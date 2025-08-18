user icon
Doornbos duidelijk naar Red Bull: "Je moet het samen doen"
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 13:22
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Oud-coureur Robert Doornbos is erg stellig over Red Bull Racing. De Nederlander denkt niet dat het team snel terugkeert naar de top. Er is veel gewisseld in personeel en dat is reden genoeg voor Doornbos. 

Sinds de Grand Prix van België ligt de leiding van Red Bull Racing in handen van Laurent Mekies. De Fransman nam de renstal over van Christian Horner. De oud-teambaas werd plotseling vervangen. 

'Je vertrouwt elkaar'

Robert Doornbos heeft zelf voor Red Bull Racing gereden. Het team stond destijds nog maar zevende in het wereldkampioenschap en reed nog niet mee om de podiums. Doornbos is met Motorsport.com in gesprek over de toekomstsituatie van Max Verstappen: "De coureur is belangrijk, maar het team in de pitbox net zo, net als de engineers op de fabriek. Je vertrouwt elkaar non-stop in het leveren van maximaal werk wanneer je de verantwoording neemt."

"Wanneer Max in de auto stapt, neemt hij de verantwoording voor zijn rijderstalenten, maar kan hij bouwen op zijn team in de pits en zijn engineers dat de auto goed afgesteld is, en op de monteurs dat zijn auto het blijft doen?"

'Niemand doet het alleen'

Het is geen eenmanstaakje wat Max Verstappen moet doen: "Je wint en verliest samen op die momenten. Vandaar ook dat je die felheid op de boordradio's hoort. Kijk naar McLaren, dat de snelste pitstops afwerkt voor beide coureurs: de auto is competitief – al dan niet dominant – en de coureurs zijn mega aan elkaar gewaagd. Die zitten nu op een hoogtepunt. Die zitten nu op de fantastische golf van succes. Bij Red Bull is dat niet zo en dat ga je niet met één man veranderen. Dat geloof ik niet."

"'Tijdperk Christian Horner voorbij, Laurent Mekies: you're the man, ga het maar doen met dit technische team van nu'", zo omschrijft Doornbos die nieuwe koers. "Dat is een ander team dan het team dat de successen van Max Verstappen heeft behaald, met Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Christian Horner. Die mensen ga je niet even zomaar vervangen.

"Ik denk ook niet dat Red Bull op deze manier weer snel aan de top komt. Dat wordt gewoon opnieuw stenen leggen en bouwen – en kijken hoe de nieuwe regels zich vormen. Maar Laurent zal ook poppetjes moeten gaan schuiven binnen de organisatie, want op dezelfde voet doorgaan, dat werkt niet."

VES

Posts: 1.633

Adem in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�...

  • 1
  • 18 aug 2025 - 14:45
F1 Nieuws Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • VES

    Posts: 1.633

    Adem in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Adem uit

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 14:45
  • Larry Perkins

    Posts: 59.208

    'Onze' felicitaties gaan naar 'babbel-de-blablablablabla-box' Doornbos, de grapjas heeft vandaag om 13.22 uur het wereldrecord open deuren intrappen niet alleen verbroken maar tevens naar een ongekende hoogte gebracht...
    Daar komt voorlopig niemand meer in de buurt. Chapeau!

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 18:08

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar