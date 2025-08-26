'Mercedes dacht dat Max Verstappen iemand wilde vermoorden'

Max Verstappen en Lewis Hamilton schreven in 2021 geschiedenis met een waanzinnig titelduel. Iemand die deze strijd van dichtbij meemaakte, is Bradley Scanes. De voormalig trainer van Max Verstappen doet een opmerkelijke onthulling over een bijzondere clash in deze titelstrijd.

Verstappen en Hamilton clashten in 2021 meerdere keren met elkaar op de baan. In Saoedi-Arabië bereikten ze een kookpunt toen ze elkaar raakten na een bizar moment. Verstappen kreeg de opdracht Hamilton erlangs te laten na een eerder moment. De Nederlander drukte vol op de rem, waardoor Hamilton tegen zijn wagen aanreed. Het was een bijzonder moment, en het zorgde voor een giftige situatie richting de seizoensfinale.

'Alsof hij iemand wilde vermoorden'

Bradley Scanes was ten tijde van het titelduel de trainer van Verstappen. In de High Performance Podcast kijkt Scanes terug op deze strijd: "Er waren natuurlijk drie rode vlaggen, en er waren ook drie momenten waarop Lewis en Max elkaar op de baan tegen waren gekomen."

"Hamilton won toen, en wij kwamen als tweede over de streep. Toen kwamen we na de race Angela Cullen, de performance coach van Lewis, tegen. We zijn nu hele goede vrienden, maar ik kan me nog goed herinneren dat ze toen heel duidelijk zei tegen Max dat het leek alsof hij iemand wilde vermoorden."

Bijzondere sfeer

Na deze race hing er een zeer opmerkelijke sfeer. De spanning was om te snijden, en Scanes gaat verder met zijn verhaal: "Daarna gingen we allebei een andere kamer in. Om je om te kleden, en dat soort zaken. Ik weet niet meer precies wie er derde werd in die race, maar die gast zat ook te denken van 'wat gebeurt hier'. Na die race was het echt van belang om alles weer rustig te krijgen."

Dat gebeurde niet, want het seizoen eindigde met vuurwerk. Verstappen pakte toen zijn eerste titel en is vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen.