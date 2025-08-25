user icon
Red Bull-talenten gewaarschuwd: "Verstappen eet je op en spuugt je uit"

Red Bull-talenten gewaarschuwd: "Verstappen eet je op en spuugt je uit"
  • Gepubliceerd op 25 aug 2025 07:36
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is ook dit jaar weer de absolute kopman van Red Bull Racing. De Nederlander is de grote puntenpakker van zijn team, en speelt met zijn teamgenoten. Anthony Davidson waarschuwt jonge Red Bull-coureurs, en stelt dat Verstappen zijn teamgenoten opeet en uitspuugt.

Verstappen hoopte dit jaar te kunnen vechten voor zijn vijfde wereldtitel. Halverwege het seizoen moet men echter concluderen dat een nieuwe titel er niet in lijkt te zitten, zijn achterstand op de McLarens is te groot. Toch wist Verstappen twee races te winnen in de eerste seizoenshelft, en speelde hij met zijn teamgenoten. Liam Lawson werd al na twee races aan de kant geschoven, terwijl zijn vervanger Yuki Tsunoda ook niet kan vechten met Verstappen.

Wat doet Verstappen met zijn teamgenoten?

Oud-coureur Anthony Davidson leeft mee met hen. Over Lawson is hij duidelijk bij Formule 1 Magazine: "Liam heeft bij Red Bull een behoorlijke tik gekregen begin dit jaar, toen hij al na twee races werd vervangen. Dat tweede stoeltje daar heeft al aan veel coureurs de kop gekost, Liam dus ook."

"Het is moedig om daar naartoe te gaan waar eigenlijk geen andere coureur durft te gaan. Je wordt namelijk eerst opgegeten en dan uitgespuugd door Max Verstappen."

'Max kan je loopbaan beëindigen'

Davidson heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de toekomstige teamgenoten van Verstappen. "Dat gebeurt er met iedereen, Max kan gewoon je loopbaan beëindigen. Dat is met Liam niet gebeurd, hij zit nu in het herstelproces. Het gevecht met zijn teamgenoot Isack Hadjar wordt gelijkwaardig, denk ik. Toen hij in het begin bij het B-team Racing Bulls, was hij echt een schaduw van zichzelf."

Davidson stelt dat Lawson steeds meer in vorm komt: "Het is goed om te zien dat de snelheid en het vertrouwen bij hem weer terugkeren."

Lawson was overigens niet de enige coureur die bij Red Bull sneuvelde naast Verstappen. Eerder gebeurde dit ook bij Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez.

snailer

Posts: 29.311

Ik geloof toch echt dat ik een heel andere periode Perez heb gezien.

En ik denk dat je volledig fout zit met de opzet bij Red Bull. In tegenstelling tot de Schumacher jaren bij Ferrari staat er bij Red Bull niet in het contract dat de andere rijder 2de rijder is. Verstappen verlangt dat ook hele... [Lees verder]

  • 10
  • 25 aug 2025 - 08:38
Reacties (6)

  • HermanInDeZon

    Posts: 92

    Dat heb je met een team dat rond één rijder gebouwd is natuurlijk ...

    Moet je ook geen jong talent naast zetten - dat loopt mis. Er is een reden waarom Perez jaren lang vrij goed gelopen is - die was oud genoeg om niet meer al te ambitieus te zijn en te beseffen dat hij nooit gelijk behandeld zou worden. Zie de Schumacher/Irvine-Barichello jaren.

    In die zin begrijp ik Red Bull ook niet helemaal dat ze maar blijven er jonge gasten tegenaan gooien - je weet toch op voorhand dat dat niets wordt?

    Ik ben er nog steeds van overtuigd dat een "absolute eerste rijder" team de meest efficiënte en beste manier is om het te doen, maar dan moet je wel een tweede rijder hebben met de juiste ambities

    • + 1
    • 25 aug 2025 - 08:07
    • snailer

      Posts: 29.311

      Ik geloof toch echt dat ik een heel andere periode Perez heb gezien.

      En ik denk dat je volledig fout zit met de opzet bij Red Bull. In tegenstelling tot de Schumacher jaren bij Ferrari staat er bij Red Bull niet in het contract dat de andere rijder 2de rijder is. Verstappen verlangt dat ook helemaal niet. Die rol wordt afgedwongen door prestaties.

      Heb het al eens eerder tegen je gezegd. Kijk 2023 terug. Dan zal je hebben kunnen zien dat Perez op kop liggend in de races waar hij op kop lag de voorkeursbehandeling kreeg. In Baku kreeg hij die terwijl hij tweede lag.
      Tot slot heeft Perez aan het begin van 2023 ongeveer het volgende gezegd: Deze auto is volledig gebouwd naar mijn wensen. Ik heb nu na twee jaar volledig mijn team om mij heen gebouwd. Het doel is kampioen te worden.

      Voor Irvine toen ter tijd naar Ferrari kwam probeerde men Coulthard te contracteren bij Ferrari. Echter weigerde hij te tekenen. Hij zou dan tekenen dat hij altijd Schumacher voor zou laten. En dat wilde hij niet. Hij onderkende volledig dat Schumacher een klasse beter was, maar hij wilde niet tekenen om op voorhand maar plaats te maken. Irving en Barichello vonde dat best.

