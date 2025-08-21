Bearman opgelucht: "Sinds de update voel ik me eindelijk goed"

Formule 1-rookie Oliver Bearman kent nog geen mega-seizoen. De rookie staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met acht punten. De rookie heeft sinds de laatste update meer vertrouwen gekregen. Hij heeft dan ook punten gescoord in België, maar noemt het gek dat hij zoveel vertrouwen heeft.

Haas bracht een update mee naar Silverstone en sindsdien zijn de resultaten van Bearman verbeterd. De Britse rookie heeft zelfs punten weten te scoren in België.

Nieuwe update

Haas F1 Team kwam met een nieuwe update. Het team had een aangepaste vloer en nieuwe luchtinlaten en dat zorgde bij Bearman voor veel meer vertrouwen. De punten behaalde Bearman in de sprintrace. Hij werd zevende en dat houdt in dat hij twee punten heeft gekregen. "Ik had mijn vertrouwen pas gevonden toen we de upgrade in Silverstone op de auto brachten", vertelt Bearman, zo meldt Motorsport.

"Sindsdien heb ik een heel goed gevoel gehad en ik heb dat gevoel ook weten vast te houden – en dat is echt gek. Je kunt het niet omschrijven, maar je jaagt, blijft zoeken, en als je het dan hebt, is het iets heel bijzonders."

Comfortabel

"Het is een auto waarin ik me volledig comfortabel voel", voegt hij toe. "Natuurlijk probeerde ik me ook in de vorige auto zo comfortabel mogelijk te voelen, maar dat is lastig als de balans niet goed is. Nu hebben we dat gevoel kunnen reproduceren en ik denk dat we vanaf nu veel kunnen bereiken met deze auto."

"Ik hoop dat we het gevoel van de afgelopen twee races kunnen vasthouden", aldus Bearman, die negentien punten achterstand heeft op teamgenoot Ocon. "In zowel de kwalificatie als de race waren er wat tekortkomingen aan beide kanten: in Silverstone had ik een straf, in Spa lieten we gewoon kansen liggen. Maar duidelijk is: de auto is snel, dus er zit veel potentieel in. Stap voor stap gaan we verbeteren en groeien. Ik hoop dat we dit prestatieniveau kunnen vasthouden. Dan denk ik dat we in de tweede seizoenshelft mooie punten kunnen scoren."