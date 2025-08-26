'Alpine probeerde Cadillac-deal van Perez en Bottas te kapen'

De kans is groot dat Valtteri Bottas en Sergio Perez binnenkort worden gepresenteerd als de nieuwe coureurs van Cadillac. Beide ervaren mannen staan nu nog aan de zijlijn, maar een comeback is aanstaande. Ze hadden echter meerdere mogelijkheden, want het team van Alpine zou hen hebben benaderd.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal leek zich eerst te focussen op één ervaren coureur en één jonge Amerikaan. Van dat plan zijn ze afgestapt, en met Bottas en Perez lijken ze twee ervaren rotten binnen te halen. Beide coureurs verloren eind 2024 hun zitje, maar ze zijn nog steeds heel populair. Daarnaast weten ze hoe ze een nieuwe auto moeten ontwikkelen, en komt hun ervaring van pas bij Cadillac.

Wat was Alpine van plan?

Het is de verwachting dat ze later deze maand worden gepresenteerd door Cadillac. Volgens ESPN was er ook een kans dat ze naar een ander team zouden gaan. Het medium stelt namelijk dat het team van Alpine op het allerlaatste moment heeft aangeklopt bij zowel Perez als Bottas. Ze werden gezien als mogelijke vervangers van Franco Colapinto, maar wezen de Franse renstal dus af.

Colapinto staat onder druk

Colapinto is sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola de teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. De verwachtingen waren hoog, maar de Argentijn heeft nog weinig mooie dingen kunnen laten zien. Hij heeft nog geen enkel puntje gepakt, en de kans is groot dat hij snel zal worden vervangen door Alpine.

Verhalen niet nieuw

Bottas en Perez werden eerder dit jaar al in verband gebracht met een, tijdelijke, overstap naar Alpine. Nu lijken ze zich echter te mogen gaan voorbereiden op een nieuw avontuur. Cadillac debuteert volgend jaar in de koningsklasse, en ze hebben in hun eerste jaar de beschikking over krachtbronnen van Ferrari. Over een aantal jaar wil General Motors met eigen krachtbronnen gaan rijden.