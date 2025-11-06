user icon
icon

Russell heeft niets te verliezen en kan titelkansen Verstappen verpesten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell heeft niets te verliezen en kan titelkansen Verstappen verpesten
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 11:22
  • comments 22
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië verder met zijn jacht op de McLarens. Hij weet dat het niet makkelijk gaat worden, en hij kan zich geen uitvalbeurt veroorloven. Volgens Anthony Davidson moet Verstappen rekening houden met coureurs zoals George Russell.

Verstappen heeft zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri in de afgelopen weken flink weten te verkleinen. Hij won de Grands Prix in Monza, Bakoe en Austin, en wist op het laatstgenoemde circuit ook de sprintrace te winnen. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, waardoor hij op dit moment een achterstand heeft van slechts 36 WK-punten op kampioenschapsleider Norris.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen weet dat hij op de toppen van zijn kunnen moet presteren. Als hij uitvalt in Brazilië, dan is zijn jacht op de titel zo goed als voorbij. Verstappen kan zich dus geen foutje veroorloven, en zal dus ook op een andere manier de duels ingaan.

Niets te verliezen

Oud-coureur en huidig analist Anthony Davidson stelt dan ook dat Verstappen op moet letten. In gesprek met Sky Sports wijst hij naar de titelstrijd: "Je rijdt altijd anders als je vecht voor het kampioenschap. Je rijdt voorzichtiger en je bent constant bezig met wie er achter je rijdt. De jongens die niets te hebben verliezen, kunnen veel agressiever zijn. Je voelt je de prooi."

Kan Russell het Verstappen lastig maken?

Eén van de coureurs die niets te verliezen heeft, is George Russell. De Britse Mercedes-coureur zette in Austin al een agressieve actie in in de sprintrace bij Verstappen. Davidson ziet zijn landgenoot als een bedreiging voor Verstappen, en wijst naar Austin: "George wilde een overwinning, meer niet. Maar Max kan zich geen enkel contact veroorloven."

"Eén foutje of een duw van iemand die niet om de titel vecht, en hij doet niet meer mee. Voor rijders zoals George is het juist leuk om te racen tegen iemand die voorzichtig moet zijn. Je weet dat hij alles te verliezen heeft. Dus als je jouw auto ernaast zet, zal hij ruimte laten. Dat spelletje hoort bij de slotfase van het seizoen."

Rimmer

Posts: 12.961

Russell weet prima hoe Max denkt en doet.
Nu iets doms doen zal Max niet vergeten.
Als Russell dan volgend jaar wel voor de titel strijdt dan komt vroeg of laat de rekening van Max. Dat weet ook Russell. Ik ben er niet heel bang voor. Sterker nog, we zien elk seizoen opnieuw dat op het moment da... [Lees verder]

  • 15
  • 6 nov 2025 - 12:01
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Anthony Davidson Mercedes Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.719

    Stel, stel dat vriend Max van de baan rost.....dan krijgt vriend 'n staande ovatie op dat Britse eiland.
    Ik zou het doen, al was het alleen maar om de meute hier te sarren..

    • + 14
    • 6 nov 2025 - 11:30
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 487

      Je vergeet twee woorden: kinderlijk dom sarren. Jou niet altijd onbekend...

      • + 14
      • 6 nov 2025 - 12:06
    • NicoS

      Posts: 19.593

      Hij kan ook Norris of Piastri, of beter allebei van de baan rossen….;)

      • + 8
      • 6 nov 2025 - 12:11
    • Larry Perkins

      Posts: 61.269

      "Russell heeft niets te verliezen."
      Oh ja, is dat zo...

      Als Max zijn geduld gaat verliezen.
      Zal 'vriend' minimaal zijn ballen verliezen...

      • + 9
      • 6 nov 2025 - 12:12
    • schwantz34

      Posts: 41.254

      @Ouw Jos heeft zijn knuppel meegenomen naar Brazilië, dus als ik matennaaier Sjors was zou ik wel 2 keer nadenken mocht hij van plan zijn om Max van de baan te rossen...

      • + 6
      • 6 nov 2025 - 12:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.719

      Ik denk dat ik Glasvezelcoureur zijn meisje weleens heb staan te palen waar hij zelf bijstond en er nog steeds niet overheen is geraakt....hij moet iedere keer reageren op 'n bericht van mij.
      Soort van stalker zeg maar...

      • + 9
      • 6 nov 2025 - 14:07
    • gewoonliefhebber

      Posts: 6

      Ja laat het hem doen. En als Sjors dan volgend jaar de kans heeft op het WK weet ik zeker dat het niet gaat redden. Vraag maar aan Checco hoe max over bepaalde zaken denkt.

      • + 3
      • 6 nov 2025 - 14:19
    • OfficialPradero

      Posts: 1.453

      "Russell heeft niets te verliezen."
      Oh ja, is dat zo...

