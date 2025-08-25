Piastri doet nieuwe onthulling over band met titelrivaal Norris

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zijn dit jaar niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook titelrivalen. De twee vechten samen om de zeges, en dat kan gaan eindigen in een zware strijd. Piastri maakt zich geen zorgen, en legt zijn band met Norris uit.

McLaren-coureurs Piastri en Norris staan momenteel op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het verschil is klein, en de kans is groot dat het gaat uitdraaien in een hels titelduel. Bij McLaren hebben ze er namelijk voor gekozen dat de coureurs vrij met elkaar mogen vechten. Dat betekent dat er geen interne favoriet is, en dat alles wordt beslist op de baan.

Is er interne spanning?

Piastri en Norris lijken het nu nog goed met elkaar te vinden. Piastri is er heel erg duidelijk over in een interview met F1.com: "Het is een interessante dynamiek, denk ik. Ik denk dat we allebei het gevoel hebben dat er geen echte spanning is. Nou ja, er is eigenlijk geen spanning. Ik denk dat we het heel erg goed met elkaar kunnen vinden."

"Op donderdag bouwen we samen wafeltorens en doen we rare dingen, maar zodra we de baan opgaan, dan begint de business en willen we allebei winnen en zoveel mogelijk punten pakken."

Geen strijd buiten de baan

De Australische McLaren-coureur stelt dat er wel een soort spanning is, maar niet dat ze elkaar in de haren willen vliegen: "Er zitten gewoon twee kanten aan, maar als er spanning is in de wil om elkaar te verslaan, dan blijft dat op de baan. Dat vind ik juist mooi. Het is een interessante dynamiek in hoe het kan veranderen en door blijft vloeien. We hebben het echter altijd goed met elkaar kunnen vinden, dus ik denk niet dat dit zal gaan veranderen."

Aankomend weekend krijgt de strijd een nieuw hoofdstuk, want dan gaat het seizoen verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.