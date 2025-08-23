'Red Bull houdt F1-comeback van Horner tegen'

Het team van Red Bull Racing ontsloeg eerder deze zomer teambaas Christian Horner. Over de toekomst van de Brit bestaat nog veel onduidelijkheid, en veel mensen vragen zich af of hij een comeback gaat maken in de Formule 1. Juan Pablo Montoya verspreidt nu een nieuwe theorie.

Horner werd na twintig jaar op straat gezet door Red Bull. Wat de officiële reden is van zijn vertrek, is nooit duidelijk geworden. Mogelijk hebben de teleurstellende resultaten van Red Bull ermee te maken, terwijl er ook veel onrust was omtrent Horner zelf.

De Brit heeft na zijn ontslag niets meer van zich laten horen, en werd daarna gespot in het bijzijn van zijn gezin. Wat de toekomst Horner brengt is nog onduidelijk, want een comeback in de Formule 1 is volgens veel kenners logisch. Of Horner dat zelf ziet zitten, blijft giswerk.

Gaat Horner een comeback maken?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya speculeert uitgebreid over de zaak in zijn podcast voor AS Colombia: "Als Christian de kans krijgt, dan keert hij terug. Of hij dat wil of niet, dat weten we niet. Met alles wat er is gebeurd en met de afbetaling die Red Bull hem waarschijnlijk heeft gegeven, zit hij op financieel gebied wel goed."

Heeft Red Bull speciale afspraken gemaakt?

Volgens Montoya kan die overeenkomst tussen Horner en Red Bull invloed hebben op de toekomst. De Colombiaan gaat verder met zijn verhaal: "Misschien was het een onderdeel van de deal dat hij niet meer kan werken in de Formule 1. Ik denk dat dat het enige is wat hem kan tegenhouden. Als ik een team zoals Aston Martin, Cadillac, Alpine of Haas zou runnen, dan zou ik hem binnen twee seconden binnenhalen."

Horner werd bij Red Bull opgevolgd door de ervaren Fransman Laurent Mekies. In tegenstelling tot Horner heeft Mekies niet de leiding over alle onderdelen van Red Bull Racing.