      Perez heeft daar niet voor getekend. Hij wilde kampioen worden, allen bleek hij niet goed genoeg.

      Over de jonge rijders kan je discussiëren. Verstappen was 18 en veel te jong toen hij onvoorbereid naast Ricviardo werd gezet. Toen werd langzaam maar zeker de ervaren Ricciardo, toekomstig kampioen, stelselmatig door Verstappen gesloopt.
      Leclerc werd dacht na een jaar naast Vettel gezet. Vettel werd gesloopt.
      Piastri werd direct naast Norris gezet. Op het moment begint Piastri Norris aardig te slopen.

      Het grote verschil met die verschil is dat een sloper nu bij een jonge rijder wordt toegelaten.

      Daarbij. Wie moeten ze dan naast Verstappen zetten? Piastri? Durfde niet. Norris? Die durfde al niet in de junioren tijd terwijl hij een F1 zitje aangeboden kreeg door Marko. Ook later durfde hij niet. Sainz? Durfde niet en ging naar Williams. Leclerc zou niet willen. Die is met getrouwd met Ferrari. Russell? Die wil niemand hebben. Eigenlijk zelfs Mercedes niet.

      Er is gewoon niemand.

      Overigens is naast Verstappen gewoon Wache de issue. De auto is onbestuurbaar. Maak dat ding makkelijker te rijden en al die afgeknipte rijders zouden veel dichter op Verstappen zitten.

      Wat ze moeten doen is een vervanger zoeken voor Wache en dan Wache er uit kijken. En dan gewoon vertrouwen hebben en tonen voor die andere rijder. Ko 't het vanzelf goed.

      • + 10
      • 25 aug 2025 - 08:38
    • HermanInDeZon

      Posts: 92

      Let's agree to disagree.

      Ik vind het extreem naïef van je dat je denkt dat beide rijders bij Red Bull een gelijke behandeling krijgen.
      Ik zou het ook extreem dom vinden moest Red Bull beide rijders gelijkwaardig behandelen gezien het supertalent dat ze in huis hebben

      Dat het niet letterlijk in het contract staat wil ik aannemen en ik ga ook niet zeggen dat Verstappen actief bevoordeeld wordt tijdens races, maar het is wel degelijk voornamelijk Verstappen die de richting qua ontwikkeling aangeeft en Verstappen die alle nieuwe onderdelen eerst krijgt.
      By merit, maar het is wel zo.

      • + 1
      • 25 aug 2025 - 09:03
    • Arran

      Posts: 1.543

      Jij verward oorzaak en gevolg.

      Dat men Verstappen nu de voorkeur geeft, ondanks hij geen eerste rijder is zoals met Schumacher het geval was,is dit wel zo afgedwongen door Verstappen en de tegenvallende prestaties van de 2e rijders steeds.

      Jij gaat er vanuit dat het afgesproken is, althans zo doe jij het overkomen, maar de situatie 1e en 2e rijder bij RB, is puur door het gevolg van tegenvallende prestaties van de 2e rijder, niet omdat het contractueel is afgedwongen.

      Op moment de 2e rijder constant dicht op de tijden van Verstappen zit en zelfs hem voorbij rijdt, dan zal je zien er absoluut geen voorkeur mee is bij RB, zolang dat niet het geval is, moeten uit armoede alles zetten op Verstappen om iets van schade beperking te bewerkstelligen.

      • + 2
      • 25 aug 2025 - 10:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 92

      Red Bull midden 2025 is gebouwd rond Verstappen.
      Ik zeg niet dat het een aantal jaren geleden niet zo was, maar vandaag is het wél zo.
      Lees mijn post: "by merit". Elke voorkeursbehandeling die hij nu in praktijk krijgt is 100% verdiend

      En dat maakt het voor een tweede rijder niet gemakkelijk om in te stappen.

      Waarom? Omdat Verstappen de enige asset is die ze nog hebben - zeker nu de strijd Marko/Horner in het voordeel van Marko beslecht is.
      Geloof ik dat ze daar de juiste keuze hebben gemaakt? Persoonlijk niet, want als Verstappen in 2027 zou vertrekken heb ik werkelijk geen idee hoe ze die puinhoop gaan heropbouwen, maar goed.


      "Dat men Verstappen nu de voorkeur geeft, ondanks hij geen eerste rijder is zoals met Schumacher het geval was,is dit wel zo afgedwongen door Verstappen en de tegenvallende prestaties van de 2e rijders steeds."

      Dus jij denkt werkelijk dat er in de gesprekken tussen Red Bull & Verstappen zijn management [over 2026] geen enkele keer is vermeld dat het kamp Verstappen de verwachting heeft een "sturende rol" te spelen qua ontwikkeling?
      Sturender dan een eventuele teamgenoot?

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 11:17
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.249

    Het helpt ook om een CWC als een leuke bijkomstigheid te beschouwen. Er is maar 1 titel commercieel interessant genoeg als F1 je reclame-platform is. Eén auto in een bruikbare, doch extreme window krijgen, is dan voldoende. Anderzijds, het is ook wel Max' verdienste om in die situatie te zitten. Mijn kritiek op RBR staat los van het talent dat Max ontegensprekelijk is. Het komt erop neer dat RBR-Max een unieke combinatie is. Maar voor jonge snaken, ook een dodelijke dus.

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 10:54

