piastri lijkt steeds meer druk te ervaren, koele-kikker-imago is beetje verdwenen. aankomende race 1e bocht zien we McLaren bodywork in het rond vliegen, mark my words

  • 1
  • 16 okt 2025 - 09:18
F1 Nieuws Max Verstappen Jolyon Palmer McLaren Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Mick34

    Posts: 1.256

    Als je de berichtgeving mag geloven staat Max al op match-point… Even relaxt allemaal! Hij heeft een kans, maar hij zal er ook wat geluk bij nodig moeten hebben.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 08:29
    • Freek-Willem

      Posts: 6.267

      Aan Max zal het niet liggen. Het zal of aan RBR liggen dat een circuit echt niet aansluit bij de updates maar vooral zal het liggen aan McLaren en aan Norris en Piastri. Ik zie die er nog wel een keer samen Afgaan. Norris moet echt voor Oscar finishen en die druk is mogelijk te groot en Oscar kan nog wel een gezamelijke crash hebben tov Max (en dus dat risico accepteren

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 08:41
    • snailer

      Posts: 30.207

      Verstappen is medogenloos. Daar moet toch iedereen het toch mee eens zijn dacht ik zo.
      En hij is inderdaad een 'gevaar'. Maar dan hooguit voor race overwinningen.

      De kans op de titel is nog steeds nihil. Zelf ben ik niet 1 van de rijders die ik 'samen crashen' gelooft.

      Inderdaad zal het niet aan Verstappen liggen. Wel aan de mogelijke motorstraf, dat McLaren niet plotseling een slechte auto is, dat er nog steeds geen echte aanwijzing is dat de bandendegradatie bij RBR is opgelost. En dat Norris en Piastri gewoon te goed zijn om zeperd na zeperd te krijgen. Ook nog eens van de 2 rijders.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 09:01
    • Paulie

      Posts: 4.703

      ik zie dat samen crashen eigenlijk wel gebeuren, dat Lando soms een rijdende snelkookpan is wisten we al, maar ook Piastri lijkt steeds meer druk te ervaren, koele-kikker-imago is beetje verdwenen. aankomende race 1e bocht zien we McLaren bodywork in het rond vliegen, mark my words

      • + 1
      • 16 okt 2025 - 09:18
  • Pietje Bell

    Posts: 31.485

    Max is uiteindelijk toch nog op tijd in Austin gearriveerd. Hij moet om 14:00u lokale tijd
    aanschuiven voor de PC samen met Lewis en Borteleto.

    Zijn nieuwe jet heeft er een stuk sneller over gedaan dan zijn oude.
    Vorige jaren 13 uur gevlogen waarvan een tussenstop in Bangor, Maine van een uur.
    Deze keer 11 uur gevlogen waarvan een late tussenstop in Dallas van een half uur.
    Al met al dus 1,5 uur korter in de lucht.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 09:06
  • Paulie

    Posts: 4.703

    Vormt Verstappen nou alwéér een bedreiging voor McLaren? Gisteren ook al, eergisteren ook.. nog heel even en ik begin te geloven dat Max morgen en overmorgen en de dagen daarna ook een bedreiging voor McLaren vormt, misschien komende race iets minder, misschien een nóg grotere bedreiging, wie zal het zeggen, ik niet, ik durf 'm niet aan, jeetjemineetje toch, JEETJEMI-FUCKING-NEETJE toch

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 09:13
  • shakedown

    Posts: 1.458

    Pff en aan het einde van het seizoen komt gegarandeerd het volgende bericht:

    Het seizoen was 2 races te kort voor Verstappen.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 09:24
  • Skoda F1

    Posts: 400

    Verstappen meedogenloos.. Norris kansloos.. Piastri hopeloos..

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 09:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.546

    Ik had gisteren gelijk.....nr. 58.
    Later vandaag nr. 59 en morgen dan toch nr. 60.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 09:40

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar