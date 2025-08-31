Tennislegende leerde Russell belangrijke les

George Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur staat vierde in het wereldkampioenschap, maar hij wil meer. Hij doet er alles aan om te groeien, en onthult welke les hij heeft geleerd van tennisicoon Novak Djokovic.

Russell is dit seizoen voor het eerst de kopman van het team van Mercedes. Door het vertrek van Lewis Hamilton moet hij de kar trekken, en presteert hij beter dan zijn debuterende teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Russell wist eerder dit jaar al de Grand Prix van Canada te winnen, en hij aast op de derde plaats van Max Verstappen in het wereldkampioenschap.

Djokovic maakt indruk op Russell

Russell gebruikt alle mogelijke lessen en adviezen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Hij luistert ook naar mensen van buiten de Formule 1, zo legt hij uit in de podcast Untapped: "Ik heb een heel erg goed gesprek gehad met tennisser Novak Djokovic over menselijke prestaties en wat hij momenteel doet, maar ook over wat hij deed toen hij twintig jaar oud was."

Welke lessen heeft Russell geleerd?

Russell haalt inspiratie uit zijn gesprek met het Servische tennisicoon. Hij past de lessen van Djokovic dan ook in de praktijk toe, zo wordt duidelijk als Russell verder gaat met zijn verhaal: "Hij vertelde me dat hij in zijn twintiger jaren het gevoel had dat hij gemakkelijker een dag in de sportschool kon overslaan, zonder dat dit invloed op hem zou hebben."

Djokovic bleef echter naar de sportschool gaan: "Hij is daar nu heel erg dankbaar voor. Hij denkt dat het werk dat hij in die jaren heeft verricht, hem nu in staat stelt om in zijn jaren als dertiger nog steeds op zo'n hoog niveau te kunnen spelen."

Russell is nog niet zover in zijn loopbaan, en hij hoopt nog jaren actief te blijven in de Formule 1. Hij heeft zijn aflopende contract bij Mercedes echter nog niet verlengd.