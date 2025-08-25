user icon
icon

Piastri doet nieuwe onthulling over band met titelrivaal Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri doet nieuwe onthulling over band met titelrivaal Norris
  • Gepubliceerd op 25 aug 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris zijn dit jaar niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook titelrivalen. De twee vechten samen om de zeges, en dat kan gaan eindigen in een zware strijd. Piastri maakt zich geen zorgen, en legt zijn band met Norris uit.

McLaren-coureurs Piastri en Norris staan momenteel op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het verschil is klein, en de kans is groot dat het gaat uitdraaien in een hels titelduel. Bij McLaren hebben ze er namelijk voor gekozen dat de coureurs vrij met elkaar mogen vechten. Dat betekent dat er geen interne favoriet is, en dat alles wordt beslist op de baan.

Meer over Lando Norris Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

Dit gebeurt er als coureurs moeten niezen in de auto

24 aug
 Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

Lando Norris gespot in Nederland: opnames in hartje Amsterdam

12 aug

Is er interne spanning?

Piastri en Norris lijken het nu nog goed met elkaar te vinden. Piastri is er heel erg duidelijk over in een interview met F1.com: "Het is een interessante dynamiek, denk ik. Ik denk dat we allebei het gevoel hebben dat er geen echte spanning is. Nou ja, er is eigenlijk geen spanning. Ik denk dat we het heel erg goed met elkaar kunnen vinden."

"Op donderdag bouwen we samen wafeltorens en doen we rare dingen, maar zodra we de baan opgaan, dan begint de business en willen we allebei winnen en zoveel mogelijk punten pakken."

Geen strijd buiten de baan

De Australische McLaren-coureur stelt dat er wel een soort spanning is, maar niet dat ze elkaar in de haren willen vliegen: "Er zitten gewoon twee kanten aan, maar als er spanning is in de wil om elkaar te verslaan, dan blijft dat op de baan. Dat vind ik juist mooi. Het is een interessante dynamiek in hoe het kan veranderen en door blijft vloeien. We hebben het echter altijd goed met elkaar kunnen vinden, dus ik denk niet dat dit zal gaan veranderen."

Aankomend weekend krijgt de strijd een nieuw hoofdstuk, want dan gaat het seizoen verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. 

schwantz34

Posts: 40.713

Ik kannie wachten tot de bull volledig uit de hand loopt, en de papaya gekleurde wafels zo gaar als snot zijn.

  • 1
  • 25 aug 2025 - 20:49
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.382

    "Op donderdag bouwen we samen wafeltorens en doen we rare dingen."

    Zitten de papaya-boys een beetje met 'onze' hoogwaardige delicatesse - de stroopwafels - te prutsen?
    Vierendelen en kielhalen die gasten! For crying out loud!






    (niet echt natuurlijk)

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 18:43
  • mario

    Posts: 14.009

    Het kan heel snel verkeren, zoals we vaker hebben gezien bij teamgenoten en ook niet-teamgenoten, die eerst "vrienden" waren... Het zou natuurlijk wel mooi zijn als het goed kunnen blijven vinden met elkaar naast de baan... Zolang, wanneer de helmen op gaan, ze elkaar het leven zuur maken om de beste te zijn!

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 19:29
    • schwantz34

      Posts: 40.712

      Ik kannie wachten tot de bull volledig uit de hand loopt, en de papaya gekleurde wafels zo gaar als snot zijn.

      • + 1
      • 25 aug 2025 - 20:49

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.282
  • Podiums 38
  • Grand Prix 142
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar