'Red Bull houdt F1-comeback van Horner tegen'
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 08:37
  • comments 25
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing ontsloeg eerder deze zomer teambaas Christian Horner. Over de toekomst van de Brit bestaat nog veel onduidelijkheid, en veel mensen vragen zich af of hij een comeback gaat maken in de Formule 1. Juan Pablo Montoya verspreidt nu een nieuwe theorie.

Horner werd na twintig jaar op straat gezet door Red Bull. Wat de officiële reden is van zijn vertrek, is nooit duidelijk geworden. Mogelijk hebben de teleurstellende resultaten van Red Bull ermee te maken, terwijl er ook veel onrust was omtrent Horner zelf.

De Brit heeft na zijn ontslag niets meer van zich laten horen, en werd daarna gespot in het bijzijn van zijn gezin. Wat de toekomst Horner brengt is nog onduidelijk, want een comeback in de Formule 1 is volgens veel kenners logisch. Of Horner dat zelf ziet zitten, blijft giswerk.

Gaat Horner een comeback maken?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya speculeert uitgebreid over de zaak in zijn podcast voor AS Colombia: "Als Christian de kans krijgt, dan keert hij terug. Of hij dat wil of niet, dat weten we niet. Met alles wat er is gebeurd en met de afbetaling die Red Bull hem waarschijnlijk heeft gegeven, zit hij op financieel gebied wel goed."

Heeft Red Bull speciale afspraken gemaakt?

Volgens Montoya kan die overeenkomst tussen Horner en Red Bull invloed hebben op de toekomst. De Colombiaan gaat verder met zijn verhaal: "Misschien was het een onderdeel van de deal dat hij niet meer kan werken in de Formule 1. Ik denk dat dat het enige is wat hem kan tegenhouden. Als ik een team zoals Aston Martin, Cadillac, Alpine of Haas zou runnen, dan zou ik hem binnen twee seconden binnenhalen."

Horner werd bij Red Bull opgevolgd door de ervaren Fransman Laurent Mekies. In tegenstelling tot Horner heeft Mekies niet de leiding over alle onderdelen van Red Bull Racing.

919

Posts: 3.656

Het zou heel vreemd zijn als er niet een hele lange gardening leave voor Horner zou gelden gezien de reikweidte van zijn functie bij Red Bull.

  • 14
  • 23 aug 2025 - 10:24
Reacties (25)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 87

    Ik hoop dat we hem snel terug zien.

    Ik gun hem zijn (poging tot) revanche enorm. Hij heeft bij Red Bull de laatste jaren zeker z'n fouten gemaakt (hoewel ik er bij blijf dat zijn ontslag eerder symbolisch was onder druk van bepaalde andere figuren) maar los daarvan blijft het wel bewonderenswaardig hoe hij het team heeft opgebouwd.

    Gun hem zeker nog een kans, en dan liefst bij Alpine ... terugkeer van Benetton / Renault naar de top zou mooi zijn (nu het McLaren ook terug gelukt lijkt ;) )

    • + 7
    • 23 aug 2025 - 09:32
    • Polleken

      Posts: 947

      Of topic , op Racing365 wordt gemeld dat Perez ook is vastgelegd bij Caddilac.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 13:22
  • Sander

    Posts: 1.425

    Juan heeft het hele pak speculaas in één keer opgegeten.

    • + 4
    • 23 aug 2025 - 09:44
    • schwantz34

      Posts: 40.695

      Bijkomend probleempje is, is dat alles wat je erin gooit er ook weer een keertje uit mot natuurlijk. Met als gevolg een stortvloed aan Colombiaanse speculaasdiaré olé olé!

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 10:01
  919

    Posts: 3.656

    Het zou heel vreemd zijn als er niet een hele lange gardening leave voor Horner zou gelden gezien de reikweidte van zijn functie bij Red Bull.

    • + 14
    • 23 aug 2025 - 10:24
    • Pietje Bell

      Posts: 30.552

      Er geldt voor Horner geen gardening leave. Die is ingegaan begin juli toen hij op non-aktief werd gesteld en beëindigd toen hij onlangs ontslagen is en die nieuwe directeur werd aangesteld.
      Normaal gesproken word je tijdens de gardening leave doorbetaald, maar daar is bij Horner geen sprake van. Hij is geen medewerker meer van RB.

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 10:48
    919

      Posts: 3.656

      Geen enkel concurrentie beding om bij directe concurrenten aan de slag te gaan, bij een functie waarbij hij zo een beetje alles wist van Red Bull? Het zou kunnen hoor, maar het zou mij echt verbazen.

