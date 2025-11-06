Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië verder met zijn jacht op de McLarens. Hij weet dat het niet makkelijk gaat worden, en hij kan zich geen uitvalbeurt veroorloven. Volgens Anthony Davidson moet Verstappen rekening houden met coureurs zoals George Russell.

Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri in de afgelopen weken flink weten te verkleinen. Hij won de Grands Prix in Monza, Bakoe en Austin, en wist op het laatstgenoemde circuit ook de sprintrace te winnen. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, waardoor hij op dit moment een achterstand heeft van slechts 36 WK-punten op kampioenschapsleider Norris.

Verstappen weet dat hij op de toppen van zijn kunnen moet presteren. Als hij uitvalt in Brazilië, dan is zijn jacht op de titel zo goed als voorbij. Verstappen kan zich dus geen foutje veroorloven, en zal dus ook op een andere manier de duels ingaan.

Niets te verliezen

Oud-coureur en huidig analist Anthony Davidson stelt dan ook dat Verstappen op moet letten. In gesprek met Sky Sports wijst hij naar de titelstrijd: "Je rijdt altijd anders als je vecht voor het kampioenschap. Je rijdt voorzichtiger en je bent constant bezig met wie er achter je rijdt. De jongens die niets te hebben verliezen, kunnen veel agressiever zijn. Je voelt je de prooi."

Kan Russell het Verstappen lastig maken?

Eén van de coureurs die niets te verliezen heeft, is George Russell. De Britse Mercedes-coureur zette in Austin al een agressieve actie in in de sprintrace bij Verstappen. Davidson ziet zijn landgenoot als een bedreiging voor Verstappen, en wijst naar Austin: "George wilde een overwinning, meer niet. Maar Max kan zich geen enkel contact veroorloven."

"Eén foutje of een duw van iemand die niet om de titel vecht, en hij doet niet meer mee. Voor rijders zoals George is het juist leuk om te racen tegen iemand die voorzichtig moet zijn. Je weet dat hij alles te verliezen heeft. Dus als je jouw auto ernaast zet, zal hij ruimte laten. Dat spelletje hoort bij de slotfase van het seizoen."