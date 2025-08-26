Britse analist baalt van Hamilton: "Triest!"

Lewis Hamilton beleefde een rampzalige eerste seizoenshelft in dienst van Ferrari. Hij wist geen enkele keer op het podium te eindigen, en hij kwam in Hongarije niet eens in de top tien over de finish. Volgens Anthony Davidson is Hamilton dan ook één van de grootste tegenvallers van het jaar tot nu toe.

Met veel bombarie werd Hamilton begin dit jaar gepresenteerd door Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen werd in Maranello binnengehaald als een soort verlosser, maar hij kon de verwachtingen niet waar maken. Hij worstelde regelmatig met zijn auto, en had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc. Op een sprintzege in China na heeft Hamilton weinig laten zien.

Trieste situatie

De Britse oud-coureur en analist Anthony Davidson betitelt Hamilton als één van de grootste tegenvallers van de eerste seizoenshelft. Bij Formule 1 Magazine legt hij deze keuze uit: "Het doet me pijn hier de naam van Lewis te moeten noemen. Ongelooflijk eigenlijk dat ik dit ooit zou moeten zeggen in een analyse."

"Maar we hebben in Boedapest gehoord wat hij allemaal over zichzelf heeft gezegd. Het is triest als je een sportman met zo'n enorme staat van dienst aan zichzelf hoort twijfelen. Ook voor het team is dat een enorme zorg."

Kan Hamilton terugslaan?

Volgens Davidson gebeurt nu wat veel mensen hadden verwacht: "Je kunt het misschien een beetje vergelijken met de overstap van Valentino Rossi naar Ducati. Je kunt er wel een belangrijke les uit trekken: niets is vanzelfsprekend. Niemand is een superman, iedereen is kwetsbaar en breekbaar. Niets is eeuwig. Het kan dat het voor een coureur zo moeilijk is je aan te passen aan een nieuwe auto."

"Voor mij is Lewis sinds de nieuwe reglementen die in 2022 zijn ingevoerd nooit meer dezelfde geweest, hoewel ik de oude Lewis soms in de races terugzie. Hij heeft nooit meer dat natuurlijke gevoel, de totale controle in de auto gehad. Maar als hij blijft, zijn hoofd boven water houdt en zich opricht, dan kan het zijn dat hij volgend jaar met de nieuwe auto's weer meedoet. Ik hoop dat hij eruit komt."