      • + 11
      • 23 aug 2025 - 11:17
    • Rimmer

      Posts: 12.726

      Ze hebben hem zelf ontslagen dus ze kunnen niet eisen dat hij niet elders gaat werken. Dan hadden ze hem moeten ontslaan en door moeten betalen tot het moment dat hij wel elders aan de slag zou mogen.

      • + 5
      • 23 aug 2025 - 11:19
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      Nog een optie:
      Wel ontslagen maar met een fikse ontslagpremie onder voorbehoud dat hij niet binnen (bijvoorbeeld) een jaar bij een concurrent aan de slag mag gaan.

      • + 4
      • 23 aug 2025 - 11:24
    919

      Posts: 3.656

      ’Ze hebben hem zelf ontslagen dus ze kunnen niet eisen dat hij niet elders gaat werken.’

      Hangt van de voorwaarden af die bij aanname overeengekomen zijn, en daar geldt denk ik ook weer voor, gezien de functie zal het arbeidscontract doordrenkt zijn geweest met mitsen en maten en door juristen cq advocaten zijn opgesteld. Denk dat er weinig aan het toeval wordt overgelaten. Zal ook wel heel wat aan NDA's in zitten, bij elk beëindiging van contract hoor je hoe de vork in de steel zit, voorbeelden genoeg bij Red Bull rondom ontslagen of functiewijzigingen, zijn allemaal in nevelen gehuld en wordt niets over gecommuniceerd behalve 'bedankt voor de diensten.'

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 12:01
    • schwantz34

      Posts: 40.695

      Horner zal de komende jaren voornamelijk op zijn Honda grasmaaiertje te bewonderen zijn, die had niet één, maar alle petten op bij zowel RBR als RBPT dus die gaat met al zijn kennis voorlopig helemaal echt nergens heen binnen de F1.

      • + 3
      • 23 aug 2025 - 12:20
    • Pietje Bell

      Posts: 30.552

      Larry

      Nog een optie:
      Wel ontslagen maar met een fikse ontslagpremie onder voorbehoud dat hij niet binnen (bijvoorbeeld) een jaar bij een concurrent aan de slag mag gaan.
      ===================================================================

      Dat betreft een boete, omdat ze het contract vroegtijdig beëindigd hebben.
      Als ze hem zijn hele salaris tot 2030 betaald zouden hebben zouden ze hem kunnen dwingen tot gardening leave, nu niet.
      Het betreft een boete en dan kunnen ze geen eisen stellen. Hij heeft geen ontslag genomen, dus ze hebben geen keus enkel het betalen van een boete.

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 13:01
    919

      Posts: 3.656

      Hoeveel pagina's zou het arbeidscontractje van Horner geteld hebben? Pagina'tje of 75? 125?

      Geen standaard model contractje, dat staat echt wel vast met alle belangen die er spelen.

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 13:34
    • KiekisNL

      Posts: 2.122

      Iedereen kan van alles roepen over wat wel of niet mag.

      Maar we weten niet wat aan de gro slang heeft gelegen van zijn ontslag en wat voor clausules er in zijn contract stonden.

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 15:06
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      De optie zou evengoed op kunnen gaan @Pietje, of ze het een ontslagpremie, boete of wat dan ook hebben genoemd, het is maar net wat ze overeen zijn gekomen met elkaar, gecombineerd met eventuele clausules in het contract.
      Maar zoals @Kiekis al aangeeft, weten doen we het niet...

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 15:45
    • hupholland

      Posts: 9.180

      ligt er natuurlijk aan wat ze hebben afgesproken. Red Bull kan natuurlijk niet zo maar eenzijdig een nog langlopend contract beëindigen (bijzonder dat sommigen dat lijken te denken). Als Horner een flinke zak geld heeft meegekregen, wat bv enigszins in de buurt komt van waar hij de komende jaren recht op had, dan zal hij voorlopig nergens aan de slag kunnen. Als Horner heeft gezegd, laat maar zitten dat geld, ik heb al wat nieuws op het oog dan kan Red Bull in principe ook geen eisen stellen. Daar tussenin is natuurlijk ook nog van alles mogelijk. Ik vermoedt wel dat ze Horner op zn minst een jaartje aan de kant willen houden en dus een flinke afkoopsom hebben betaald.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 15:58
    • elflitso

      Posts: 1.427

      @919, dat standpunt deel ik zeker met jou, gezien hij ook CEO van powertrains was. Wat @Pietje en Rimmer beweren dat geloof ik niet. Plus weten wij ook niet op welke gronden hij ontslagen is. Wat dat betreft zie ik meer in de optie @Larry. Dikke zak knaken mee tekenen bij het kruisje 'lekker schoffelen voor een jaar'.. Bedoel met zijn kennis is hij momenteel een vermogen waard!

