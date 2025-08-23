user icon
icon

Trotse Verstappen deelt bijzondere foto van dochter Lily

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Trotse Verstappen deelt bijzondere foto van dochter Lily
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 16:55
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

De vakantie zit er bijna op voor de Formule 1-coureurs. Volgende week moeten ze zich melden op het circuit van Zandvoort, maar nu kunnen ze nog even genieten. Dat geldt ook voor Max Verstappen, die een zeldzame foto deelt met zijn pasgeboren dochter Lily.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft in de Formule 1 achter de rug. De Red Bull-coureur heeft een grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, en wist slechts twee races te winnen. Na de teleurstellende Hongaarse Grand Prix pakte hij zijn koffers en voegde hij zich bij zijn gezin op vakantie te vieren.

Meer over Max Verstappen Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug
 Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug

In de afgelopen weken doken er meerdere beelden op van de vakantievierende Verstappen. Er was onder meer te zien hoe hij genoot met familie en hoe hij zelfs met een golfkarretje de strijd aanging met zijn vrienden. Verstappen deelt het liefst zo min mogelijk van zijn privéleven, maar laat vandaag toch iets zien van zijn vakantie.

Vakantiekiekjes

Verstappen deelde vanochtend namelijk een drietal vakantiekiekjes op sociale media. Te zien is hoe hij in het water ligt met zijn vriendin Kelly Piquet en hoe hij samen met haar en zijn stiefdochter op een waterscooter zit. De derde foto is opvallender, want daarop is te zien hoe Verstappen op zijn boot staat met zijn pasgeboren dochter Lily in zijn armen.

Bijzondere foto

Verstappen en Piquet verwelkomden hun eerste kind begin dit jaar. Dochter Lily werd vooral uit de schijnwerpers gehouden en Verstappen deelde weinig beelden met zijn kind. Hij liet meermaals weten enorm trots te zijn, en deelt nu dus voor het eerst een foto van hem samen met zijn kind. De foto's kunnen rekenen op mooie reacties van zijn fans, die massaal reageren op zijn posts op zijn sociale kanalen. Over een week zal hij weer in het middelpunt van de aandacht staan, als hij zijn thuisrace rijdt in Zandvoort.

Pietje Bell

Posts: 30.552

Voor de mensen die het Twitterbericht van Max niet kunnen zien:

https://postimg.cc/vxLcFKyw

Penelope is niet het stiefkind van Max. Hij noemt haar zijn bonus dochter. Bovendien
heeft hij gezegd dat hij niet de vaderrol op zich wil nemen aangezien hij vindt dat Kvyat een uitstekende vader voor ... [Lees verder]

  • 2
  • 23 aug 2025 - 18:01
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.552

    Voor de mensen die het Twitterbericht van Max niet kunnen zien:

    https://postimg.cc/vxLcFKyw

    Penelope is niet het stiefkind van Max. Hij noemt haar zijn bonus dochter. Bovendien
    heeft hij gezegd dat hij niet de vaderrol op zich wil nemen aangezien hij vindt dat Kvyat een uitstekende vader voor haar is.
    "De stiefouder moet getrouwd zijn, of een geregistreerd partnerschap hebben, om te
    kunnen zeggen dat ze een stiefkind hebben."

    • + 2
    • 23 aug 2025 - 18:01
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      En Max heeft ook geen schoonfamilie en dus geen Braziliaanse zwagers...

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      Wat anders @Pietje, ze hebben jouw reactie van eerder vanmiddag dit keer wel heel snel omgebouwd tot bovenstaand bericht. Complimenten voor hun!

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:14
    • Pietje Bell

      Posts: 30.552

      Net zoals dat ze van mijn eerdere bericht een artikel hebben gemaakt:
      "Verstappen racet zelfs op vakantie: gewaagde inhaalactie met golfkarretje"
      Gebeurt wel vaker. Is alleen maar mooi, want er valt niet zoveel te berichten tijdens deze veel te lange zomerstop.

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 18:24
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      Er is m.i. genoeg te berichten (zie andere seits) maar dat gaat dan niet over Verstappen en dan krijgen ze veel minder clicks...

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.135

    Kunnen ze wel zeggen dat het Lily is, voor hetzelfde geld is ze het dochtertje van de buren.

    • + 0
    • 23 aug 2025 - 19:16

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar