'Dit is de snelste Red Bull-bolide ooit'

Red Bull heeft een auto ontworpen die sneller is dan de auto van Max Verstappen. Buiten de Formule 1 houdt Red Bull Racing zich ook bezig met andere auto's. Zo hebben ze de RB17-hypercar. Dit is niet zomaar een project. Engineer Rob Gray speelde een cruciale rol in de bouw van het project.

De hypercars komen minder vaak voorbij. Dat betekent echter niet dat het niet spectaculair is. De nieuwe Red Bull-wagen is heel indrukwekkend. De RB17-Hypercar is mede ontworpen door Adrian Newey en gebaseerd op de technologie van de Formule 1. Er zijn in totaal maar vijftig exemplaren.

Snelheid

De snelheid van de auto is abnormaal. Op het Goodwood Festival werd de auto onthuld en daar vertelde Rob Gray over de auto. Rob Gray heeft de auto samen met Adrian Newey en nog wat andere topengineers ontworpen. In de Talking Bull-podcast was Gray te gast en vertelde hij over de auto: "Ik durf er niet te veel over te zeggen."

"Als ik daar nu iets over zeg, kan dat me later nog achtervolgen! Maar in de virtuele wereld is de RB17 voorlopig sneller dan een Formule 1-bolide. Tijdens simulaties op Spa-Francorchamps noteerden we een tijd van 1 minuut en 38 seconden. Dat is ontzettend snel." Ter vergelijking: Lando Norris was tijdens zijn polepositionronde in België twee seconden langzamer. De Brit noteerde de tijd van 1:40.562. Verstappen was nog wat langzamer in de Red Bull: 1:40.903.

Nadeel

Het nadeel van de Red Bull-auto is dat hij te snel is om op de openbare weg te mogen. De vijftig gelukkigen die de auto kunnen kopen, mogen hem niet op de weg gebruiken, maar enkel op circuits. Het is wel iets belangrijks, want de auto zal niet goedkoop worden. De RB17-Hypercar gaat sneller dan de huidige RB21 in de Formule 1. Daarmee staat Red Bull vierde in het wereldkampioenschap.