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 19:32
  • Onsje worst

    Posts: 115

    Ik sla meestal het eerste stukje over en ga onder de advertentie beginnen met lezen , lees ik Montoya ben ik alweer afgehaakt!
    Next.

    • + 1
    • 23 aug 2025 - 11:51
  • snailer

    Posts: 29.280

    Off topic. En toch ook weer niet.
    Sauber's Jonathan Wheatley heeft nogal dubbelzinnige ondubbelzinnig gezegd.

    Steve Nielsen (Alpine) en Allan Permain (RB) en Mekies (RBR zijn volgens hem de nieuwe lichting team bazen. En hier komen de ondubbelzinnige opmerkingen die duidelijk hints zijn naar een aantal eh... (ex) teambazen.
    Volgens Wheatley is dit de nieuwe generatie teambazen die veel meer F1 in positieve zin uitdragen omdat ze onderling niet gaan lopen ruziezoeken. Ik denk dat hij hier overduidelijk doelde op Wolff, Horner en Brown. Het zijn (voor Horner was) zonder twijfel teambazen die van wanten weten. Maar het zijn ook teambazen die veel te veel de strijd naast de baan voeren.
    Ook heeft hij iets gezegd wat overduidelijk op Horner lijkt te slaan. Hij heeft gezegd dat de nieuwe garde privee conflicten scheidt van F1.

    Ik vind overiens wel dat Wheatley nu toch ook even politiek bedrijft buiten het racen. maar goed. Ik denk ik deel het. Hier plaatsen ze vooral korte quotes uit een onbeduidedende podcast rond een mental/performance coach.

    • + 4
    • 23 aug 2025 - 11:52
    • HermanInDeZon

      Posts: 87

      Positief en onderling geen ruzie, zegt degene die in Abu Dhabi 2021 Massi gemanipuleerd heeft om de race te herstarten op een onreglementaire manier

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 12:44
    • snailer

      Posts: 29.280

      Ach God. Weer zo'n zielloos die niet over AD 2021 kan komen. Neem een psych. Wie weet helpt het je.

      Hij deed daar wat een team race leider hoort te doen. Namelijk wijzen op de regels. En Masi luisterde na overleg met de stewards. Gelukkig, want de absoluut beste rijder werd kampioen in 2021.

      • + 8
      • 23 aug 2025 - 13:10
    • HermanInDeZon

      Posts: 87

      AD 2021 was een aanfluiting voor de sport. Er is daar juist geen enkele regel correct gevolgd

      AD2021 is symbolisch voor wat F1 geworden is - een spektakel in plaats van een sport. Niet alleen die herstart hoor - was al vanaf ronde 1 duidelijk dat regels die dag relatief zouden zijn zolang het maar goede TV opleverde

      Enige positieve aan AD2021 is dat uiteindelijk de beste rijder kampioen is geworden,

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 13:17
  • schwantz34

    Posts: 40.695

    Holy sh.t, Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer starten morgen in de Moto2 race op Ballaton Park van p2 en p5!👊

    • + 3
    • 23 aug 2025 - 14:31
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      Prachtig!
      De Moto2 Grand Prix van Hongarije begint zondag om 12.15 uur.

      (helaas voor mij een onmogelijke tijd)

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 15:50
  • Pleen

    Posts: 644

    "Teleurstellende resultaten". Ik moet daar altijd wel even om lachen. 20 jaar Redbull met "14 championships under his belt" zoals de engelsen dat zeggen. Dat is zowat een 70% presatie score onder zijn leiding. Man, daar kunnen Ronaldo en Messi niet eens aan tippen. Het zijn de gasten die na het overlijden van Mateschitz Sr. de leiding hebben overgenomen, met slechts een paar jaartjes ervaring om het "F1-bedrijf" te mogen runnen en die het nu zelf kapot maken. Straks verliezen ze ook Max en dan is de schade compleet. Dat wordt een plek in de achterhoede en zien we Christian langs de lijnen glimlachen en zeggen; "I told you so!"

    • + 1
    • 23 aug 2025 - 16:25

