Zware interne McLaren-strijd verwacht: "Dit gaat heel interessant worden"

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris lijken dit jaar te gaan vechten om de wereldtitel. Ze hebben een enorme voorsprong op de concurrentie, en ze mogen vrij vechten met elkaar. Volgens Riccardo Patrese gaat dit voor een interessante strijd zorgen.
Het team van McLaren was in de eerste seizoenshelft een klasse apart in de Formule 1. Hun wagen is veel sneller dan de rest, en ze moesten het vooral opnemen tegen Max Verstappen. In de laatste races voor de seizoenshelft werd steeds duidelijker dat Verstappen de papajakleurige bolides niet kon bijhouden. Norris en Piastri gingen verder met winnen, en ze voeren het kampioenschap aan.
Interessante titelstrijd
De twee zijn niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars rivalen. Het zorgde voor een aantal flinke duels, en volgens oud-coureur Riccardo Patrese komen er nog meer gevechten aan. Bij Mega Casino List legt hij het uit: "De McLaren-coureurs zullen racen, en dat is een goede zaak, want we zijn in ieder geval geïnteresseerd in hoe het kampioenschap verloopt. We hebben dit duel tussen de twee, en dat is interessant."
"Het is moeilijk te zeggen, Piastri of Norris, maar het feit dat ze geen voorkeurspositie in hun team hebben, betekent in ieder geval dat ze een duel zullen hebben. Dat zal de tweede seizoenshelft heel erg interessant gaan maken."
Wie is de titelfavoriet?
Patrese kijkt reikhalzend uit naar het duel. De oud-coureur kijkt vooruit op de strijd: "Piastri lijkt soms iets sterker te zijn dan Lando. Maar Lando heeft wel bewezen dat hij op zijn beste dag onverslaanbaar kan zijn. Het wordt interessant om te zien wie wereldkampioen wordt."
"Lando leek aan het begin van het seizoen iets zwakker te zijn, maar hij wordt nu steeds sterker. Hij heeft drie van de laatste vier races gewonnen. Ik zou willen dat hij over het algemeen wat gelukkiger was, want hij ziet er altijd verdrietig uit. Zelfs als hij wint, kan hij amper glimlachen."
Ik gun Norris de titel, maar vrees dat die naar Piastri gaat...
Het zelfde, maar dan precies andersom.
Mij interesseert het geen ene flipperkast. Vond 2016 ook niet spannend. Laatste keer dat twee teamgenoten het uitvochten.
Mooiste kampioenschappen zijn altijd geweest man tegen man uit verschillende teams.
Overigens vind ik eigenlijk nooit kampioenschappen spannend. Tot je zo'n jaar hebt als in 2021. Was voor zover ik kan nagaan de eerste keer dat ik iets van 'spanning' volede een aantal races voor het eind. Hoewel ik had gedacht dat Hamilton het kampioenschap vrij eenvoudig zou gaan winnen omdat de Mercedes toen enorm dominant was. En uiteraard droeg Hamilton daar aan bij. Moet ik zeggen, want anders gaat men weer los hier.
Heb gemerkt dat ik geen fan ben van zowel Norris als Piastri.
Dat gezegd hebbend. McLaren verdient absoluut de twee kampioenschappen, hoewel ik de twee niet de besten vind van het veld. Maar zo werkt dat. De beste combinatie wordt kampioen. EN 9 van de 10 keer is de beste auto onderdeel van de beste combinatie.