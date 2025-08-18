Doornbos duidelijk naar Red Bull: "Je moet het samen doen"

Oud-coureur Robert Doornbos is erg stellig over Red Bull Racing. De Nederlander denkt niet dat het team snel terugkeert naar de top. Er is veel gewisseld in personeel en dat is reden genoeg voor Doornbos.

Sinds de Grand Prix van België ligt de leiding van Red Bull Racing in handen van Laurent Mekies. De Fransman nam de renstal over van Christian Horner. De oud-teambaas werd plotseling vervangen.

'Je vertrouwt elkaar'

Robert Doornbos heeft zelf voor Red Bull Racing gereden. Het team stond destijds nog maar zevende in het wereldkampioenschap en reed nog niet mee om de podiums. Doornbos is met Motorsport.com in gesprek over de toekomstsituatie van Max Verstappen: "De coureur is belangrijk, maar het team in de pitbox net zo, net als de engineers op de fabriek. Je vertrouwt elkaar non-stop in het leveren van maximaal werk wanneer je de verantwoording neemt."

"Wanneer Max in de auto stapt, neemt hij de verantwoording voor zijn rijderstalenten, maar kan hij bouwen op zijn team in de pits en zijn engineers dat de auto goed afgesteld is, en op de monteurs dat zijn auto het blijft doen?"

'Niemand doet het alleen'

Het is geen eenmanstaakje wat Max Verstappen moet doen: "Je wint en verliest samen op die momenten. Vandaar ook dat je die felheid op de boordradio's hoort. Kijk naar McLaren, dat de snelste pitstops afwerkt voor beide coureurs: de auto is competitief – al dan niet dominant – en de coureurs zijn mega aan elkaar gewaagd. Die zitten nu op een hoogtepunt. Die zitten nu op de fantastische golf van succes. Bij Red Bull is dat niet zo en dat ga je niet met één man veranderen. Dat geloof ik niet."

"'Tijdperk Christian Horner voorbij, Laurent Mekies: you're the man, ga het maar doen met dit technische team van nu'", zo omschrijft Doornbos die nieuwe koers. "Dat is een ander team dan het team dat de successen van Max Verstappen heeft behaald, met Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Christian Horner. Die mensen ga je niet even zomaar vervangen.

"Ik denk ook niet dat Red Bull op deze manier weer snel aan de top komt. Dat wordt gewoon opnieuw stenen leggen en bouwen – en kijken hoe de nieuwe regels zich vormen. Maar Laurent zal ook poppetjes moeten gaan schuiven binnen de organisatie, want op dezelfde voet doorgaan, dat werkt niet."