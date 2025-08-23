Trotse Verstappen deelt bijzondere foto van dochter Lily

De vakantie zit er bijna op voor de Formule 1-coureurs. Volgende week moeten ze zich melden op het circuit van Zandvoort, maar nu kunnen ze nog even genieten. Dat geldt ook voor Max Verstappen, die een zeldzame foto deelt met zijn pasgeboren dochter Lily.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft in de Formule 1 achter de rug. De Red Bull-coureur heeft een grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, en wist slechts twee races te winnen. Na de teleurstellende Hongaarse Grand Prix pakte hij zijn koffers en voegde hij zich bij zijn gezin op vakantie te vieren.

In de afgelopen weken doken er meerdere beelden op van de vakantievierende Verstappen. Er was onder meer te zien hoe hij genoot met familie en hoe hij zelfs met een golfkarretje de strijd aanging met zijn vrienden. Verstappen deelt het liefst zo min mogelijk van zijn privéleven, maar laat vandaag toch iets zien van zijn vakantie.

Vakantiekiekjes

Verstappen deelde vanochtend namelijk een drietal vakantiekiekjes op sociale media. Te zien is hoe hij in het water ligt met zijn vriendin Kelly Piquet en hoe hij samen met haar en zijn stiefdochter op een waterscooter zit. De derde foto is opvallender, want daarop is te zien hoe Verstappen op zijn boot staat met zijn pasgeboren dochter Lily in zijn armen.

Bijzondere foto

Verstappen en Piquet verwelkomden hun eerste kind begin dit jaar. Dochter Lily werd vooral uit de schijnwerpers gehouden en Verstappen deelde weinig beelden met zijn kind. Hij liet meermaals weten enorm trots te zijn, en deelt nu dus voor het eerst een foto van hem samen met zijn kind. De foto's kunnen rekenen op mooie reacties van zijn fans, die massaal reageren op zijn posts op zijn sociale kanalen. Over een week zal hij weer in het middelpunt van de aandacht staan, als hij zijn thuisrace rijdt in Zandvoort.