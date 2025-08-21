user icon
icon

Bearman opgelucht: "Sinds de update voel ik me eindelijk goed"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bearman opgelucht: "Sinds de update voel ik me eindelijk goed"
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 14:47
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Formule 1-rookie Oliver Bearman kent nog geen mega-seizoen. De rookie staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met acht punten. De rookie heeft sinds de laatste update meer vertrouwen gekregen. Hij heeft dan ook punten gescoord in België, maar noemt het gek dat hij zoveel vertrouwen heeft.

Haas bracht een update mee naar Silverstone en sindsdien zijn de resultaten van Bearman verbeterd. De Britse rookie heeft zelfs punten weten te scoren in België. 

Meer over Oliver Bearman Oliver Bearman kopieert Verstappen: zelfs in vakantie jacht op records

Oliver Bearman kopieert Verstappen: zelfs in vakantie jacht op records

21 aug
 Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?

Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?

16 aug

Nieuwe update

Haas F1 Team kwam met een nieuwe update. Het team had een aangepaste vloer en nieuwe luchtinlaten en dat zorgde bij Bearman voor veel meer vertrouwen. De punten behaalde Bearman in de sprintrace. Hij werd zevende en dat houdt in dat hij twee punten heeft gekregen. "Ik had mijn vertrouwen pas gevonden toen we de upgrade in Silverstone op de auto brachten", vertelt Bearman, zo meldt Motorsport.

"Sindsdien heb ik een heel goed gevoel gehad en ik heb dat gevoel ook weten vast te houden – en dat is echt gek. Je kunt het niet omschrijven, maar je jaagt, blijft zoeken, en als je het dan hebt, is het iets heel bijzonders."

Comfortabel

"Het is een auto waarin ik me volledig comfortabel voel", voegt hij toe. "Natuurlijk probeerde ik me ook in de vorige auto zo comfortabel mogelijk te voelen, maar dat is lastig als de balans niet goed is. Nu hebben we dat gevoel kunnen reproduceren en ik denk dat we vanaf nu veel kunnen bereiken met deze auto."

"Ik hoop dat we het gevoel van de afgelopen twee races kunnen vasthouden", aldus Bearman, die negentien punten achterstand heeft op teamgenoot Ocon. "In zowel de kwalificatie als de race waren er wat tekortkomingen aan beide kanten: in Silverstone had ik een straf, in Spa lieten we gewoon kansen liggen. Maar duidelijk is: de auto is snel, dus er zit veel potentieel in. Stap voor stap gaan we verbeteren en groeien. Ik hoop dat we dit prestatieniveau kunnen vasthouden. Dan denk ik dat we in de tweede seizoenshelft mooie punten kunnen scoren."

F1 Nieuws Oliver Bearman Haas

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 15
  • Podiums 0
  • Grand Prix 17
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.187 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar