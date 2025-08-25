Red Bull-talenten gewaarschuwd: "Verstappen eet je op en spuugt je uit"

Max Verstappen is ook dit jaar weer de absolute kopman van Red Bull Racing. De Nederlander is de grote puntenpakker van zijn team, en speelt met zijn teamgenoten. Anthony Davidson waarschuwt jonge Red Bull-coureurs, en stelt dat Verstappen zijn teamgenoten opeet en uitspuugt.

Verstappen hoopte dit jaar te kunnen vechten voor zijn vijfde wereldtitel. Halverwege het seizoen moet men echter concluderen dat een nieuwe titel er niet in lijkt te zitten, zijn achterstand op de McLarens is te groot. Toch wist Verstappen twee races te winnen in de eerste seizoenshelft, en speelde hij met zijn teamgenoten. Liam Lawson werd al na twee races aan de kant geschoven, terwijl zijn vervanger Yuki Tsunoda ook niet kan vechten met Verstappen.

Wat doet Verstappen met zijn teamgenoten?

Oud-coureur Anthony Davidson leeft mee met hen. Over Lawson is hij duidelijk bij Formule 1 Magazine: "Liam heeft bij Red Bull een behoorlijke tik gekregen begin dit jaar, toen hij al na twee races werd vervangen. Dat tweede stoeltje daar heeft al aan veel coureurs de kop gekost, Liam dus ook."

"Het is moedig om daar naartoe te gaan waar eigenlijk geen andere coureur durft te gaan. Je wordt namelijk eerst opgegeten en dan uitgespuugd door Max Verstappen."

'Max kan je loopbaan beëindigen'

Davidson heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de toekomstige teamgenoten van Verstappen. "Dat gebeurt er met iedereen, Max kan gewoon je loopbaan beëindigen. Dat is met Liam niet gebeurd, hij zit nu in het herstelproces. Het gevecht met zijn teamgenoot Isack Hadjar wordt gelijkwaardig, denk ik. Toen hij in het begin bij het B-team Racing Bulls, was hij echt een schaduw van zichzelf."

Davidson stelt dat Lawson steeds meer in vorm komt: "Het is goed om te zien dat de snelheid en het vertrouwen bij hem weer terugkeren."

Lawson was overigens niet de enige coureur die bij Red Bull sneuvelde naast Verstappen. Eerder gebeurde dit ook bij Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez.