'Mercedes dacht dat Max Verstappen iemand wilde vermoorden'

'Mercedes dacht dat Max Verstappen iemand wilde vermoorden'
  Gepubliceerd op 26 aug 2025 11:22
  comments 8
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Lewis Hamilton schreven in 2021 geschiedenis met een waanzinnig titelduel. Iemand die deze strijd van dichtbij meemaakte, is Bradley Scanes. De voormalig trainer van Max Verstappen doet een opmerkelijke onthulling over een bijzondere clash in deze titelstrijd.

Verstappen en Hamilton clashten in 2021 meerdere keren met elkaar op de baan. In Saoedi-Arabië bereikten ze een kookpunt toen ze elkaar raakten na een bizar moment. Verstappen kreeg de opdracht Hamilton erlangs te laten na een eerder moment. De Nederlander drukte vol op de rem, waardoor Hamilton tegen zijn wagen aanreed. Het was een bijzonder moment, en het zorgde voor een giftige situatie richting de seizoensfinale.

'Alsof hij iemand wilde vermoorden'

Bradley Scanes was ten tijde van het titelduel de trainer van Verstappen. In de High Performance Podcast kijkt Scanes terug op deze strijd: "Er waren natuurlijk drie rode vlaggen, en er waren ook drie momenten waarop Lewis en Max elkaar op de baan tegen waren gekomen."

"Hamilton won toen, en wij kwamen als tweede over de streep. Toen kwamen we na de race Angela Cullen, de performance coach van Lewis, tegen. We zijn nu hele goede vrienden, maar ik kan me nog goed herinneren dat ze toen heel duidelijk zei tegen Max dat het leek alsof hij iemand wilde vermoorden."

Bijzondere sfeer

Na deze race hing er een zeer opmerkelijke sfeer. De spanning was om te snijden, en Scanes gaat verder met zijn verhaal: "Daarna gingen we allebei een andere kamer in. Om je om te kleden, en dat soort zaken. Ik weet niet meer precies wie er derde werd in die race, maar die gast zat ook te denken van 'wat gebeurt hier'. Na die race was het echt van belang om alles weer rustig te krijgen."

Dat gebeurde niet, want het seizoen eindigde met vuurwerk. Verstappen pakte toen zijn eerste titel en is vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen.

schwantz34

Posts: 40.718

En toen Lewis Max er met 51G afroste op Silverstone zei Angela Cullen (in alle ongepaste feestvreugde) dat dat gewoon een race incident was zeker?

  • 8
  • 26 aug 2025 - 12:51
Reacties (8)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.167

    Max is a killer, but not a murderer.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 11:23
    • MWHT

      Posts: 5.542

      de GP van SA dat jaar was op zijn zachts gezegd nogal onfris, geen prettig schouwspel. Vond het allemaal niet fraai. ( nu even zonder te oordelen wie daar uiteindelijk het meest voor verantwoordelijk was!)

      • + 5
      • 26 aug 2025 - 11:47
    • MWHT

      Posts: 5.542

      Maar die kwalificatieronde van Verstappen op de zaterdag was overigens echt onvergetelijk. Ondanks de laatste bocht...

      Zo op en eigenlijk over het maximum, hoe Alonso en anderen ook keken, echt geweldig

      Gelukkig heeft ie ook zoiets in Monaco gedaan, ook een fenomenale pole-ronde, perfectie...

      • + 3
      • 26 aug 2025 - 12:39
  • van lotje,g

    Posts: 1.060

    Ze zijn in de war, dat was Silver Stone.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 12:29
  • schwantz34

    Posts: 40.718

    En toen Lewis Max er met 51G afroste op Silverstone zei Angela Cullen (in alle ongepaste feestvreugde) dat dat gewoon een race incident was zeker?

    • + 7
    • 26 aug 2025 - 12:51
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.847

      Nee was een grapje.

      • + 1
      • 26 aug 2025 - 13:00
    • Mrduplex

      Posts: 1.592

      Nee dat was met voorbedachte rade, dus die hoefde niks meer te zeggen…

      “That’s a DNF away. And he’s in the hunt again.” — Toto Wolff, 8 juli 2021.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 13:12
    • dutchiceman

      Posts: 5.416

      Nee ze wilden gewoon een leuke kerstkaart maken.

      • + 1
      • 26 aug 2025 - 13:30

