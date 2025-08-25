user icon
McLaren roept zichzelf uit tot topfavoriet voor Zandvoort
  Gepubliceerd op 25 aug 2025 09:26
  comments 6
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren begint vol goede moed aan de tweede helft van het Formule 1-seizoen. In Zandvoort willen ze er direct staan, en ze barsten van het zelfvertrouwen. Teambaas Andrea Stella stelt dat dit een circuit is dat in het voordeel van McLaren kan zijn.

In Zandvoort zullen de tribunes en de duinen aankomend weekend weer oranje kleuren. Dit is niet voor McLaren, maar voor thuisrijder Max Verstappen. De Red Bull-coureur lijkt echter geen kans te hebben op de zege, in de voorgaande races was McLaren veel sterker. Voor de zomerstop speelden ze met de concurrentie in Hongarije en kwamen Lando Norris en Oscar Piastri als eerste en tweede over de streep.

Veel updates

Bij McLaren zijn ze blij met de successen, maar ze leunen nog niet achterover. Teambaas Andrea Stella klinkt strijdbaar in gesprek met de internationale media: "In de recente races hebben we de auto tijdens vrijwel elk weekend met een aantal onderdelen geüpgraded. Ik denk dat we op de Hungaroring, ondanks het resultaat in Q3, eigenlijk hebben bewezen dat de auto weer sneller is."

Wat kan McLaren doen in Nederland?

McLaren heeft er zin in om weer aan de bak te gaan in Zandvoort. Op het Nederlandse circuit gaan ze jagen op succes, en volgens Stella is dat ook een logisch doel: "Ik denk dat we een aantal circuits hebben die weer in ons voordeel zullen zijn, zoals in Zandvoort."

"We hebben ook specifiek werk verricht voor sommige andere circuits, zoals Monza of Las Vegas, waar we vorig jaar niet per se dominant waren. We kijken zeker uit naar het tweede deel van het seizoen en we verwachten competitief te zijn."

Trotse lijstaanvoerder

McLaren gaat de tweede seizoenshelft in als de trotse lijstaanvoerder in beide kampioenschappen. Piastri en Norris bezitten de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap, terwijl McLaren met een enorme voorsprong het constructeurskampioenschap aanvoert.

jd2000

Posts: 7.256

Kijk zo hoort het. Helaas zijn ze favoriet. Maar dit mag ik wel. Niks downplayen, je bent de beste en je komt daar voor uit.

  • 1
  • 25 aug 2025 - 09:54
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Nederland 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.256

    Kijk zo hoort het. Helaas zijn ze favoriet. Maar dit mag ik wel. Niks downplayen, je bent de beste en je komt daar voor uit.

    • + 1
    • 25 aug 2025 - 09:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.155

    De McLaren's zijn mss favoriet, maar Max kan voor het thuispubliek mss nog iets uit de hoge hoed toveren....het blijft immers niet droog volgens de verwachtingen.

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 09:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.155

      Niet onbelangrijk, men mag niet racen met hoge hoed.....wel met helm.

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 09:56
    • Damon Hill

      Posts: 19.225

      @Ouw,
      Het probleem is alleen dat deze Red Bull echt dramatisch is in de regen, en je een hoed van 6 meter nodig hebt om er iets moois uit te toveren.
      Het enige waar je op kan hopen is dat bijvoorbeeld Piastri hem even goed in het achterwerk van Norris boort.

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 10:08
    • HermanInDeZon

      Posts: 91

      @Damon als ze deze keer als eens niet met een low-downforce setup gaan rijden in de regen zal dat heus wel meevallen hoor

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 10:54
  • snailer

    Posts: 29.310

    Afgaand op de header:

    Kijk. Zo kan het ook. Zelfvertrouwen.

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 10:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

