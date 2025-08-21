user icon
Dit zijn de twee nieuwe Red Bull-supertalenten

Dit zijn de twee nieuwe Red Bull-supertalenten
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 15:24
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull heeft hun opleiding vergroot met twee nieuwe talenten. Adviseur Helmut Marko is erg blij met de twee talenten. De twee talenten zijn de Zwitserse Chiara Bättig en de Italiaanse Argentijn Mattia Colnaghi. Beide coureurs zijn nu onderdeel van de Red Bull-familie. 

Chiara Bättig is vijftien en maakt haar overstap van de karts naar de Formule 4. Colnaghi gaat van de Eurocup-3 naar de Formule 3. Colnaghi doet dat met het Nederlandse MP-Motorsport. Hij leidt nu ook met het team de Eurocup-3. 

Red Bull Driver Search

Bättig heeft haar plekje in de Red Bull-academy verdient door haar prestaties in de Red Bull Driver Search. Bättig laat daar weten heel blij te zijn: "Het betekent heel veel voor mij om een Red Bull Junior Driver te zijn", zegt Bättig. "Ik vind het Red Bull Junior Team echt spannend en ik denk dat ze hele goede vooruitgang boeken met hun coureurs. Het is mijn eerste keer in een formulewagen, we hebben ons heel goed aangepast en daar ben ik blij mee."

"Mijn ultieme doel is om de Formule 1 te bereiken en wereldkampioen te worden. Mijn plan voor volgend jaar is om in de Formule 4 te racen en mijn instelling is dat ik weet waartoe ik in staat ben. Ik hoop jonge vrouwelijke karters te inspireren om dezelfde weg te bewandelen die ik nu afleg." Helmut Marko is heel tevreden over Bättig: "Dit was Chiara's eerste keer in een formulewagen, rechtstreeks vanuit het karten, en haar prestatie was erg goed", merkt de Oostenrijker op. "Ze was succesvol in het karten en de snelheid die ze liet zien in de formulewagen betekent dat we uitkijken naar een zeer succesvol seizoen."

Eurocup-3

Colnaghi is via een andere manier ontdekt. De coureur is blij met Red Bull: "Geselecteerd worden als Red Bull Junior Driver betekent voor mij de kans en de route om te komen waar ik wil zijn, met als ultieme doel om Formule 1-wereldkampioen te worden met Red Bull", zegt Colnaghi. "Het winnen van de Spaanse Formule 4-titel vorig jaar als rookie was een belangrijke prestatie voor mij, net als het toetreden tot het Red Bull Junior Team, maar ik moet nederig blijven – dat is voor mij heel belangrijk."

Marko verwacht heel veel van de jonge Argentijn. "Hij leidt het kampioenschap en zal naar de Formule 3 gaan, en zoals altijd willen we dat ze vooraan meestrijden en, als het mogelijk is, het kampioenschap winnen."

F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.260

    De ervaring is ook dat de helft al in het 1e jaar weer mag opstappen omdat ze niet goed genoeg zijn. Maar we wachten af en over een paar jaar zien we wel of ze er nog zijn.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 15:57

