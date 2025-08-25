McLaren roept zichzelf uit tot topfavoriet voor Zandvoort

Het team van McLaren begint vol goede moed aan de tweede helft van het Formule 1-seizoen. In Zandvoort willen ze er direct staan, en ze barsten van het zelfvertrouwen. Teambaas Andrea Stella stelt dat dit een circuit is dat in het voordeel van McLaren kan zijn.

In Zandvoort zullen de tribunes en de duinen aankomend weekend weer oranje kleuren. Dit is niet voor McLaren, maar voor thuisrijder Max Verstappen. De Red Bull-coureur lijkt echter geen kans te hebben op de zege, in de voorgaande races was McLaren veel sterker. Voor de zomerstop speelden ze met de concurrentie in Hongarije en kwamen Lando Norris en Oscar Piastri als eerste en tweede over de streep.

Veel updates

Bij McLaren zijn ze blij met de successen, maar ze leunen nog niet achterover. Teambaas Andrea Stella klinkt strijdbaar in gesprek met de internationale media: "In de recente races hebben we de auto tijdens vrijwel elk weekend met een aantal onderdelen geüpgraded. Ik denk dat we op de Hungaroring, ondanks het resultaat in Q3, eigenlijk hebben bewezen dat de auto weer sneller is."

Wat kan McLaren doen in Nederland?

McLaren heeft er zin in om weer aan de bak te gaan in Zandvoort. Op het Nederlandse circuit gaan ze jagen op succes, en volgens Stella is dat ook een logisch doel: "Ik denk dat we een aantal circuits hebben die weer in ons voordeel zullen zijn, zoals in Zandvoort."

"We hebben ook specifiek werk verricht voor sommige andere circuits, zoals Monza of Las Vegas, waar we vorig jaar niet per se dominant waren. We kijken zeker uit naar het tweede deel van het seizoen en we verwachten competitief te zijn."

Trotse lijstaanvoerder

McLaren gaat de tweede seizoenshelft in als de trotse lijstaanvoerder in beide kampioenschappen. Piastri en Norris bezitten de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap, terwijl McLaren met een enorme voorsprong het constructeurskampioenschap aanvoert.