      Als Max zijn geduld gaat verliezen.
      Zal 'vriend' minimaal zijn ballen verliezen...


      Dan kan "hij" net als Ocon, een pussy zijn.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 15:58
  • misstappen

    Posts: 3.374

    Russell zie ik het wel doen, wel uit onkunde.

    • + 8
    • 6 nov 2025 - 11:32
  • shakedown

    Posts: 1.490

    Nee, Russell wil zich absoluut niet met mengen in een titel gevecht. uit onkunde of niet. Geen enkele coureur wil dat op zijn kerfstok hebben.

    Ik weet 100% zeker dan Mercedes liever Verstappen als kampioen ziet dan Norris of Piastri. (gezien de liefdeverklaringen van Wolff de laatste tijd)

    Constructeur kampioenschap, daar wordt de motor leverancier bij genoemd. Rijders kampioenschap niet. Dat is alleen McLaren. en in het kader van spanning en kijkcijfers wil Mercedes ook dat dit zo lang mogelijk duurt. tot de laatste race het liefste. Het gevecht Verstappen/Hamilton heeft de F1 geen windeieren gelegd.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 11:58
  • Rimmer

    Posts: 12.961

    Russell weet prima hoe Max denkt en doet.
    Nu iets doms doen zal Max niet vergeten.
    Als Russell dan volgend jaar wel voor de titel strijdt dan komt vroeg of laat de rekening van Max. Dat weet ook Russell. Ik ben er niet heel bang voor. Sterker nog, we zien elk seizoen opnieuw dat op het moment dat iemand voor de titel rijdt de anderen coureurs daar toch wel rekening mee houden. Niemand wil opzettelijk een race van de ander verpesten als er zoveel op het spel staat. Dus vaak zien we het omgekeerde en bemoeit de rest zich niet teveel met de strijdende partijen. Ook Russell is zo. Het is wat anders als je de race kan winnen maar dat is toch prima? Iedereen rijdt om te winnen dus ik verwacht niet dat mensen aan de kant gaan als ze kunnen winnen. Maar dat is iets anders dan eraf rammen.

    • + 15
    • 6 nov 2025 - 12:01
    • Freek-Willem

      Posts: 6.389

      De enige die ik daar niet rekening mee zie houden is Max (zolang het ergens om gaat voor hem). Dat zag je in 2016 met Rosberg en Hamilton, daar interesseerde Max het ook niet.

      • + 2
      • 6 nov 2025 - 12:42
  • Knalpijp

    Posts: 2.170

    Russell doet niets, dat heeft Toto hem wel duidelijk gemaakt.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 12:16
  • Larry Perkins

    Posts: 61.269

    Max zal zich niet zoveel zorgen maken over George, als Nico deed over Max...

    Nico Rosberg's reaction on Max Verstappen after winning the Championship!
    (2,19 minuten)

    https://youtu.be/GZGQFb-SU_g

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 12:32
    • Larry Perkins

      Posts: 61.269

      Dat wou Rosberg nooit meer meemaken en daarom is hij meteen met de F1 gestopt...

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 12:32
  • Pietje Bell

    Posts: 31.773

    De coureurs komen een voor een het circuit op voor de mediadag.
    Ook Vettel is aanwezig. Hier een aantal foto's van Vettel en prins William
    gisteravond in Rio de Janeiro:

    x.com/sebvettel5in(...)1986257098532135349

    pbs.twimg.com/medi(...)R0Xa?format=jpg&;name=large

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 13:45
    • Pietje Bell

      Posts: 31.773

      Ook Kelly's (jeugd) vriendin Alexandra Benenti was daar aanwezig met haar
      schoenen magnaat, de miljardair Alexandre Birman. Zijn schoenen zijn over de hele wereld te koop.
      Aangezien Kelly zo begaan is met het milieu zal het me niets verbazen dat ze daar gisteravond ook aanwezig was. Ze post echter alles altijd 1 of 2 dagen later.

      imgur.com/IhohMcm

      imgur.com/JuDzFBw

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 15:45
  • John6

    Posts: 11.242

    Max houd nergens rekening mee, die gaat er altijd vol voor.

    • + 3
    • 6 nov 2025 - 14:01
  • Pietje Bell

    Posts: 31.773

    De nieuwste weersvoorspelling van Rodolfo, de weerman uit Sao Paulo.

    x.com/Rodolfoar07/status/1986386152585368014

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 14:18
    • Krombacher

      Posts: 1.032

      Hmm, de regen op de kaarten is verdwenen voor komend weekend. Kunnen we de race een weekje later laten plaatsvinden? Dan staat er wel regen gepland.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 16:09
  • Pleen

    Posts: 718

    Als ik Russell was zou ik kamikaze acties tegen Max beter achterwege laten. Max zou zeggen "staat genoteerd!"

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 14:28

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar