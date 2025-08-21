Oliver Bearman kopieert Verstappen: zelfs in vakantie jacht op records

Oliver Bearman treedt in de schoenen van Max Verstappen. De Haas-coureur maakt dit seizoen zijn debuut als fulltime Formule 1-coureur. Hij mocht in 2024 al proeven, maar dit seizoen is het het gehele seizoen. Bearman doet hetzelfde op zijn vakantie als Verstappen.

Als Max Verstappen tijd heeft, is hij graag op de racebaan te vinden. De coureur doet niets liever. Zo zit het ook bij Ollie Bearman. De Haas-coureur staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met acht punten.

Ronderecord

Oliver Bearman was erg tevreden in Zweden. In gesprek met GPBlog vertelt hij: "Het was toeval. Nou ja, eigenlijk vertelden ze me dat ze een circuit in de buurt hadden. Dus natuurlijk was ik enthousiast om een tijdje naar Zweden te gaan. De familie van mijn vriendin zei zoiets van: "Je moet het ronderecord verbreken", en ik dacht: 'O, dat gaat een makkie zijn'."

"Op de eerste dag zat ik er zo'n 3 of 4 tienden vandaan, dus op de laatste dag hebben we nieuwe banden eronder gemonteerd en toen ging het goed. Elke ronde de bandenspanning aanpassen, ja, het was het echte werk!"

Topniveau

Uiteindelijk lukte het de rookie om de snelste tijd ooit neer te zetten: "Er was iemand die me inhaalde op het rechte stuk en op het laatste moment aan de kant ging, zodat ik de ronde kon doen. Het was echt allemaal op topniveau."

Bearman is inmiddels niet meer in Zweden. De jonge coureur is weer in volle focus om het Formule 1-seizoen te herstarten: "Ik heb foto's van mij en mijn vriendin, als we brandstof uit de tank halen om de kart nog lichter te maken. Tussen de runs door was ik bezig om de motor af te koelen met een bladblazer. Ja, het was echt top." Oliver Bearman komt negentien punten te kort vergeleken met teamgenoot Esteban Ocon. De Fransman staat tiende in het wereldkampioenschap.